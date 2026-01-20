Se acaba la tregua: Rufián ve "de anormales" comparar la tragedia de Adamuz con la dana y el PP le tacha de "buitre"

Las claves nuevo Generado con IA Gabriel Rufián (ERC) criticó duramente a quienes comparan el accidente ferroviario de Adamuz con la gestión de la dana de Valencia, calificando esa comparación de "anormal profundo". El Partido Popular respondió a Rufián tachándolo de "buitre" y acusándolo de faltar al respeto a las víctimas del accidente. Desde Vox, Santiago Abascal aprovechó la tragedia para cargar contra el Gobierno, lo que fue calificado de "ruin e inhumano" por la ministra portavoz, Elma Saiz. El Gobierno acusa a Vox de utilizar la tragedia y el miedo con fines políticos y considera esta actitud antidemocrática.

Apenas 48 horas después del accidente ferroviario que ha dejado al menos 41 fallecidos, la tregua política parece haberse terminado.

El detonante ha sido un mensaje del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en el que carga contra quienes comparan el siniestro de Córdoba con la gestión de la dana de Valencia.

Para Rufián, esa equiparación es "de anormal profundo". Y el PP le ha replicado tachándole de "buitre".

Se trata de situaciones distintas,a juicio del portavoz republicano. "Una cosa es un accidente agravado por la mala suerte", señala sobre el choque entre los trenes de Iryo y Alvia ocurrido este domingo.

Y otra, "una tragedia agravada por la desidia e inutilidad de cargos públicos", entre los que ha señalado al expresidente valenciano Carlos Mazón.

"Un presidente que estaba de pacharanes mientras la gente se ahogaba".