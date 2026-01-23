Feijóo acusa a Sánchez de estar "desaparecido" tras la tragedia de los trenes: "No ha aclarado nada y eso no es aceptable"

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Núñez Feijóo critica a Pedro Sánchez por no dar explicaciones tras el accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 45 muertos y decenas de heridos. Feijóo exige que el presidente del Gobierno aclare las dudas sobre la seguridad del sistema ferroviario y la gestión de la crisis. El líder del PP señala que en la última semana han ocurrido cuatro accidentes ferroviarios, incluyendo otro mortal en las Rodalíes de Cataluña. Feijóo reunió al equipo de seguimiento de la crisis ferroviaria del PP para coordinar la estrategia ante la situación y la pérdida de confianza en el Gobierno.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes que el presidente Pedro Sánchez haya permanecido desaparecido durante cinco días y sin dar explicaciones, desde el trágico accidente de Adamuz que se ha cobrado 45 vidas y decenas de heridos.

"No ha aclarado nada y eso no es aceptable", ha indicado Feijóo, quien ha exigido a Sánchez que aclare todas las dudas sobre lo sucedido, para que los usuarios puedan recuperar la confianza en el sistema ferroviario.

"Un caos de estas dimensiones exige que dé la cara el presidente del Gobierno", ha argumentado el líder de la oposición, "necesitamos certezas".

A su juicio, "la gente tiene derecho a saber si es seguro subirse a un tren, si los protocolos funcionan, si las decisiones se toman con criterio, con personas competentes gestionando en cada parcela".

Algo que según Feijóo está en tela de juicio, tras la cascada de accidentes ferroviarios registrados en los últimos días: cuatro en la última semana, incluyendo el de las Rodalíes de Cataluña en el que murió otro maquinista, después de que un muro de contención se desplomara sobre su tren.

"Esta semana negra ha destruido cualquier rastro de confianza en la gestión del Gobierno", ha sintetizado el líder del PP.

Alberto Núñez Feijóo ha presidido esta mañana en la sede del PP una reunión del equipo de seguimiento de la crisis ferroviaria, que se ha cobrado la vida de al menos 46 personas y que ha dejado decenas de heridos.

Han tomado parte en esta reunión el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo; el expresidente de Renfe Pablo Vázquez y distintos expertos en gestión ferroviaria, según han indicado fuentes de la calle Génova. Feijóo también ha estado en contacto con las portavoces del PP en el Congreso y el Senado, Ester Muñoz y Alicia García, para coordinar la estrategia del partido en esta crisis.

