-
Pedro Sánchez: "Dinamarca ha asumido el 5% del PIB en gasto militar y hoy se encuentra hostigada por Estados Unidos"
El presidente del gobierno ha dejado claro que la "política interior y política exterior están más unidas que nunca" y a la pretensión de Donald Trump de hacerse con Groenlandia ha contestado que "si hay una legítima preocupación por parte estadounidense de la seguridad en el Ártico, esto debe plantearse en el Consejo Atlántico de la OTAN".
"Europa debe avanzar en su proceso de integración y dotarse de una defensa realmente común. Y para ello no necesitamos el acuerdo unánime de los 27 estados miembros. Podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas realmente europeas, con una industria de la defensa realmente europea y podemos construir puentes con otros países del mundo que también viven con mucha preocupación lo que está sucediendo. Europa debe moverse", ha manifestado en la entrevista publicada este domingo en la Vanguardia.
Asimismo, ha celebrado el acuerdo con Mercosur alcanzado este sábado y ha reiterado que el "5% del PIB en gasto militar es inaceptable", ya que dicho gasto militar "hoy no está concebido para reforzar la industria europea de defensa". "Dinamarca ha asumido el 5%. ¿En qué situación se halla hoy Dinamarca? Hostigada por Estados Unidos".
-
Pedro Sánchez: "Estamos ante una posible involución: un gobierno de coalición ultraderechista entre el Partido Popular y Vox"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el proyecto político que encabeza, no solo tiene vocación de culminarlo esta legislatura, "sino de trascenderla y continuar hasta entrada la década del 2030".
En la entrevista publicada este domingo en la Vanguardia, ha manifestado el "evidente avance de la ultraderecha". "Estamos ante una posible involución: un gobierno de coalición ultraderechista entre el Partido Popular y Vox".
Sánchez ha cargado contra el Partido Popular por "extenderle la alfombra y plegarse al ideario de Vox" en cuanto a que el PP se "apresta a gobernar con Vox en Extremadura". Asimismo, ha arremetido contra Vox ante su silencio con respecto a Venezuela o Groenlandia. "En política nacional quieren parecer un gallo y cuando miras fuera son un lacayo".
En cuanto al proceso judicial abierto a su esposa y su hermano, ha querido reiterar la defensa de su inocencia. "Espero que la Justicia haga justicia y se imponga la verdad", ha sentenciado.
El presidente ha ensalzado el "acuerdo extraordinario" de financiación autonómica que recientemente ha anunciado. Ha explicado que va a trabajar y "sudar la camiseta" para que se pueda aprobar este 2026, así como ha adelantado que "ninguna comunidad autónoma va a decir que no porque nadie va a recibir menos de lo que ya recibe".
Política