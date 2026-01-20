El PSOE pagaba en metálico a trabajadores sin contrato en las campañas electorales: Koldo les entregaba billetes de 500

La UCO investiga estos pagos irregulares y ha detectado un descuadre en las cuentas del PSOE que supera los 29.000 euros, lo que apuntala la existencia de una caja B en Ferraz.

Uno de los beneficiados fue Eduardo Cantos, chófer de Ábalos, quien recibió 2.000 euros en B y sin estar dado de alta en la Seguridad Social.

Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos, era el encargado de entregar estos pagos, autorizados por el entonces gerente Mariano Moreno.

El PSOE pagó en metálico y sin contrato a trabajadores durante las campañas electorales de 2019, gestionando billetes de 500 euros desde la sede de Ferraz.

El PSOE pagó en B a trabajadores para las campañas electorales de 2019 y no los dio de alta en la Seguridad Social.

Según revelan fuentes de la investigación y antiguos miembros del PSOE a EL ESPAÑOL, Koldo se encargaba de hacer los pagos con billetes de 500 euros sacados de la caja de Ferraz.

Estos pagos eran autorizados por el entonces gerente Mariano Moreno, hoy presidente de la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) y con un sueldo de 245.000 euros anuales.

Algunos de estos pagos se camuflaron después con hojas de gastos de dietas y kilometrajes de la Secretaría de Organización, sin dar más detalles sobre los beneficiarios reales de ese dinero.

Koldo García Izaguirre, asesor y mano derecha de José Luis Ábalos, era el encargado de cobrar esos gastos en Ferraz y después entregárselos a estos trabajadores que el PSOE contrató para las elecciones generales y los comicios municipales y autonómicos de 2019.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar por fuentes socialistas que uno de estos trabajadores fue Eduardo Cantos Valle, chófer de Ábalos en el Ministerio de Transportes y que cobró 2.000 euros en las elecciones municipales y autonómicas de 2019 como conductor privado del PSOE.

El PSOE pagó en B a este funcionario, que obtuvo plaza como auxiliar de Servicios Generales y que ejerció de chófer de Ábalos.

Koldo García junto al exministro José Luis Ábalos en una imagen de archivo. Europa Press

Eduardo Cantos trabajó para Ferraz en mayo de 2019 sin contrato y sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Koldo le pagó con cuatro billetes de 500 euros que fueron entregados por la secretaria Celia Rodríguez Alonso tras recibir el visto bueno del gerente.

A pesar de ello, Mariano Moreno aseguró en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo que el PSOE nunca dispuso de billetes de 500 euros. Según aseguran las fuentes conocedoras de esta contabilidad del PSOE a EL ESPAÑOL, el exgerente "no dijo la verdad".

Por su labor como chófer del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas de 2019, Cantos percibió 2.000 euros que no fueron declarados al Tribunal de Cuentas ni aparecen en la auditoría interna encargada por Ferraz.

Cantos condujo una furgoneta negra que fue alquilada por el PSOE y compaginó su trabajo para el partido con su labor de chófer en el Ministerio de Transportes.

La exmujer de Koldo, Patricia Úriz, ha confirmado en su declaración de la Audiencia Nacional que Koldo pagó a Eduardo Cantos, aunque no ha dado más detalles.

Úriz ha asegurado que "todo el dinero en efectivo" que manejaba junto a su exmarido procedía del PSOE. Ferraz pagó hojas de gastos que no fueron incluidas ni en las cuentas presentadas ni en la auditoría entregada en la Audiencia Nacional.

La caja B del PSOE

El magistrado Ismael Moreno investiga los pagos en efectivo del PSOE en una pieza secreta. Ferraz entregó en diciembre un disco duro con los documentos de estos abonos realizados en billetes desde 2017 a 2024.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analiza en la actualidad esos archivos presentados por el PSOE y entre los pagos que investiga está el realizado a Eduardo Cantos.

Este pago se suma a los nueve documentos inéditos que publicó EL ESPAÑOL de pagos sin declarar y anticipos sin motivar que prueban que el PSOE manejaba una caja B.

EL ESPAÑOL puede confirmar que el pago en B a Eduardo Cantos no es el único que Ferraz realizó a un trabajador en las campañas electorales de 2019.

Es decir, el caso del chófer de Ábalos es solo un ejemplo de un modus operandi instalado en el PSOE.

La UCO recogió en su informe 157/2025 del pasado 3 de octubre una serie de mensajes entre Koldo y su exmujer sobre el pago de Ferraz a Eduardo Cantos.

Sin embargo, los investigadores no pudieron concluir en aquel momento, en base a esos whatsapps, que el pago se hubiera realizado.

La exmujer del exasesor ministerial Koldo García, Patricia Úriz a su llegada a la Audiencia Nacional. Efe

Este caso no destaca por la cantidad, limitada a 2.000 euros, sino por el mecanismo descrito por los investigadores y por el contexto político en el que se produce.

Un pago en metálico, gestionado desde la sede de Ferraz, para un trabajador del Ministerio dirigido entonces por José Luis Ábalos.

Y lo que es más importante: un pago en B en una campaña electoral.

Los mensajes interceptados por la Guardia Civil permiten reconstruir el episodio. Fue Patricia Úriz, esposa de Koldo, quien se puso en contacto con la sede del PSOE para preguntar por el dinero destinado al chófer.

Mensajes entre Koldo García y su esposa Patricia Úriz incluidos en el informe de la UCO EL ESPAÑOL

En uno de esos intercambios, Patricia trasladó a su marido sus dudas tras hablar con una trabajadora de Organización. "No me dijo nada y no me atrevía a preguntar", le escribió.

La gestión no avanzó de inmediato. Patricia preguntó entonces a Koldo: "¿Le llamo y le digo?". La respuesta fue clara. "Sí", contestó él, instándole a insistir.

Mensajes entre Koldo García y su esposa Patricia Úriz incluidos en el informe de la UCO EL ESPAÑOL

Minutos después llegó la explicación desde Ferraz. "Me dice Celia que eso ella no va a preguntar, que tiene que hablar o Ábalos o Santos con Gerencia", escribió Patricia, en referencia a la necesidad de una orden política directa.

La UCO identifica a esa "Celia" como Celia Rodríguez, trabajadora en la sede del PSOE. Según los investigadores, ella custodiaba dinero en efectivo para este tipo de pagos.

El mensaje alude también a Santos Cerdán, entonces secretario de Coordinación Territorial del partido. Su nombre aparece de forma recurrente en las conversaciones analizadas.

Para los agentes, el intercambio confirma que el pago no seguía el circuito ordinario del partido. No se hablaba de transferencia ni de nómina, sino de efectivo entregado previa autorización política.

Ese sistema se repite en otros mensajes intervenidos. En ellos aparece un lenguaje en clave diseñado, según la UCO, para ocultar el manejo de dinero en efectivo procedente del PSOE.

La UCO subraya la "falta de concordancia" entre varios pagos y la contabilidad oficial del PSOE. También destaca la separación entre la "cuenta A" y la "cuenta B" en los mensajes intervenidos.

Según la investigación de EL ESPAÑOL, el descuadre en las cuentas del PSOE ascendería ya a al menos 29.879 euros, sólo en los pagos en sobre realizados al exasesor de Ábalos.

Los documentos inéditos publicados por este periódico en octubre de 2025 demuestran un descuadre de 7.088,10 euros.

A ellos se sumarían los 20.791 euros de descuadre que encontró la UCO entre lo declarado por el PSOE y los indicios hallados en el móvil de Koldo García.

Los 2.000 euros pagados al chófer de Ábalos con cuatro billetes de 500 se suman ahora a esta cuenta que apuntala la existencia de una caja B en Ferraz.