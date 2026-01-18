La sacudida electoral se acentúa en Aragón: Azcón saca ya más votos y escaños a Alegría de los que el PSOE saca a Vox

El PAR y Aragón Existe se juegan su supervivencia política, mientras Se Acabó la Fiesta busca aprovechar el bajo umbral electoral para obtener representación.

La fragmentación de la izquierda, con varias listas y disputas internas, debilita las opciones de gobierno de Pilar Alegría.

El PSOE se acerca a su peor resultado histórico en la región, situándose más cerca de Vox que del PP en intención de voto.

Jorge Azcón (PP) amplía su ventaja en votos y escaños sobre Pilar Alegría (PSOE) según la encuesta de SocioMétrica para las elecciones de Aragón.

El cambio de ciclo que sacude todo el tablero político se acentúa en la encuesta de SocioMetrica para las elecciones de Aragón del 8 de febrero, que EL ESPAÑOL publicará esta noche en El Adelanto.

El sondeo confirma que el popular Jorge Azcón podrá seguir al frente del Ejecutivo regional y constata el hundimiento de las expectativas de la candidata socialista Pilar Alegría, que hasta hace pocas semanas era portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez.

Con un dato muy relevante: la candidata del PSOE ya está más cerca de Vox, en votos y escaños, que del PP.

De este modo, Aragón sigue la estela iniciada en las elecciones de Extremadura del pasado 21D, en las que el candidato socialista Miguel Ángel Gallardo obtuvo para su partido el peor resultado de la democracia, en el que había sido uno de los feudos históricos del PSOE.

La encuesta que EL ESPAÑOL publicará esta noche despeja una de las principales incógnitas de estos comicios: si Jorge Azcón tendrá que entenderse con Vox para gobernar (como le ocurre a María Guardiola en Extremadura) o si podrá apoyarse en otros partidos regionales como el PAR o Aragón Existe.

Según el estudio demoscópico de SocioMétrica, Pilar Alegría se acerca (pese a la proyección pública que ha gozado durante su etapa como ministra) al peor resultado registrado por el PSOE en Aragón.

Fue el que obtuvo en las autonómicas de 2015 Javier Lambán: sacó 18 escaños y el 21,4% del voto, mientras que la que había sido hasta ese momento presidenta de Aragón, la popular Luisa Fernanda Rudi, sacó 21 escaños (27,5%).

Dado que Rudi quedó lejos de la mayoría absoluta, Lambán logró hacerse con la presidencia regional mediante un acuerdo con Podemos, Chunta e IU. El socialista (que se convertiría en uno de los barones más críticos con Sánchez) siguió al frente el Ejecutivo autonómico hasta agosto de 2023.

No ocurrirá así en esta ocasión. Al descenso del voto del PSOE se suma también el retroceso de sus posibles socios situados en la izquierda.

Y esto se debe, en buena medida, al avance sustantivo del partido de Santiago Abascal que (encabezado por Alejandro Nolasco en Aragón) logra capitalizar una parte del malestar social por la situación económica y el crecimiento de la inmigración irregular.

El sondeo que publicará esta noche EL ESPAÑOL despeja dudas sobre el PAR que, una vez más, se juega su supervivencia en estos comicios. Su candidato, Alberto Izquierdo, ha centrado buena parte de su campaña en los pueblos de Teruel.

Si el PAR no logra representación el próximo 8 de febrero, quedará herido de muerte.

En cuanto a Aragón-Teruel Existe, su cabeza de lista, Tomás Guitarte, fue en su día decisivo para que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. Ahora mantiene una posición mucho más crítica respecto al PSOE.

Si Pilar Alegría se queda sin opciones para gobernar se debe, según el sondeo de SocioMétrica, a la fragmentación de sus potenciales socios de la extrema izquierda, que concurren a los comicios con tres opciones distintas.

En pleno debate sobre el futuro de Sumar, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, reivindicó el sábado el buen resultado que su coalición obtuvo en las elecciones del 21D en alianza con Podemos (sin Sumar), bajo la marca Unidas por Extremadura.

Sin embargo, dicho acuerdo no ha sido posible para Aragón. Izquierda Unida concurre a estos comicios junto a Sumar en una lista encabezada por Marta Abengochea, cuyo hándicap es que resulta un rostro poco conocido para buena parte de los aragoneses.

Con otra paradoja, la Chunta Aragonesista concurre a los comicios del 8F con una lista encabeza por Jorge Pueyo, que hasta ahora formaba parte del grupo de Sumar en el Congreso de los Diputados. Aunque el distanciamiento entre ambas formaciones es evidente desde hace meses.

En la Cámara Baja, Pueyo ha roto en dos ocasiones la disciplina de voto de Sumar, para oponerse al decreto antiapagones del Gobierno y al traspaso de competencias a Cataluña.

También se ha mostrado muy rotundo contra el nuevo decreto de financiación autonómica pactado por Pedro Sánchez con el líder de ERC, Oriol Junqueras:

"Aragón es la que peor parada sale de este sistema, sobre todo por el cálculo de esa población ajustada, así que no podemos compartirlo", denunció Pueyo.

El tercero en discordia en el bloque situado a la izquierda del PSOE es Podemos, que según el sondeo no tiene garantizada la representación en las Cortes de Aragón.

La cabeza de lista de Podemos-Alianza Verde es María Goikoetxea, que ha sido directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). Pero el partido de Ione Belarra vive su enésimo cisma interno en la región.

Su único diputado en las Cortes de Aragón durante la última legislatura, Andoni Corrales, denunció al partido por no convocar primarias y rompió por completo relaciones con la dirección regional y nacional. Algo que, de nuevo, debilita las opciones del partido morado.

De este modo, los comicios del 8M constituyen una prueba de fuego para el futuro y la política de alianzas que deberán adoptar, ante las próximas citas electorales, los partidos que en su día se refugiaron bajo la marca de Sumar.

La encuesta de SocioMétrica, realizada a partir de un millar de entrevistas, despeja otra incógnita: si estos comicios supondrán la resurrección de Se Acabó la Fiesta, la agrupación de electores de Alvise Pérez.

Tras obtener tres escaños en las últimas elecciones europeas, el activista anunció su intención de presentarse a las próximas generales.

Sin embargo, sus opciones se han esfumado en todas las encuestas publicadas en los últimos meses, después de que la Justicia le abriera una investigación por financiación ilegal, al quedar acreditado que recibió 100.000 euros de un empresario de criptomonedas imputado por estafa.

Alvise Pérez ha decidido probar suerte, de nuevo, en las elecciones del próximo 8 de febrero que le abren una puerta de oportunidad: el listón para obtener un escaño es de sólo el 3% del voto, lo que, sumado a la baja densidad de población de Huesca y Teruel, hace que resulte más fácil obtener representación.

Ficha técnica

Se han realizado 1.000 encuestas en la Comunidad Autónoma de Aragón, proporcionales a los censos electorales provinciales, con sistema CAWI-Panel entre los días 14 y 16 de enero de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad y recuerdo de voto. Las interacciones finalizan en ajustes del 97%. No procede error muestral ni margen de confianza al tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse un error de +-3% en el voto final. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.