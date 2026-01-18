Los 7 argumentos del PP contra la financiación que favorece a Cataluña: "Sánchez compra votos con el dinero de todos"

Alberto Núñez Feijóo, este domingo en Zaragoza, durante su intervención ante los barones del PP. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El PP, encabezado por Feijóo y sus líderes regionales, rechaza el modelo de financiación autonómica pactado entre Sánchez y Junqueras, considerándolo injusto y discriminatorio. Feijóo acusa a Sánchez de buscar mantenerse en el poder a costa de favorecer a Cataluña y romper la igualdad entre españoles, asegurando que el acuerdo responde a intereses políticos y no a la mejora de servicios públicos. El PP advierte que la propuesta rompe la solidaridad nacional, debilita el Estado y otorga privilegios a Cataluña en detrimento del resto de comunidades autónomas. Feijóo rechaza una subida de impuestos para financiar el acuerdo y critica la transferencia de la gestión de impuestos y prestaciones a comunidades como Cataluña y el País Vasco.

Rodeado de todos los barones regionales del PP, Alberto Núñez Feijóo ha reclamado este domingo desde Zaragoza al presidente Pedro Sánchez que retire el modelo de financiación autonómica que pactó con Oriol Junqueras (ERC), para impulsar un sistema justo y equitativo, que respete la igualdad entre españoles.

Feijóo aprovechará su encuentro de este lunes con Sánchez en la Moncloa para trasmitirle el acuerdo alcanzado por los presidentes regionales del PP y exigirle que "reinicie" el proceso de negociación con todas las CCAA.

Estos son los principales acuerdos que Feijóo y los líderes regionales de su partido han expuesto contra el modelo defendido por el Gobierno.

1. Sánchez compra tiempo

Feijóo se ha mostrado convencido de que la mejora de los servicios públicos es la última de las preocupaciones del presidente Pedro Sánchez, que sólo busca garantizarse unos meses más en la Moncloa, gracias a su acuerdo con Junqueras.

"Sánchez compra el proyecto independentista a cambio de mantenerse en el poder. No es por principios, es por poder", ha recalcado Feijóo.

A Sánchez y Junqueras, ha insistido, "no les importa la sanidad, la educación, la dependencia o los servicios sociales. Están en la compra de votos, silencios e impunidad con nuestro dinero".

En similares términos se expresan los barones del PP en la Declaración de Zaragoza, en la que denuncian que Pedro Sánchez "está dispuesto a vender la solidaridad entre españoles, a asfixiarles fiscalmente, a descapitalizar el Estado, a entregar a su propio partido, y todo por retener el poder".

2. Junqueras, ministro de Hacienda

Feijóo ha ironizado al afirmar que, con este acuerdo, Sánchez ha convertido en "ministro de Hacienda de España" a Oriol Junqueras, "un inhabilitado por malversar fondos públicos, que no gobierna ninguna Comunidad autónoma".

"¿Quién es Junqueras para decidir los recursos que deben recibir los ciudadanos de Aragón o de Castilla-La Mancha?", se ha preguntado.

"Si no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes", ya que fue inhabilitado por el Supremo por malversar fondos para organizar el referéndum ilegal del 1-O, "tampoco el del resto de los españoles", ha razonado Feijóo.

A su juicio, Sánchez ha relegado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en "una figura decorativa", al convertir a Junqueras como su único interlocutor en representación de Cataluña.

3. Debilita a España

Feijóo ha recordado que el actual modelo de financiación autonómica fue diseñado en su día por el PSC y ERC en 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero en la presidencia del Gobierno.

También en aquella ocasión fue una imposición de los partidos independentistas, que ahora encuentran insuficientes las cesiones que les hizo Zapatero. Volverá a ocurrir lo mismo, ha augurado el líder del PP.

"Lo que tenemos ya fue lo que ellos pactaron, y ahora dicen que perjudica a Cataluña", ha advertido Feijóo, "cuando se utiliza el mismo camino, llevará a los mismos resultados".

Y ha considerado que un modelo diseñado por los independentistas busca "una España empobrecida y debilitada, de privilegios de unos sobre otros. Saben que esa España se debilita y al final se disuelve, es lo que quieren".

4. De espaldas al resto

Feijóo ha recordado que la financiación autonómica debe ser acordada por todos, no mediante un acuerdo "bilateral" que pretende imponer al resto "lo que han negociado en secreto".

"No vamos a permitir que se expulse a Cataluña del sitio que le corresponde, que es una mesa en la que nos sentamos todos", en igualdad de condiciones, ha señalado.

5. Rompe la igualdad

El nuevo sistema de financiación, ha indicado Feijóo, debe ser "justo y duradero", basado en los principios de igualdad y solidaridad. De modo que garantice que todos los ciudadanos puedan recibir unos servicios públicos equiparables, vivan donde vivan. Algo que a su juicio no ocurre con la propuesta pactada por Sánchez y Junqueras.

"Hay particularidades en todas partes", ha señalado el líder del PP, "pero ningún español es más singular que otro, por eso no vale este sistema separatista".

¿O es que el resto de españoles, se ha preguntado, "somos súbditos, no tenemos los mismos derechos de los demás?"

6. Más presión fiscal

En una entrevista concedida a La Vanguardia, Pedro Sánchez recalcaba este domingo que uno de los objetivos de su propuesta es acabar con el "modelo de elusión y dumping fiscal" que practica la Comunidad de Madrid.

Feijóo ha traducido ese propósito: lo que pretende el Gobierno es obligar a las comunidades autónomas del PP a "reponer el Impuesto de Sucesiones, Donaciones, subir el IRPF e incrementar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales".

"Nuestra respuesta es no, no vamos a subir los impuestos que hemos bajado", ha replicado, "ni las herencias tras una vida de sacrificio, ni el esfuerzo que supone comprar una vivienda, puede destinarse a los caprichos de nadie".

Antes de imponer subidas de impuestos al resto de regiones, ha afirmado Feijóo, "que el separatismo deje de gastar el dinero público en abrir embajadas y el PSOE en sus mordidas".

A su juicio, ni ERC ni el PSOE tienen una trayectoria de ejemplaridad para decir al resto cómo gestionar los recursos públicos.

7. Rompe la caja común

Alberto Núñez Feijóo también ha advertido de que el PP no va a permitir que "se rompa la caja común, ni la fiscal ni la de Seguridad Social".

El acuerdo cerrado por Sánchez con Junqueras es un primer paso para que la Generalitat catalana recaude todos los impuestos (el IRPF, a partir de 2028).

En cuanto a la Seguridad Social, Sánchez acaba de conceder al PNV la gestión de las prestaciones de los parados en el País Vasco, para mantener el apoyo de los nacionalismos al Gobierno.

“No se puede desguazar el Estado un domingo y el lunes pedirle al PP que te ayude a defenderlo”, ha sentenciado el presidente del PP.