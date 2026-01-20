Barbón se suma a Page y pide a Sánchez otro modelo de financiación "que no contemple el principio de ordinalidad"

La FSA también critica al Partido Popular por no presentar una alternativa en financiación autonómica y pide a las autonomías gobernadas por el PP que negocien una reforma del modelo.

La federación asturiana coincide con las críticas de Emiliano García-Page y exige un proceso de diálogo con todas las comunidades autónomas.

Los socialistas asturianos exigen cambios sustanciales en el modelo, pidiendo que no se contemple el principio de ordinalidad y que se priorice la equidad en la prestación de servicios públicos.

La FSA-PSOE, liderada por Adrián Barbón, rechaza la propuesta de reforma de financiación autonómica del Gobierno de España por no atender los intereses de Asturias.

La Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE, dirigida por Adrián Barbón, reunida en Oviedo, ha analizado "en profundidad" la propuesta del Gobierno de España para la reforma del modelo de financiación autonómica y concluye que "no atiende los intereses y las necesidades de Asturias".

Por ese motivo, los socialistas asturianos exigen al Ejecutivo central que introduzca "cambios sustanciales" para garantizar un modelo que asegure la prestación de los servicios públicos "en condiciones de equidad e igualdad" y "que no contemple el principio de ordinalidad".

La Comisión Ejecutiva, en reunión celebrada el lunes, se ha pronunciado de forma unánime a favor de rechazar la propuesta de reforma "si no se introducen los cambios reclamados".

Además,la dirección socialista asturiana ha mostrado su malestar por "las formas" con las que el Gobierno ha planteado el proceso de reforma tras ser anunciada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, después de una reunión con Pedro Sánchez, en la que aseguraba que llevaría aparejada 4.700 millones más al año para Cataluña.

En este sentido, la federación reclama que se abra un proceso de diálogo "con todas las comunidades" para impulsar un modelo de financiación que tenga en cuenta "el coste real de los servicios públicos por encima de la capacidad fiscal de los diferentes territorios".

Los socialistas asturianos subrayan que el resultado final debe ser un modelo que responda "de forma adecuada a los intereses" de su comunidad, conforme a los principios aprobados en los congresos de la Federación Socialista Asturiana —el último celebrado en enero de 2025—.

También mencionan a la "declaración de Santiago", pactada por ocho ejecutivos autonómicos del PSOE y del PP, y los acuerdos alcanzados con los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado que suman a todos los partidos del parlamento asturiano menos Vox.

No obstante, la Comisión Ejecutiva Autonómica valoró positivamente que el Gobierno haya abierto el debate sobre la reforma de la financiación autonómica, "en vista de las insuficiencias del sistema actual", y celebró que la propuesta "no incluya un sistema de cupo para ninguna comunidad".

Con este pronunciamiento, la Federación asturiana se sitúa en las mismas tesis que el castellano-manchego Emiliano García-Page, quien ha sido el socialista más crítico con esta propuesta que Hacienda presentó la semana pasada.

La diferencia es que Asturias es una de las federaciones más sanchistas, ya que como número dos del organigrama figura la ex vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra.

Pese al comunicado, crítico con el Gobierno, la FSA también aprovecha para comparar la iniciativa socialista con la "inacción y la parálisis" que, según denuncia, "siempre ha demostrado el Partido Popular", algo que —afirman— "ha quedado nuevamente acreditado este fin de semana".

Los socialistas recuerdan que el PP había anunciado una alternativa en materia de financiación autonómica "y no lo ha hecho", lo que a su juicio demuestra que "carece de una propuesta real" y que su único objetivo es "utilizar la financiación autonómica como elemento de discrepancia, discordia y enfrentamiento político".

"En la financiación autonómica, como en el resto de prioridades políticas del país, el PP representa un proyecto hueco, vacío y sin capacidad para erigirse en alternativa", concluyen desde la Comisión Ejecutiva.

En esa línea, la FSA invita a las comunidades autónomas gobernadas por los populares "a desmarcarse de la política del ‘no por el no’ y sentarse a realizar propuestas y negociar cambios que permitan impulsar la reforma del modelo de financiación".