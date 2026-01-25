Durante su intervención en Huesca, Pedro Sánchez ha incidido nuevamente en que España defiende "unas relaciones transatlánticas de igual a igual", recalcando el derecho de la soberanía territorial, "como es el caso de Dinamarca y Groenlandia".

En relación a la crítica de Trump hacia el Gobierno español por no aumentar el gasto en defensa a un 5%, el Presidente explicó que el país está "muy orgulloso de sus fuerzas armadas".

"Se han invertido 41 millones de euros en defensa para fortalecer a las fuerzas armadas", ha aclarado Sánchez, aunque también ha incidido en que es necesario "fortalecer" el resto de servicios españoles, como es el caso de la educación y la sanidad.