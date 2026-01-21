Pedro J. en 'AR': "En Adamuz no solo descarriló un tren, también el modelo de crecimiento económico de Sánchez"

Pedro J. Ramírez este miércoles durante su intervención en 'El programa de AR'. Telecinco

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha afirmado que el accidente ferroviario registrado el pasado domingo a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz también ha supuesto el "descarrilamiento del modelo de crecimiento económico" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así se ha manifestado este miércoles durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco: "Lo que descarriló este fin de semana en Adamuz fue mucho más que un tren, lo que descarriló, con sus trágicas consecuencias, fue un modelo de crecimiento económico".

"Lo ocurrido tiene mucho que ver con el apagón, con la dana y por supuesto con todos los episodios ferroviarios que de manera recurrente se están produciendo", ha añadido Pedro J.

El director de EL ESPAÑOL ha subrayado que "España ha crecido mucho en población y turistas" en los últimos años "y sigue con las mismas infraestructuras y equipamientos". "El mismo territorio con los mismos trenes, las mismas vías... de ahí el déficit de conservación".

No obstante, ha apuntado que "la culpa no es solo del Gobierno de Sánchez": "Los anteriores gobiernos también incurrieron en el déficit de inversión en infraestructuras", ha reconocido.

Aunque ha añadido que la responsabilidad del actual presidente es "más grave" porque durante todo el tiempo que lleva en Moncloa "se han recaudado más de 500.000 millones y nos hemos endeudado en otros tantos". "¿De qué está sirviendo ese billón de euros?", se ha preguntado.

Pedro J. Ramírez ha detallado la información publicada por este periódico que indica que Adif avisó a los maquinistas antes del accidente de Adamuz de una rotura de vía en un cambio de aguja de la misma línea, situada a 40 kilómetros del siniestro, según el parte semanal que envía el gestor ferroviario a los maquinistas.

"Adif advertía que en esta bifurcación se había producido una rotura del contracarril, de la parte de la vía que teóricamente sujeta al tren, e imponía en ese tramo bajar la velocidad a 30 km/h", ha relatado. "Esto es incompatible con lo que dice el ministro Óscar Puente de que la vía estaba bien mantenida".

"Es un nuevo elemento que aconseja una rápida judicialización, una investigación por posible negligencia, depurar responsabilidades en el ámbito penal y parlamentario", ha concluido.