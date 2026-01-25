-
Sánchez incide en que "España defiende unas relaciones transatlánticas de igual a igual"
Durante su intervención en Huesca, Pedro Sánchez ha incidido nuevamente en que España defiende "unas relaciones transatlánticas de igual a igual", recalcando el derecho de la soberanía territorial, "como es el caso de Dinamarca y Groenlandia".
En relación a la crítica de Trump hacia el Gobierno español por no aumentar el gasto en defensa a un 5%, el Presidente explicó que el país está "muy orgulloso de sus fuerzas armadas".
"Se han invertido 41 millones de euros en defensa para fortalecer a las fuerzas armadas", ha aclarado Sánchez, aunque también ha incidido en que es necesario "fortalecer" el resto de servicios españoles, como es el caso de la educación y la sanidad.
-
El secretario general del PP: "Sánchez debe prescindir desde ya de Óscar Puente. Nunca debió de haberlo nombrado ministro"
"España no merece un Gobierno que le mienta y la realidad es que por la mala gestión del Gobierno, 46 personas han fallecido y por las mentiras del ministro (Puente) el dolor de las víctimas se ha visto agraviado", ha expresado Tellado.
Ha interpelado a Sánchez que "debe tener un mínimo de sensibilidad y prescindir desde ya de Óscar Puente. Nunca debió de haberlo nombrado ministro".
"Esta semana que viene hay varios funerales, entre ellos el de Estado. '¿De verdad Sánchez va a obligar a las víctimas y familiares a ver la cara de Óscar Puente?'", ha manifestado el secretario general del PP.
-
Sánchez declara que el PP lo que quiere es "hacer negocio con la sanidad, la educación y la dependencia"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado este domingo en Huesca que al PP lo único que le interesa es "hacer negocio con la sanidad, con la educación y la dependencia".
Sánchez ha realizado estas declaraciones a raíz de explicar que durante sus siete años de gobierno, si se mira en retrospectiva, llevan más de 300 mil millones de euros más dirigidos a las comunidades autónomas.
"El Gobierno con esta financiación está dando 21 millones más para beneficiar los servicios públicos", ha añadido.
-
Tellado: "El PP va a obligar a comparecer a Sánchez en los próximos días en el Congreso o en el Senado"
Tellado, en la rueda de prensa celebrada este domingo, ha exigido que "se acaben las mentiras y que empiecen de una vez la asunción de responsabilidades".
Asimismo, ha acusado al Gobierno de llevar "una estrategia de escurrir el bulto, que la gente se olvide y no asumir ninguna responsabilidad".
El secretario general del PP ha cargado contra Sánchez por llevar "sin comparecer desde este lunes" y ha explicado que "el PP va a obligarlo a comparecer en los próximos días en el Congreso o en el Senado".
De igual forma que para entonces espera que Puente ya haya dimitido y si no ha dimitido para entonces, que "el que lo ha nombrado ya lo haya cesado".
-
Miguel Tellado exige la dimisión inmediata de Puente
El secretario general del PP ha acusado de la pérdida de confianza en nuestro sistema ferroviario por una "gestión del Gobierno soberbia y errática".
El tramo de la vía que se rompió se había reparado parcialmente, usando un material nuevo para reparar un material de 1989 y ha acusado a Puente de haber estado informando con mentiras, ya que expresó en sus comparecencias que la vía se había renovado completamente.
Es por eso que Tellado exige la dimisión inmediata de Puente.
-
Sánchez transmite "todo el reconocimiento" a Puente por su gestión de la crisis de Adamuz
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido este domingo todo su reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, "que está gestionando y dando la cara desde el primer momento" de la tragedia de Adamuz.
"Esa es la diferencia entre unos y otros", ha asegurado en referencia a la gestión de los desastres que, en su opinión, existe en la gestión de las administraciones populares y socialistas.
-
Alegría ha cargado contra Azcón y su "incapacidad en dos años y medio de hacer acuerdos"
La candidata a la presidencia de Aragón ha querido empezar su acto de campaña en Huesca recordando a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, así como agradeciendo a los vecinos y a los servicios de emergencia que acudieron a su rescate.
Pilar Alegría reconoce que "tiene ganas de empezar un nuevo gobierno con ilusión y esperanza. Nosotros queremos mejorar la vida de la gente".
Alegría ha expresado que la convocatoria de elecciones adelantadas ha sido provocada por Jorge Azcón, "porque subordinó los intereses de los aragoneses a las peticiones de Feijóo". Asimismo, ha cargado contra Azcón y su "incapacidad en dos años y medio de hacer acuerdos".
"Voy a aplicar la ley de la vivienda para que desciendan los precios de los alquileres", ha explicado la socialista. De igual forma, ha ensalzado la necesidad de cuidar la educación y a los profesores.
"El 8 de febrero podamos dar carpetazo a la política del 'no' constante, porque durante este tiempo no hemos escuchado propuestas, solo el no por el no, dejando como principales afectados a los aragoneses", ha manifestado.
-
El PP considera "inadmisible" excluir a los médicos de la negociación del Estatuto Marco
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha calificado de “inadmisible” que el Ministerio de Sanidad haya excluido a los médicos, parte esencial del Sistema Nacional de Salud, de las negociaciones para el futuro Estatuto Marco.
“En la Sanidad no puede haber muros, como los que defiende Pedro Sánchez entre españoles”., ha asegurado, según un comunicado del partido, que detalla que Fúnez ha mantenido una reunión con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para escuchar sus reivindicaciones.
El PP “no puede compartir ni apoyar la actitud del Ministerio de Sanidad” de excluir a los médicos de un proceso llevado a cabo con “falta de rigor, tanto en el fondo como en la forma”.
Política