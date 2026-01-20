El PP acusa a Moncloa de manipular: "Ni Sánchez llamó a Feijóo para informar, ni Puente lo quiso acompañar a Adamuz"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su visita a Adamuz. PP

Las claves nuevo Generado con IA El PP acusa a Moncloa de manipulación y asegura que Sánchez no llamó a Feijóo para informarle del accidente de Adamuz. Fuentes del PP afirman que el ministro Óscar Puente no acompañó a Feijóo durante su visita a la zona del siniestro ferroviario. El Gobierno sostiene que sí hubo contacto, pero solo a través de mensajes entre los jefes de gabinete de Sánchez y Feijóo, para agradecer el tono del líder del PP. El PP recuerda precedentes de comunicación institucional en otros accidentes y reivindica su actitud responsable y serena frente a lo que consideran intentos de manipulación.

La tregua política tras el accidente en Adamuz parece agotarse. El Gobierno y el PP empiezan un cruce de reproches.

"Ni Sánchez ha llamado a Alberto Núñez Feijóo, ni Óscar Puente le quiso acompañar ayer en su recorrido por Adamuz", ha asegurado fuentes del PP.

Todo después de que en el Ejecutivo hayan restado importancia a las palabras de ayer del líder de la oposición asegurando que no había recibido “ni directa ni indirectamente” información del Gobierno sobre el accidente.

“La información que tenemos es la que nos llega a través de la Junta de Andalucía y de los medios”, explicó Feijóo este lunes al ser preguntado por los periodistas durante su visita a la zona cero del siniestro entre el Alvia y el Iryo.

En Moncloa han asegurado que, tras conocer las declaraciones de Feijóo, el Gobierno contactó con el equipo del líder de la oposición.

Algo que matizan desde el PP, asegurando que fueron unos mensajes entre los jefes de gabinete de Sánchez, Diego Rubio, y Feijóo, Marta Varela, y ,afirman, que fue para "agradecer el buen tono" del presidente del PP.

Los populares han recordado que tras el accidente del Alvia en Angrois en 2013, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contactó con el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba para informarle de la situación, y que la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, acompañó al dirigente del PSOE en su visita a la zona.

Sin embargo, en este caso, reiteran ni el presidente Pedro Sánchez telefoneó a Feijóo ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, se unió al líder del PP durante su visita a la localidad cordobesa afectada.

“Estamos actuando con responsabilidad y no vamos a permitir distorsiones”, afirman desde Génova, reivindicando la actitud “ejemplar y serena” del partido. “No insultamos ni agitamos, pero tampoco consentiremos engaños”, zanjan las mismas fuentes.

Incluso se han remitido a los días posteriores del 11-M y a la dana. "No somos el partido del pásalo, ni el que llama asesino a un político cuando su gestión genera inseguridad o fallecimientos, pero no consentimos engaños de los que engañan siempre", sentencian.