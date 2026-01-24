El PP aplaza 'sine die' la reunión Feijóo-Sánchez: "Con 46 ataúdes no podemos hablar de la misión de paz a Ucrania que no existe"

Sánchez ha anunciado que comparecerá en el Congreso para explicar la respuesta del Gobierno a la crisis ferroviaria y los accidentes de tren.

Feijóo critica al Gobierno por la falta de explicaciones sobre los accidentes ferroviarios y señala un colapso en la gestión del sistema ferroviario.

El partido popular exige una auditoría completa sobre la seguridad ferroviaria tras los recientes accidentes mortales en Adamuz y Gelida.

El PP ha aplazado sin fecha la reunión prevista entre Feijóo y Sánchez para tratar el posible envío de tropas a Ucrania.

Aunque el Palacio de La Moncloa anunció este martes que esperaba "retomar la semana que viene" la ronda de reuniones con los líderes de los grupos políticos para abordar el envío de una tropa de paz a Ucrania, aún no se ha puesto en contacto con el Partido Popular.

En el entorno de Alberto Núñez Feijóo molestó especialmente esta filtración, lanzada en pleno luto oficial por el accidente de Adamuz, que causó la muerte de 45 personas.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL en fuentes oficiales del PP, la cita entre Sánchez y Feijóo se da por aplazada sine die. No existe fecha, "ni siquiera una propuesta de fecha". Y el PP incluso deja abierta la puerta a no acudir.

"No tiene sentido que Sánchez se atreva a pedirnos que hablemos de Ucrania con 46 ataúdes por culpa de accidentes ferroviarios en la España que él preside", explica a este diario un portavoz cercano a Feijóo.

A los 45 fallecidos en el descarrilamiento del Iryo y la colisión con el Alvia en la provincia de Córdoba se suma la muerte del maquinista en prácticas en Gelida (Barcelona), tras otro choque en un Cercanías apenas 48 horas después.

Ahora el PP exige, antes de dar cualquier paso, una auditoría completa sobre la seguridad de la red ferroviaria española.

"Cuanto más dicen, más confunden; y cuanto más actúan, más asustan", acusó Feijóo este viernes en una rueda de prensa. "Han pasado cinco días y no sabemos nada de qué está pasando en el sistema ferroviario, una evidencia del colapso de este Gobierno".

Filtraciones

Sobre la cita de Moncloa, insisten: "No han ofrecido nada, ni fecha ni nada", aclara el entorno de Feijóo cuando se le insiste en el empeño del Gobierno en iniciar nuevamente la ronda de contactos.

"Es una misión de paz que ni existe todavía, ni se dan siquiera las circunstancias para discutirla", recuerdan desde el PP. "Y por ese motivo, ya dijimos en su momento que el presidente Feijóo exigiría a Sánchez que le diera cuenta de toda la política exterior y de defensa española".

La reunión, prevista para el lunes 19 de enero a las 18:00 horas, propuso posponerla Feijóo ya en la noche del domingo, dado que la magnitud de la tragedia ferroviaria de Córdoba la hacía "ilógica". Y además, las negociaciones para un eventual alto el fuego en Ucrania no avanzaban.

Sánchez aceptó el aplazamiento. Y con ello suspendió también las que tenía cerradas con Verónica Barbero (Sumar), Gabriel Rufián (ERC) y representantes de EH Bildu y PNV.

Ahora Moncloa dice que desea que todas esas citas se celebren la semana que viene. Lo cierto es que, aunque Sánchez desea citar a los líderes de mayor a menor representación en las Cortes, su gabinete no ha contactado con el de Feijóo al cierre de esta edición.

No pasar página

Junts rechazó la invitación hace una semana. Los de Carles Puigdemont plantaron directamente a Sánchez. Y ahora, según fuentes populares, Feijóo podría no acudir tampoco a la reunión si ésta se convoca la semana que viene.

El político gallego siempre ha dicho que acudiría "por respeto a la institución" cada vez que sea convocado por el presidente. Pero sus colaboradores ahora advierten: "Lo valoraremos", dejando la puerta abierta a un plantón.

"Ahora no es momento de hablar sobre Ucrania", sostiene el PP, que no dejará que Moncloa pase página ante las "responsabilidades y las explicaciones" que faltan sobre los accidentes ferroviarios en el Congreso.

Por eso, han exigido que Sánchez acuda al Congreso. Dos horas después de la intervención de Feijóo, el presidente del Gobierno anunciaba su decisión de comparecer en la Cámara para dar explicaciones por la crisis ferroviaria y los accidentes de trenes en Adamuz y Gelida.

"El Gobierno se niega a realizar una auditoría sobre seguridad ferroviaria cuando antes la red era un orgullo del país", recordaba Feijóo desde la sede de Génova. "Antes de nada, los españoles necesitamos certezas sobre la gestión y la competencia de este Gobierno".