Sánchez: "Siempre he defendido y defenderé la inocencia de mi hermano y de mi mujer, espero que la verdad se abra paso"

El presidente Pedro Sánchez ha mostrado este domingo su confianza en que "la verdad se abra paso" y tanto su hermano, el músico David Sánchez, como su mujer, Begoña Gómez, se libren de todos los cargos que tienen ante la Justicia.

"Siempre he defendido y defenderé la inocencia de mi hermano y de mi mujer. Espero que la verdad se abra paso", afirma Sánchez en una entrevista publicada este domingo en La Vanguardia.

El presidente del Gobierno pide "a la Justicia que haga justicia". Pero anuncia que si su hermano o su mujer son condenados y "existe el derecho a recurrir, lo ejerceremos".

El hermano de Pedro Sánchez ya tiene fecha para sentarse en el banquillo junto al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y varios cargos de la Diputación de Badajoz: en principio sería del 9 al 14 de febrero.

En cuanto a la investigación que el juez Juan Carlos Peinado instruye contra Begoña Gómez, ya suma cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.

En la entrevista, Pedro Sánchez reitera que tiene intención de continuar en la Moncloa más allá de 2030, y no ve ninguna "anomalía" en gobernar sin apoyo del Parlamento y sin Presupuestos.

"El proyecto político que tengo el honor de encabezar no solo tiene vocación de culminar esta legislatura, sino de trascenderla y continuar hasta entrada la década del 2030, si así lo quieren los españoles", señala.

Tras el hundimiento del PSOE en las elecciones extremeñas del 21D, cree que es un "recurrente error que cometen la derecha política y mediática al sacar conclusiones nacionales de dinámicas territoriales".

Por el contrario, cree que cuando se celebren elecciones generales, los españoles reaccionarán frente a la "posible involución" que representa la "coalición ultraderechista entre el Partido Popular y Vox".

Pedro Sánchez reprocha que la "prensa conservadora de Madrid" haya "blanqueado" a la extrema derecha.

Porque, afirma, a la ultraderecha hay que "ponerle freno, no extenderle una alfombra" como, a su juicio, hace el PP.

Sánchez niega haber contribuido a la "polarización" para movilizar el voto. Por el contrario, sostiene que existe una "polarización asimétrica" desde la derecha, mientras que él intenta "aportar templanza y serenidad al debate público".

"Podrán o no gustar las ideas que yo defiendo", alega en la entrevista, pero "yo no amenazo, yo no insulto".

Ante el ruido y la polarización, que, a su juicio, alimenta a la extrema derecha, el presidente dice que intenta contribuir al "rearme moral" de Europa desde su Gobierno.

"España creo que está jugando un papel protagonista y primordial porque no hemos aceptado dobles estándares cuando hablamos de Gaza, de Ucrania, de Groenlandia o de Venezuela", dice al respecto.

Pedro Sánchez califica de "acuerdo extraordinario" el que alcanzó con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para imponer al resto de España un nuevo modelo de financiación autonómica.

Y se muestra convencido de que todas las comunidades autónomas se sumarán a este modelo, porque todas recibirán más recursos para "fortalecer los servicios públicos, no para efectuar regalos fiscales".

Lo cierto es que, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el miércoles, todas las comunidades autónomas rechazaron esa propuesta, salvo Cataluña.

Como ha informado EL ESPAÑOL, con el nuevo modelo Madrid aportará 8.000 millones anuales para contribuir al sostenimiento del resto de regiones, mientras que Cataluña sólo aportará 800, la décima parte.

Sánchez aprovecha la entrevista para acusar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de favorecer "una dinámica de elusión y dumping fiscal que está beneficiando a una comunidad muy rica, como es la Comunidad de Madrid".

"Yo no quiero el modelo social Quirón. Quiero un modelo social con hospitales públicos", apostilla.

En respuesta a estas declaraciones, Ayuso ha acusado al presidente del Gobierno de "atentar ilegalmente contra la autonomía fiscal de Madrid".

El presidente del Gobierno atenta ilegalmente contra la autonomía fiscal de Madrid.



En un alarde del cinismo que le caracteriza, oculta que 8/10 euros del trabajo de los madrileños se lo lleva el Estado para él, arrodillarse ante los independentistas. pic.twitter.com/yw1qikXkd9 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 18, 2026

"En un alarde del cinismo que le caracteriza", ha escrito Ayuso en la red social X, Sánchez "oculta que 8/10 euros del trabajo de los madrileños se lo lleva el Estado para él, arrodillarse ante los independentistas".