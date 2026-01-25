El PP y ERC piden la dimisión de Puente por su "incapacidad" y por "mentir" pero Sánchez le ratifica por "dar la cara"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo en un acto de campaña de las elecciones aragonesas en Huesca. Efe

El PP y ERC han exigido este domingo la dimisión del ministro Óscar Puente por no ser capaz de garantizar la seguridad de los viajeros del servicio ferroviario y —en el caso de los populares— por "mentir" al afirmar que la vía en la que se produjo el accidente de Adamuz había sido renovada completamente.

En cambio, en un acto de campaña de las elecciones aragonesas, el presidente Pedro Sánchez ha dirigido unas palabras de "reconocimiento" a Puente por su gestión de la tragedia, que sólo cabe interpretar como la decisión de ratificarlo en el cargo.

Sánchez ha pedido evitar la "confrontación estéril" sobre el accidente de Adamuz porque, ha dicho, la prioridad ahora es atender a las víctimas: "Esa es la diferencia entre unos y otros".

"Todo mi reconocimiento al ministro Óscar Puente, que está gestionado y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia", ha dicho el presidente del Gobierno.

"Desgraciadamente", ha asumido, "en la vida las tragedias suceden, pero no es igual como se responde. Este Gobierno ha respondido poniendo en el centro a las víctimas, con empatía, eficacia, transparencia y unidad, dejando a un lado la confrontación estéril que nos aleja del objetivo principal, que es atender a las víctimas".

Sánchez también ha asegurado que el Gobierno está trabajando "codo con codo" con la Generalitat para que se pueda restablecer cuanto antes el servicio de Rodalies, que Renfe decidió mantiene suspendido desde el sábado porque sus socios de ERC sostienen que no está garantizada la seguridad de los viajeros.

El presidente del Gobierno ha prometido ofrecer cuanto antes "un servicio digno de cercanías, que es lo que merecen los ciudadanos de Cataluña, como del resto de España".

Pero esto no ha impedido que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, exigiera este domingo la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, por su "incapacidad manifiesta" para afrontar y explicar la crisis en el servicio de Rodalies.

Más contundente ha sido el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien en una rueda de prensa ha exigido la "dimisión inmediata" de Puente por considerar que lleva toda la semana "mintiendo a las víctimas, a sus familiares y al conjunto de la sociedad española".

“Mentir cuando aún se realizaban labores de rescate de heridos y de reconocimiento de fallecidos", ha dicho el número dos de los populares, "mentir así a la cara de los españoles, le invalida para continuar al frente del Ministerio un minuto más”.

Tellado ha aludido a una información publicada este domingo por el diario El Mundo, según la cual el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz se inició en un tramo de la vía fabricado en 1989 (es decir, hace más de 35 años), que no ha sido renovado.

Algo que contradice lo afirmado por el ministro Óscar Puente, quien a lo largo de toda la semana ha sostenido que la vía había sido renovada por completa recientemente, con una inversión de 700 millones de euros.

A la luz de estos datos, Tellado ha concluido que el descarrilamiento del Iryo pudo deberse a "un mantenimiento deficiente de la infraestructura", lo que implicaría una "negligencia" del Ministerio de Transportes.

El secretario general del PP ha observado que Óscar Puente es “un sanchista de pata negra, que ha ejercido como un trol de las redes sociales y no como un gestor de las redes ferroviarias”.

Y ha recordado que, desde que Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, el Ministerio de Transportes ha sido "el epicentro de la corrupción".

El exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García se encuentran ya en prisión, a la espera de juicio, mientras que la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y otros exaltos cargos del Ministerio están investigados por la Justicia, por participar presuntamente en el amaño de concursos públicos.

Adif es precisamente la empresa pública encargada de ejecutar las inversiones en la infraestructura ferroviarias y de contratar las obras de mantenimiento del trazado.

Precisamente este domingo, Óscar Puente ha concedido una entrevista a El País en la que afirma que "no hay debate ahora sobre mi dimisión" y se muestra convencido de que mantiene la confianza del presidente Pedro Sánchez, con el que ha "hablado constantemente durante la semana".

En la entrevista, Puente recalca las diferencias entre su gestión de la crisis ferroviaria y la del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, quien tuvo que dimitir "porque no estuvo al frente del operativo y porque su actuación puede haber contribuido a generar más daño por no estar en su puesto".

"Yo estaba al frente de mis responsabilidades en todo momento. No estaba escondido", recalca el ministro de Transportes, "he dado toda suerte de explicaciones. No encuentro parecido con Mazón por ningún lado. Si el listón es Mazón, yo estoy muy lejos".

