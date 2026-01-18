El presidente del gobierno ha dejado claro que la "política interior y política exterior están más unidas que nunca" y a la pretensión de Donald Trump de hacerse con Groenlandia ha contestado que "si hay una legítima preocupación por parte estadounidense de la seguridad en el Ártico, esto debe plantearse en el Consejo Atlántico de la OTAN".

"Europa debe avanzar en su proceso de integración y dotarse de una defensa realmente común. Y para ello no necesitamos el acuerdo unánime de los 27 estados miembros. Podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas realmente europeas, con una industria de la defensa realmente europea y podemos construir puentes con otros países del mundo que también viven con mucha preocupación lo que está sucediendo. Europa debe moverse", ha manifestado en la entrevista publicada este domingo en la Vanguardia.

Asimismo, ha celebrado el acuerdo con Mercosur alcanzado este sábado y ha reiterado que el "5% del PIB en gasto militar es inaceptable", ya que dicho gasto militar "hoy no está concebido para reforzar la industria europea de defensa". "Dinamarca ha asumido el 5%. ¿En qué situación se halla hoy Dinamarca? Hostigada por Estados Unidos".