¿Bolaños candidato a alcalde? La fragilidad de Reyes Maroto alimenta la operación de recambio en Madrid

El nombre de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia, siempre ha estado ligado a un hipotético liderazgo en la Comunidad de Madrid.

Considerado una de las figuras de máxima confianza de Pedro Sánchez, Bolaños fue señalado como el candidato ideal para la Alcaldía de Madrid antes de las elecciones de 2023, aunque él mismo negó rotundamente esa posibilidad.

Ahora, con la maquinaria electoral en marcha de cara a 2027, su nombre vuelve a aparecer como opción para relevar a Reyes Maroto en un PSOE que vive uno de sus momentos más complicados en la capital.

El pasado lunes, tras la presentación de la llamada Operación Campamento —un proyecto municipal que afecta a terrenos bajo la administración del Ayuntamiento de Madrid—, el alcalde José Luis Martínez-Almeida agitó esas brasas aprovechando la ausencia de Maroto y la presencia de Bolaños.

Almeida se hacía eco así del aluvión de rumores que se repiten desde hace meses en los pasillos de Palacio de Cibeles.

En el acto estuvieron Pedro Sánchez y el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, en un escenario claramente vinculado al Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP.

La imagen no pasó desapercibida y rápidamente alimentó las teorías sobre un posible recambio dentro del PSOE madrileño. La ausencia de Maroto fue interpretada por los populares como un "desplante" hacia la exministra y un indicio de las dificultades que atraviesa la líder socialista local.

La respuesta oficial en el PSOE es que no hay caso Maroto. Las fuentes socialistas consultadas por EL ESPAÑOL han negado con rotundidad que Bolaños esté siquiera considerando esa candidatura y afirman que Reyes Maroto mantiene la confianza del partido a nivel local.

Las dificultades de Maroto se reflejan en las encuestas. La última publicada por EL ESPAÑOL en mayo de 2025 confirmaba que el PSOE no consigue desbancar a Más Madrid en la capital, a pesar de la profunda crisis interna de esta última formación.

Las encuestas

Más Madrid vive una intensa disputa interna para afrontar las municipales de 2027. Pero, pese a esta crisis, el PSOE no logra capitalizar un crecimiento significativo, lo que revela un estancamiento preocupante.

Cuando Reyes Maroto fue designada candidata a la Alcaldía, no tenía un fuerte reconocimiento en el electorado madrileño, que la percibía como una figura más nacional que local.

Además, la relación con otros referentes del PSOE local no parece sencilla. Cada vez son menos los actos que Maroto comparte con Óscar López, coordinador del partido en la Comunidad, lo que no hace sino alimentar las interpretaciones sobre posibles desavenencias.

En el Ayuntamiento, una figura que ha ganado terreno es Emma López, concejala y portavoz adjunta del PSOE a nivel nacional. Con mayor foco mediático en las ruedas de prensa de Ferraz, López eclipsa a Maroto y refuerza el debate sobre quién debe liderar el proyecto socialista en la capital.

Maroto con Juan Barranco

Un episodio ilustrativo se produjo el mismo lunes: mientras Pedro Sánchez estaba presente en el acto de Campamento con Bolaños y Óscar López, Reyes Maroto participaba en otro evento junto al exalcalde Juan Barranco, para presentar los actos conmemorativos del 40º aniversario del fallecimiento de Enrique Tierno Galván. Este detalle, aparentemente anecdótico, encierra una carga simbólica.

Barranco es una figura polémica en el PSOE después de que, hace menos de un año, participara en un vídeo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el que se rechazaba la vinculación de la Real Casa de Correos con el franquismo. Un asunto delicado para el Ejecutivo central en sus planes de memoria democrática.

La distancia física y política entre Sánchez y Maroto, el lunes pasado, fue interpretada por José Luis Martínez Almeida como un reflejo de las tensiones internas en el PSOE madrileño.

A todo esto se suma la polémica que ha marcado la imagen pública de Maroto: la investigación publicada en exclusiva por EL ESPAÑOL y relativa a sus mensajes personales con Víctor de Aldama.

Polémica con Aldama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificó 42 mensajes de WhatsApp intercambiados entre Maroto y el empresario entre 2020 y 2022. Los registros también incluyen reuniones con Javier Hidalgo, de Air Europa, en plena negociación del rescate gubernamental a la aerolínea.

Durante una comparecencia en el Senado, Maroto reconoció la posibilidad de que existieran más mensajes, aunque insistió en que su contacto con Aldama se limitó a un proyecto turístico en 2020.

No obstante, los documentos obtenidos por la UCO sugieren lo contrario. Un mensaje fechado en abril de 2022 indica que el contacto entre ambos continuó después de la salida de José Luis Ábalos del Ministerio de Transportes.

En este escenario, Félix Bolaños vuelve a aparecer como el posible recambio. Ya fue candidato potencial antes de 2023, pero fuentes internas aseguran que lo rechazó aquella vez por motivos personales y estratégicos. Ahora, con las municipales a un año y medio vista, su nombre cobra fuerza.

Bolaños ha sido una de las caras más visibles de la oposición interna y externa a los gobiernos de Almeida y Ayuso. El incidente del Dos de Mayo de 2023, cuando protagonizó un enfrentamiento público al querer subir a la tribuna de invitados, le situó en el centro del debate político madrileño. Y confirmó su papel como azote del Ejecutivo de Ayuso.

Su cercanía con Pedro Sánchez es conocida, y su incorporación a la candidatura sería interpretada como un movimiento estratégico para consolidar el liderazgo del PSOE y dar un nuevo impulso a su proyecto en la capital.