Se acaba la tregua: Rufián ve "de anormales" comparar la tragedia de Adamuz con la dana y el PP le tacha de "buitre"

El Gobierno califica de "ruin, inhumana y antidemocrática" la actitud de Santiago Abascal tras el accidente ferroviario.

Gabriel Rufián (ERC) criticó duramente a quienes comparan el accidente ferroviario de Adamuz con la gestión de la dana de Valencia, calificando esa comparación de "anormal profundo".

El Partido Popular respondió a Rufián tachándolo de "buitre" y acusándolo de faltar al respeto a las víctimas del accidente.

Desde Vox, Santiago Abascal aprovechó la tragedia para cargar contra el Gobierno, lo que fue calificado de "ruin e inhumano" por la ministra portavoz, Elma Saiz.

El Gobierno acusa a Vox de utilizar la tragedia y el miedo con fines políticos y considera esta actitud antidemocrática.

Apenas 48 horas después del accidente ferroviario que ha dejado al menos 41 fallecidos, la tregua política parece haberse terminado.

El detonante ha sido un mensaje del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en el que carga contra quienes comparan el siniestro de Córdoba con la gestión de la dana de Valencia.

Para Rufián, esa equiparación es "de anormal profundo". Y el PP le ha replicado tachándole de "buitre".

Se trata de situaciones distintas,a juicio del portavoz republicano. "Una cosa es un accidente agravado por la mala suerte", señala sobre el choque entre los trenes de Iryo y Alvia ocurrido este domingo.

Y otra, "una tragedia agravada por la desidia e inutilidad de cargos públicos", entre los que ha señalado al expresidente valenciano Carlos Mazón.

"Un presidente que estaba de pacharanes mientras la gente se ahogaba".

El PP ha respondido a través de su portavoz en la Cámara Baja, Ester Muñoz, con un mensaje en la misma red social tachando a Rufián de "buitre" por faltar al respeto a las víctimas.

En su respuesta, Muñoz se pregunta si la "tregua" política ya ha acabado y ha señalado al diputado catalán por tener la "naturaleza de los buitres" y por no respetar "jamás" a los afectados. "Al final la naturaleza de los buitres es la que es", ha remachado la portavoz del Grupo Popular.

Vox-Gobierno

Casi al mismo tiempo, el Gobierno respondía a las críticas de Vox tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Santiago Abascal ha sido sido el único líder político que ha aprovechado la tragedia para cargar directamente contra el Gobierno. "Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo", escribió este lunes en redes sociales.

La ministra portavoz ha calificado de "ruin" e incluso "inhumana" la actitud de Abascal. Elma Saiz considera que está "utilizando la tragedia con fines políticos".

"Cuando todavía hay que confirmar la cifra oficial de víctimas y hay decenas de heridos en los hospitales, desde luego la actitud del señor Abascal y de la ultraderecha es, desde cualquier análisis desde la humanidad, una actitud ruin", ha señalado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acusado a Vox de "utilizar la tragedia y el miedo para generar caos y desconfianza", una conducta que, a su juicio, "no es democrática".