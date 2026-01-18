Juanfran Pérez Llorca: "Para pactar con Vox no he tenido que ir a Waterloo ni buscar a un prófugo, todo es transparente"

El líder del PP valenciano mantiene que sus prioridades son la unidad del partido y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la investidura, y no descarta dialogar con todas las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos.

Juanfran Pérez Llorca recibe a EL ESPAÑOL en el Palau de la Generalitat Valenciana tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el Gobierno de Pedro Sánchez dio traslado a las autonomías de su pacto con ERC para reformar el sistema de financiación autonómica.

Su comunidad es la que más ha sufrido durante la última década el caducado e injusto sistema de reparto de los fondos que las regiones aportan al Estado. Y también la más harta de que los anuncios jamás se transformen en la ansiada reforma. Llorca cree que esto es justo lo que volverá a ocurrir.

"Yo no he visto una propuesta firme de un sistema de financiación para las CCAA. He visto uno de los paripés más que hace el sanchismo", asevera. No obstante, si en esta ocasión sí 'viniera el lobo', el mandatario del PP reconoce que se sentará a estudiar la propuesta.

"Estudiaremos la propuesta de financiación que llegue en ese momento. El día que haya una propuesta seria, la analizaremos, pero, a día de hoy, no está", expone.

¿Requerirá esto desmarcarse del PP de Feijóo? Augura que no. "Veo difícil tener que desmarcarme del PP con la financiación. Hasta hoy, lo que he visto siempre es que los intereses de mi territorio coinciden con los de mi partido", considera.

"Soy el presidente más decepcionado con Sánchez. Fui el último que se reunió con él. Me anunció que iba a afrontar la financiación con todos. Me estaba mintiendo", lamenta tras su reunión en Moncloa de finales de noviembre.

Allí vio a "un presidente consciente de que no tiene los apoyos para sacar adelante sus políticas, que está muy condicionado por sus socios".

"Es la primera vez que pasa en España que un candidato que pierde las elecciones sigue siendo presidente, contra la voluntad del pueblo", lamenta, y contrapone esta circunstancia a su acuerdo de investidura con Vox.

"Yo no he tenido que ir a Waterloo a pactar nada ni he tenido que ir a buscar un prófugo de la justicia ni engañar a todas las comunidades autónomas. Eso se lo dejo a los socialistas", espeta.

Ante la gran pregunta, la de si será el candidato del PP en las elecciones autonómicas de 2027, sigue despejando el balón. "Ya vendrá momento de elegir candidato. Yo siempre lo he dicho. Si no soy la persona adecuada para que el PP siga gobernando, seré un colaborador para que siga ganando", expone.

No obstante, al término de la charla, comete un lapsus, o quizá le traiciona el subconsciente. "Yo quiero que me voten o me apoyen por haber cumplido aquello con lo que me comprometí en el debate de investidura".

¿Ha dicho que le voten? "Bueno, si soy yo el candidato, que me voten, y si no, que voten al PP".

¿Va a rechazar el modelo de financiación que ha planteado el Gobierno? Parece que la Comunitat sigue 2,2 puntos por debajo de la media española por habitante, pero se trata de 3.700 millones más de presupuesto anual.

No puedes rechazar lo que no te proponen. Yo no he visto una propuesta firme de un sistema de financiación para las comunidades autónomas. He visto uno de los paripés más que hace el sanchismo: una propuesta vacía de contenido, sin profundidad, sin diálogo y sin debate. Necesitamos una reforma del sistema seria y con rigor. Y lo que hay es un acuerdo de Pedro Sánchez con los separatistas para que le mantengan el apoyo en el Congreso.

¿Y si finalmente sí que viera una propuesta encima de su mesa con un modelo con estos importes qué haría?

Con Pedro Sánchez nunca va a haber un verdadero interés por arreglar el sistema de la financiación. Lleva meses intentando resistir y sabe que el precio que paga lo pagan en realidad todos los españoles. Es difícil pensar a día de hoy que con el sanchismo se solucione el problema de la financiación en la Comunitat Valenciana.

Da la impresión al escucharle ahora y también en las declaraciones recientes de que está elevando usted el el tono. Su conseller de Hacienda había dicho que el modelo no pintaba mal. ¿Le han llamado al orden en su partido?

Para nada. Es que es mi forma de ser y mi Consell lo entendió desde el primer día. Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar y a ser comprensivos con aquello que nos ofrezcan. Lo que no nos gusta es que nos engañen. Una cosa es rebajar la tensión o evitar la polarización y otra que te consideren tonto.

Juanfran Pérez Llorca, en su despacho. Vicent Bosch

En un primer momento nos podía parecer interesante la propuesta en cuanto al titular, pero nos hemos dado cuenta de que detrás de eso no había nada. No es que haya subido el tono, lo que intento es describir la realidad: que no hay voluntad de arreglar el problema de la financiación en la Comunitat.

¿Cree que María Jesús Montero y Pedro Sánchez les consideran tontos?

María Jesús Montero en la reunión del Consejo de Política Fiscal no era la ministra de Hacienda, sino la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y claro, eso significa que utilizas una institución para promocionarte electoralmente.

¿Contempla usted desmarcarse del PP nacional si así lo requiere lograr un beneficio para la Comunitat Valenciana?

En el PP siempre se ha dicho, y Alberto Núñez Feijóo lo ha dicho muchas veces, que primero es el territorio y después el partido. Pero hasta hoy lo que he visto siempre es que los intereses de mi territorio coinciden con los intereses de mi partido.

Veo difícil tener que desmarcarme del PP cuando he visto, incluso antes de ser presidente de la Generalitat, que había una voluntad clara y manifiesta del presidente Feijóo de ayudar a los valencianos. Ya me hubiese gustado a mí que Pedro Sánchez hubiera presentado un Plan Valencia para la reconstrucción como Feijóo.

Es verdad que no sería la primera vez que el Gobierno promete un sistema que luego no se materializa. Pero tampoco cabe duda de que va a poner cifras sobre la mesa. Les han planteado incluso que vaya a ser una cosa optativa: quien quiera que coja los millones y quien no que se quede como está. ¿Cómo va a ser ese debate? ¿De verdad cree que se puede resolver de esta manera diciendo es que no me lo creo?

Para debatir se necesita diálogo y voluntad de acuerdo. Cuando alguien te saca un papel y te dice: esto es lo que voy a presentar, si quieres lo coges y si no lo dejas, no estás dialogando nada. Por eso de lo que estamos hablando es de una gran mentira.

Me da que han pensado en intentar buscar un relato político para intentar suavizar los golpes electorales que van a recibir en las elecciones autonómicas que hay por delante. Si quisieran acuerdos se sentarían con los presidentes autonómicos y no con el líder de un partido como ERC.

Juanfran Pérez Llorca. Vicent Bosch

Entonces, si no se lo cree pero llega el momento en el que llevan al Congreso una propuesta concreta, ¿verá bien que se vote en contra?

Pues estudiaremos la propuesta que llegue en ese momento. ¿Cuántas veces Pedro Sánchez ha dicho blanco y luego ha sido negro? A mí me gusta tomar decisiones en base al rigor. El día que haya una propuesta seria la analizaremos, pero a día de hoy no está.

¿Qué sintió al enterarse por Junqueras? ¿Le prometió Pedro Sánchez en la reunión que tuvo con él que trataría este asunto directamente con los presidentes?

Sí, a mí me decepcionó mucho. Tengo el derecho a ser el presidente autonómico más decepcionado con la forma de actuar del Gobierno de España, porque fui el último que se reunió con Sánchez en La Moncloa. Ese día me anunció que iba a afrontar el tema de la financiación.

Le pregunté algunas cuestiones y me contestó que no me lo podía decir porque nos sentaríamos todos los presidentes autonómicos a hablarlo. Me estaba mintiendo, como ha mentido a muchísima gente durante mucho tiempo. Resulta que luego fue Junqueras quien lo anunció.

Ustedes ponen como condiciones un fondo de nivelación y una condonación de la deuda. Dos cuestiones que el PP a veces ha reclamado de manera clara pero otras no a lo largo de estos años. ¿Qué factores influyen en esos cambios de criterio?

Bueno, eso son cuestiones de interpretación. Cuando uno afronta una negociación así sabe que afecta a muchas comunidades autónomas y que tiene que buscar un sistema que sea justo para todos. Lo que tengo claro es que si todos los presidentes autonómicos solo exigimos lo que consideramos que es lo que merece nuestra tierra nunca llegaremos a un acuerdo.

Entonces, lo lógico y normal es buscar lo mejor para tu tierra y también lo mejor para el conjunto de todas las comunidades autónomas, y eso a veces te hace matizar ciertas cuestiones.

En el caso de la Comunitat Valenciana, a la vista de que somos la peor financiada y que eso ha generado una deuda muy importante, requiere que haya cierta excepcionalidad, sobre todo, además, si tenemos en cuenta la tragedia de la dana.

"Vi a Sánchez como un presidente consciente de que no tiene los apoyos para sacar adelante sus políticas, que está muy condicionado por sus socios"

El presidente del Gobierno se encuentra en uno de sus momentos más delicados por los casos de corrupción que afectan al PSOE y la pérdida de sus socios parlamentarios ¿Cómo vio usted a Sánchez en el encuentro?

Dentro del respeto que a mí me ofrece siempre la institución, lo vi como un presidente que es consciente de que no tiene los apoyos para sacar adelante sus políticas. Incluso cuando hablamos del tema de la vivienda o de algunas cuestiones, él estaba muy condicionado por lo que pensaban los que hasta ahora eran sus socios.

Juanfran Pérez Llorca. Vicent Bosch

Usted ha sido secretario general de un partido político. ¿Qué cree que debería hacer el PSOE? ¿Cree que Sánchez está poniendo en riesgo el futuro del PSOE al aferrarse al cargo?

A mí no me gusta valorar a nivel interno las cuestiones de los otros partidos. Pero mi experiencia como secretario general ha sido que yo me he encontrado a veces a personas que discrepan dentro de la lealtad. Y lo que nunca haría es castigarlas o eliminarlas.

Lo acabamos de apreciar recientemente aquí en la Comunidad Valenciana. Hay buenos parlamentarios que tiene el PSPV que de repente han sido apartados simplemente porque piensan diferente a lo que piensa Diana Morant.

"Es la primera vez que pasa en España que un candidato que pierde las elecciones sigue siendo presidente, contra la voluntad del pueblo"

Desde el punto de vista institucional, es malo para España que un presidente que no tiene apoyos, siga. Este país no puede perder más tiempo con una legislatura agotada.

Es la primera vez que pasa en España que un candidato que pierde las elecciones es el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez entró a través de una moción de censura. Después ganó unas elecciones, pero en estas últimas lo que hubo claro fue una voluntad popular de que el que estaba de presidente del Gobierno no ganase las elecciones. Pero sigue siendo presidente, contra la voluntad del pueblo.

¿Y en qué tono transcurrió la reunión con el presidente del Gobierno?

Tengo que reconocer que fue un tono cordial. Pero ya lo dije cuando salí de esa reunión: si de 100 propuestas que haces te aceptan una, no puede ser satisfactoria. Yo me planteé el encuentro como la posibilidad de llegar a acuerdos que mejorasen a la Comunitat Valenciana y me da la sensación que el Sánchez solo quería cumplir con el mandato que tiene de atender a un nuevo presidente autonómico.

"Me dio la impresión de que ha habido desinterés por los verdaderos problemas valencianos, de que llamaba yo la atención a Sánchez sobre problemas concretos"

Ahora ha accedido a dos de sus exigencias: crear la comisión mixta para la dana y declarar exentas de IRPF las ayudas por las riadas. ¿Cómo interpreta que se las concediera a la primera después de negarlas durante más de un año?

La sensación que tengo después de que unas semanas más tarde haya aceptado la exención del IRPF es que durante todo este tiempo ha habido desinterés por los verdaderos problemas que hay aquí desde la dana.

Es incomprensible que durante un año no se atienda la petición de la comisión mixta y que la ponga en marcha cuando fui allí. Me dio la impresión de que le llamaba yo la atención sobre cosas que eran necesarias hacer en la Comunitat y que él no había hecho o no había pensado en hacerlas.

¿Cree que se enteró por usted de alguno de los problemas valencianos?

Respecto al tema de exonerar de impuestos a aquellas personas que hubiesen cobrado las ayudas creo que fui yo quien le di la noticia, sí.

"Hace tiempo que no existe el PSOE valenciano. Solo existe el 'sanchismo'. Cualquier decisión que tome Sánchez la avalarán los socialistas aquí"

Diana Morant defendió durante meses que no hacía falta esa comisión mixta. ¿En qué posición cree que queda el PSOE valenciano tras este giro de Moncloa?

Ya hace tiempo que no existe el PSOE valenciano. Solo existe el sanchismo en la Comunitat Valenciana. Cualquiera de las decisiones que tome Pedro Sánchez la avalarán los socialistas aquí. Es la comunidad más sanchista en estos momentos.

El PSOE designó a una dedo una sucesora. E hicieron esa especie de congreso en el que al final nadie decidía nada porque ya habían decidido Santos Cerdán y Ábalos.

¿Qué relación tiene con Diana Morant? ¿Ve posible alcanzar acuerdos con ella?

Es una relación institucional, coincido ahora más con ella ahora siendo presidente de la Generalitat. No hemos tenido mucho trato. Sobre si lograremos tener acuerdos, lo conseguiremos cuando Pedro Sánchez le dé permiso.

Aseguró que llamaría a los socialistas para pactar los órganos estatutarios o el Consejo de Administración de À Punt. Ha pasado mes y medio desde que es presidente. ¿Lo va a hacer?

Les vamos a llamar la próxima semana. Voy a emplazar a una reunión a todos los portavoces de los partidos en Les Corts.

¿Como punto de partida o ya tiene una propuesta concreta con la que empezar a hablar?

Cuando se establece un diálogo tiene que haber reciprocidad. Yo tengo un planteamiento que hacerles, pero estoy dispuesto a escuchar aquellos que me hagan.

Juanfran Pérez Llorca, en la mesa de su despacho. Vicent Bosch

Usted prometió en su investidura "bajar la crispación". ¿Mantiene su promesa en este contexto político?

Por mi parte lo estoy intentando y tengo que decir que aprecio cierta normalidad en la calle. Me marqué como objetivo visitar primero la zona cero de la dana como presidente y allí me encontré a personas que discreparon de la gestión de la Generalitat desde la normalidad. Sí que se ha rebajado bastante la tensión a pesar de que a algunos partidos no les interese.

¿Qué espera de la reunión de este lunes en Moncloa entre Sánchez y Feijóo?

Nadie es muy optimista. La forma que tiene Pedro Sánchez de entender el diálogo siempre es el 'tengo esto sobre la mesa, si quieres lo coges o si no lo dejas'. Así es muy difícil. En tema de política internacional, el planteamiento que hace Feijóo es el adecuado. Oiga, si tiene un plan para mejorar la defensa de este país, tendrá usted el apoyo del PP. Pero si lo que quiere es una simple autorización sin dar información no.

¿Con qué ideas va a la cumbre de presidentes que celebra este domingo el PP en Zaragoza?

Yo con la de defender los intereses de todos los valencianos en materia de financiación. Es lo primero que tengo que hacer como presidente.

¿Van a abordar algún tipo de propuesta en la que vayan a tener en cuenta esta cuestión?

Mi partido tiene muy claro que hay una excepcionalidad valenciana por la cuestión de la dana. Y eso no costará mucho debate porque la dirección nacional del PP y el resto de presidentes autonómicos se han mostrado muy solidarios con la Comunitat.

"Cualquier planteamiento que haga el PP en materia de financiación autonómica siempre va a incluir una excepcionalidad para la Comunitat Valenciana"

¿Y en ese encuentro habrá alguna algún planteamiento alternativo al de Sánchez en materia de financiación que tenga en cuenta esa excepcionalidad valenciana?

Cualquier planteamiento que haga el PP siempre va a incluir una excepcionalidad para la Comunitat Valenciana.

¿Cómo es su relación con Feijóo? Hablarán más desde que usted es presidente de la Generalitat.

Sí. Y también desde que soy presidente del partido. Intentamos mantener contacto. Es una persona que suele interesarse mucho por la Comunitat Valenciana. Incluso me atrevería a decir que me llama más él que yo.

¿Y qué le cuenta?

Pues hablamos un poco de del día a día. Todo el mundo sabe que yo soy presidente desde hace un mes aproximadamente y es normal que él tenga interés sobre cómo van las cosas. También pienso que le hemos ofrecido desde aquí muchísima tranquilidad.

Hemos hecho una transición ejemplar, hemos mantenido la unidad del partido y se ha rebajado muchísimo la tensión en la Comunitat.

¿En qué sentido ha hecho el PP valenciano esa transición ejemplar desde la dimisión de Mazón?

La ha hecho todo el PP. Con la colaboración de Madrid y todo el PP valenciano. Pues mire, no es nada fácil hacer una transición a mitad de una legislatura cuando un presidente sale y hay que elegir otro presidente y encima no tienes mayoría absoluta.

Hemos demostrado que somos un partido con mucha madurez. A lo mejor está mal que lo diga yo, que soy parte. Pero lo pienso.

Juanfran Pérez Llorca. Vicent Bosch

Feijóo ha avalado en alguna manifestación pública sus primeros pasos como presidente de la Generalitat, pero ha tomado una decisión importante de partido como es la implantación de una gestora que la dirección nacional ya llevaba tiempo estudiando.

Usted dice que la pidió. ¿Las dos partes la han querido o usted ha negociado lo que ha podido mientras Génova tutela la transición?

Para nada. La primera persona que planteó la opción de una gestora fui yo al secretario general. Y lo hice porque consideraba que era la forma de mantener más unidad en el partido.

Conozco mucho al PP por toda mi trayectoria. Empecé siendo coordinador comarcal de mi partido, luego fui coordinador de la provincia de Alicante, luego vicesecretario de organización regional y luego secretario general de la Comunitat Valenciana.

La idea de haber hecho una gestora ha venido muy bien para fortalecer la unidad que tenemos.

La dirección nacional no parece muy contenta con aquel movimiento suyo, de Mazón y de los presidentes provinciales de salir a pedir un congreso y postular a Vicent Mompó como nuevo líder en pleno proceso de dimisión del entonces presidente. ¿Fue un error lo que se trasladó tras aquella comida?

Yo recuerdo que ese fin de semana hablé muchísimas veces con el presidente Feijóo y con el secretario general del partido, Miguel Tellado. Se trasladó algo a los medios que no era exactamente real. Allí nos anunció el presidente del partido y de la Generalitat que iba a tomar la decisión de dimitir.

Insisto en la coyuntura de que gobernamos en minoría. Y sabíamos que había que atender la cuestión del partido, pero sobre todo sabíamos que había atender una cuestión para nosotros muy importante, que era la gobernabilidad y mantener la estabilidad.

Ese fin de semana lo que hubo es muchísima llamada, muchísimo diálogo y la búsqueda de la mejor opción posible.

Aquello se vio como un pulso a Génova.

No fue así. En la comida estábamos los cargos orgánicos del partido: el presidente del partido, el secretario general y los tres presidentes provinciales. Le puedo asegurar que comidas de esas ha habido muchísimas a lo largo de la legislatura. Allí solo hubo una novedad, y es que Mazón nos trasladó que había decidido presentar la dimisión. Por eso tuvo más trascendencia.

"Ya vendrá momento de elegir candidato. Yo siempre lo he dicho. Si no soy la persona adecuada para que el PP siga gobernando, seré un colaborador para que siga ganando"

¿Va a ser candidato autonómico en 2027? Parece evidente que está trabajando para ello...

No. Yo estoy trabajando en la misión que me han encomendado de ser presidente de la Generalitat ahora. Lo otro no me preocupa. Lo que quiero es que gane mi partido y he establecido dos prioridades. Una, hacer un trabajo bueno y acertado como presidente de la Generalitat y dos, trabajar para que gane el PP. Si consigo lo primero, automáticamente conseguiré lo segundo y eso es lo que me preocupa.

Ya vendrá momento de elegir candidato. Yo siempre lo he dicho. Si no soy la persona adecuada para que el PP siga gobernando en la Comunitat, seré un colaborador más para que siga ganando.

Si los valencianos se sienten cómodos y contentos de la gestión que se hace, verá como todo ese problema se resuelve en un segundo.

¿Evita postularse como candidato porque sabe que es una decisión de Feijóo que aún no ha sido tomada?

No. Es que no son tiempos para elegir candidatos. Fíjese. Yo he considerado públicamente muchas veces que no era el momento de hacer un congreso en el partido porque lo importante era trabajar en las instituciones. ¿Cómo voy a estar ahora pensando en ser candidato o no ser candidato?

De todas maneras, la celebración de un congreso ahora sí que es algo que usted ya ve necesario y también sería la manera de legitimarse en caso de que eh se presentara. ¿En las negociaciones de la gestora cerró con Feijoó que se convocara?

Yo no cierro lo que está regulado en los estatutos del partido. Éstos reconocen claramente que tienen que haber congresos regionales. Es verdad que en su día entendimos que tenía que haber una excepcionalidad en la Comunitat por la dana y por la reconstrucción. En todo caso, para mí la preocupación interna del partido siempre es mantener la unidad y la hemos conseguido. Sin ella no se puede gobernar y lo hemos aprendido. Lo demás ya vendrá cuando determinen los estatutos y la dirección nacional.

Juanfran Pérez Llorca. Vicent Bosch

Será cuando determine la dirección nacional, porque según los estatutos ya se tendría que haber celebrado el congreso.

Bueno, tampoco se han celebrado muchos en otras partes de España.

¿Usted tiene alguna fecha en la que le gustaría que se convocara?

Eso lo tiene que establecer la dirección nacional. A mí me gustaría que se celebrase un congreso porque eso da mucha cercanía al militante y eso es importante. Los congresos son una buena forma de cuidar al militante.

¿No ve riesgos en abrir ese melón cerca de las elecciones?

Yo no lo veo así. Todo depende en qué situación se encuentra un partido político y veo mucha estabilidad en el PP de la Comunitat Valenciana.

La jueza de la dana estrecha el cerco sobre la actuación de Mazón la tarde del 29 de octubre. ¿Teme que el caso marque la recta final de la legislatura con la petición de imputación?

Yo respeto absoluto a las decisiones que tome la juez. Saben que no he entrado a juicios de valor respecto a la investigación. Llevamos un año de instrucción en un juzgado que solo trabaja en esa instrucción. Esto se tiene que resolver cuanto antes.

Un juzgado que trabaja solo en una causa, por muy grande que sea la de la dana, tiene tiempo suficiente antes de las elecciones para que eso se resuelva.

Si Mazón acaba investigado, ¿qué hará el PP valenciano? ¿Contempla medidas drásticas como suspenderlo de militancia o reclamarle el acta de diputado?

Yo es que no puedo hablar de cosas futuribles. Si no estoy valorando la investigación judicial, pues cuando se llegue a esa resolución ya la valoraremos. Lo que sí que está claro es que en el caso de que la juez considerase que hay que indagar o investigar las acciones del expresidente Mazón, ni siquiera ella lo puede resolver, lo tiene que resolver otro tribunal. Por lo tanto pueden pasar muchas cosas de aquí a allí.

"No quiero jugar a la especulación sobre la situación de Mazón. El partido tiene unos estatutos que contemplan toda la casuística que se puede dar cuando hay un procedimiento judicial"

¿Preferirían que tomara él la decisión antes de hacer pública una crisis? ¿Entiende la preocupación en el PPCV de que se repita una situación como la de Rita Barberá?

No quiero jugar a la especulación, es un tema muy serio. El partido tiene unos estatutos que contemplan toda la casuística que se puede dar cuando hay un procedimiento judicial en marcha. Por lo tanto, con absoluta tranquilidad esperaremos a las conclusiones que saque la la jueza. Un partido político no declara culpable a nadie y sería una irresponsabilidad prejuzgar.

¿Sigue hablando a menudo con Mazón? ¿Cuánto le ve? ¿Cómo está?

Lo he visto poco. Creo que desde que tomé posesión como presidente he hablado un par de veces con él y dentro de la normalidad. Yo lo he sustituido como presidente. Hay cuestiones de gobierno que necesitaba hablar con él.

La jueza ya ha tomado declaración a los principales testigos de la causa de la dana, y estos han coincidido en denunciar inacción por parte de la consellera Pradas y el Cecopi, así como el silencio de la CHJ ¿Qué conclusiones saca usted?

Yo no voy a entrar en valoraciones respecto a la investigación judicial por respeto. Eso se lo dejo a otros partidos, al PSOE y a Compromís, que cada vez que sale una resolución judicial que no les gusta porque afecta a alguien de los suyos enseguida cuestiona el sistema judicial.

Yo no seré así. Sobre la dana ya lo dije en mi investidura. Creo que este país no estaba preparado para una catástrofe como esa y puso en evidencia las costuras de todas las administraciones.

Feijóo declaró ante la jueza que ni Generalitat ni Gobierno central le informaron sobre la dana. De Mazón dijo que solo le informó a partir de las 20.00 horas del día 29 cuando tomó la iniciativa de ponerse en contacto con él. ¿En qué lugar queda un presidente de la Generalitat ajeno a la emergencia toda aquella tarde?

Bueno, que no informase al señor Feijóo yo lo veo normal. A mí tampoco me informaron y era el secretario general del partido. No tenía poder de decisión porque no formaba parte del Gobierno. El señor Feijóo tampoco formaba parte de ninguna administración. Que no se nos informe no significa que no se esté pendiente de una emergencia.

Juanfran Pérez Llorca. Vicent Bosch

¿Cómo va la interlocución con las víctimas de la dana? ¿Habrá alguna reunión?

He mantenido contacto. Ya saben que pedí perdón. Lo sentía y lo siento desde el corazón. Me puse en contacto con ellas y hasta la fecha también he vuelto a mantenerlo con algunas de las asociaciones. De hecho, con alguna asociación que ha considerado que no debe reunirse conmigo también he dialogado desde la discreción.

Para mí lo importante no es que hablen o no conmigo, lo importante es que sientan que la Generalitat está para lo que necesiten. Tenemos un comisionado de para la dana y varios especialistas. Lo que quiero es que haya un canal de comunicación con la Generalitat para atender aquellas peticiones que quieran trasladar. Y le puedo asegurar que está funcionando bastante bien.

¿Y qué respuesta ha encontrado? Sabe que hay asociaciones muy críticas.

Hasta la fecha las conversaciones que he tenido han sido dentro de la cordialidad. Hay algunas peticiones expresas que se han hecho relacionadas con la salud mental y estamos atendiéndolas.

Creo que cualquier persona que que ha sufrido tan de cerca la tragedia lo que quiere es mirar para adelante sin tener que olvidar nada. Lo que queremos es contribuir y ayudarles a que miren hacia el futuro con mayor seguridad.

¿Habrá o no nuevos presupuestos autonómicos en 2026? ¿Le gustaría presentarlos?

Sí que me gustaría. ¿Los habrá o no los habrá? Pues bueno, no tengo la presión de aprobar unos presupuestos para garantizar la actividad de la Generalitat porque los que tenemos actualmente se aprobaron en el mes de mayo y garantizan la estabilidad de en la gestión. Ahora, a mí me gustaría tener unos para el 2026 y lo voy a intentar.

"Voy a intentar hablar con todos los partidos para negociar nuevos presupuestos. Sé que algunos me van a decir que no, pero mi obligación es intentarlo"

¿Lo voy a intentar es que va a iniciar algún tipo de diálogo con Vox próximamente?

Voy a intentar hablar con todos. Es una de las pretensiones que tengo cuando hable con los síndics. Sé que algunos me van a decir que no, pero mi obligación es intentarlo. Ya lo vimos cuando la dana. El PSPV dijo que sí y luego no los votó.

De lo que siempre estaré agradecido a Vox es de que haya tenido más altura de miras que los demás partidos políticos y de que haya sabido dejar a un lado las diferencias políticas, que las hay, porque en la Comunitat Valenciana había una necesidad a raíz de la dana. Fue el único que tuvo voluntad de hablar.

Usted efectivamente ha sido artífice de muchos pactos con Vox antes de llegar a la Presidencia. ¿Se congratula de que Feijóo vea más favorable ahora los acuerdos con este partido?

Yo le tengo que decir que aquellos acuerdos que he llevado con Vox a lo largo de esta legislatura siempre han contado con el ok de Génova. Feijóo celebra ver que las políticas del cambio y los compromisos que asumimos con los ciudadanos desde el PP los cumplimos.

"Yo tengo una línea roja con Vox: aquella cuestión que perjudica a los valencianos y a las valencianas de forma clara, no la apoyaría nunca"

La oposición considera que su investidura fue una entrega del PP a la extrema derecha, aunque ustedes han reseñado que no hubo anuncio de nuevas cesiones ni firmó con ellos ningún documento. ¿Cuál de las dos versiones es la cierta? ¿Tiene usted una agenda ultra oculta o ‘engañó’ a los ultras para que le invistieran ‘gratis’?

Ninguna de las dos cosas. A mí a mí me sorprende que el PSOE diga toda esa serie de cosas. Yo no he tenido que ir a Waterloo a pactar nada ni he tenido que ir a buscar un prófugo de la justicia ni engañar a todas las comunidades autónomas. Eso se lo dejo a los socialistas.

A lo mejor es que no están acostumbrados a que un político hable con transparencia o a que en un debate de investidura se planteen las cosas.

Juanfran Pérez Llorca. Vicent Bosch

¿Cuál es su línea roja real en la relación con Vox? Hay algo que, si se lo exigieran, le llevaría a romper el acuerdo de gobierno?

Yo tengo una línea roja: aquella cuestión que perjudica a los valencianos y a las valencianas de forma clara no la apoyaría nunca.

Es un poco ambigua esa línea.

El día que me plantee algo Vox que crea que es perjudicial para la Comunitat Valenciana no lo apoyaré.

¿Qué compromisos concretos podrán comprobar los ciudadanos en un año para valorar si usted “hace las cosas de manera distinta” a su antecesor?

Aquello que me comprometí en el debate de investidura lo pienso llevar a término. Hemos cumplido con presentar en los primeros 30 días la segunda ley de simplificación administrativa. Estoy trabajando ya para que los jóvenes universitarios no paguen el primer curso de carrera si aprueban las asignaturas y en un aumento las desgravaciones fiscales.

Ayer llamé a todas las organizaciones agrarias de la Comunitat para hablar con ellas por el tema de de Mercosur, pero también para decirles que quiero cumplir con la promesa del plan especial para el sector primario.

Yo quiero que me voten o me apoyen por haber cumplido aquello con lo que me comprometí en el debate de investidura.

Ha dicho "quiero que me voten"...

Bueno, si soy yo el candidato, que me voten, y si no, que voten al PP.

No habrá sido el subconsciente...

El subconsciente de dedicarme muchos años a la política y de haber sido cabeza de lista en mi municipio.

Juanfran Pérez Llorca, durante la entrevista. Vicent Bosch

Ha diseñado un Gobierno continuista con el de Mazón con nuevas incorporaciones. Y es difícil vender grandes novedades de gestión en el tiempo que tiene hasta elecciones y hasta la elección de candidato. ¿Cómo maneja estos equilibrios de continuismo con marcar su sello? ¿Tiene algún hito que quiera cumplir?

Bueno, yo es que formé parte del cambio en la Comunitat. Iba de número tres en la candidatura por Alicante, era secretario de organización y luego secretario general del partido. Formé parte del comité de campaña. Hay muchas cosas que se han hecho bien por el anterior Gobierno. Por ejemplo, la libertad educativa, la rebaja de impuestos o la educación gratuita de 0 a 3 años.

Hubo muchísimos compromisos que asumimos con los ciudadanos que se han llevado a término y tampoco tenía sentido a un año y medio de elecciones cambiar un Gobierno entero.

Hay que ser continuista en lo bueno. Para mí no es lo importante conseguir un hito personal, sino cumplir el compromiso electoral. Creo que se asumieron responsabilidades políticas por la gestión de la dana, que se ha hecho una magnífica labor en la reconstrucción y en eso vamos a seguir.