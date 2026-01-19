Sánchez cancela toda su agenda de este lunes y suspende su cita con Feijóo en Moncloa por la tragedia del tren de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, en octubre de 2022 en la Moncloa. Fernando Calvo

El presidente Pedro Sánchez ha suspendido toda su agenda de actos de este lunes y ha cancelado la reunión que tenía previsto celebrar en Moncloa con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, debido a la tragedia del tren Iryo, que se ha cobrado hasta el momento al menos 21 muertos y decenas de heridos.

Sánchez tenía previsto iniciar este lunes con Feijóo su ronda de contactos con todos los grupos políticos (salvo Vox) para exponerles la posibilidad de enviar tropas españolas a Ucrania, si se produce un alto el fuego verificado con Rusia.

Según anunció la Moncloa, los contactos proseguirían el martes con Sumar y ERC, y el jueves con PNV y Bildu.

El propio líder del PP ha propuesto esta noche posponer su encuentro con el presidente del Gobierno, ante la gravedad del suceso registrado en Adamuz (Córdoba).

"Las noticias que llegan de Córdoba son muy graves y dolorosas, y nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias", ha señalado Feijóo en la red social X.

"Por ello", ha anunciado, "acabo de escribir a Pedro Sánchez para proponerle suspender el encuentro que teníamos previsto para mañana (...) La mínima sensibilidad exige posponerlo".

"Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia", ha añadido el líder de la oposición.

Minutos después, la Moncloa ha confirmado que el presidente Pedro Sánchez suspende toda su agenda oficial para este lunes.

"Moncloa ha aceptado la petición de Alberto Núñez Feijóo de suspender la reunión de mañana, tal y como el presidente del PP le trasladó por escrito a Pedro Sánchez en la noche de hoy", han confirmado fuentes oficiales de Presidencia del Gobierno, "los equipos de ambos dirigentes buscarán otro momento más adecuado para dicho encuentro".

Fuentes del PP han aclarado que la comunicación se ha producido a las 22:49 horas, con un WhatsApp personal de Feijóo a Sánchez.

Luego han confirmado la cancelación del encuentro en una llamada telefónica entre sus respectivos jefes de gabinete, Marta Varela y Diego Rubio.

"La petición de suspensión del encuentro remitida por Feijóo ha sido atendida y comprendida desde el primer momento por parte del equipo del presidente del Gobierno", han explicado desde la calle Génova.

La Casa Real ha expresado esta noche su "gran preocupación" por lo sucedido en Córdoba, y ha trasladado su "más sentido pésame" a los familiares de los fallecidos y su "cariño y deseos de una pronta recuperación" a los heridos.

A lo largo de la noche, ministros, presidentes autonómicos y líderes políticos se han sumado a las muestras de pesar y solidaridad.

"Recibo las terribles noticias desde Córdoba", ha comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español".

"Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos", ha añadido, "esta noche estáis en mis pensamientos".

También se ha mostrado consternado el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron.

"Una tragedia ferroviaria ha azotado Andalucía", ha escrito, "nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia les acompaña".

Cerca de la medianoche, la Junta de Andalucía ha comunicado que Juanma Moreno se dirigía a Adamuz para conocer la situación tras el trágico accidente.

"Camino de Adamuz para conocer in situ la situación", ha anunciado el presidente de la Junta en las redes, "y estar al lado de los operativos desplegados para atender a las víctimas de este terrible y trágico accidente ferroviario".

También ha agradecido la labor de los equipos de emergencias, voluntarios y vecinos de la zona, por la ayuda prestada a todos los afectados.

La Junta ha enviado a Adamuz un puesto médico avanzado para ofrecer atención sanitaria a los afectados y estabilizar a los heridos, antes de trasladarlos a los hospitales.

La Junta también ha activado la red de centros de transfusión, para distribuir sangre hacia Córdoba y Jaén, así como seis UVI móviles del servicio 061, dos UVI para el transporte de heridos críticos y vehículos de apoyo logístico.

Pero además, ante la cifra de fallecidos, se ha activado el Plan de Actuación médico forense, con la presencia de 16 forenses, cuatro psicólogos, trabajadores sociales y técnicos, procedentes de Córdoba y Lucena.

La vicepresidenta de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha anunciado que está "muy pendiente de los trabajos de emergencias en Adamuz".

"Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado", ha expresado en las redes sociales, "gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno".

Y la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que se encuentra "consternada" tras conocer el descarrilamiento del tren Iryo, que se ha cobrado más de una veintena de muertos.

"Mi pésame a las familias de las víctimas y mi apoyo a los pasajeros heridos", ha escrito, "todo el reconocimiento a los servicios de emergencias y sanitarios que están trabajando sobre el terreno".

El PP ha pedido a todas sus direcciones autonómicas y provinciales que cancelen toda su agenda para este lunes, "en señal de duelo por esta tragedia que nos tiene a todos conmocionados", ha comunicado su secretario general, Miguel Tellado.

"Seguimos con enorme tristeza y preocupación las terribles noticias que se van confirmando. Nuestro corazón y nuestro pensamiento está con los fallecidos, los heridos y sus familias", ha añadido Tellado.

