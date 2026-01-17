Sánchez se inventa un "fondo soberano" con los Next Gen para no perder 10.500 millones que tendría que haber invertido
Planas expresa comprensión ante la preocupación del sector pesquero con normas europeas
El ministro español de Agricultura, Luis Planas, expresó su comprensión ante las preocupaciones que tiene el sector pesquero con el nuevo reglamento comunitario y dijo que planteará el tema ante el próximo consejo en Bruselas.
"Ha entrado en vigor un nuevo reglamento comunitario de inspección y control en el sector de la pesca. El Reglamento se aprobó hace ya un par de años y algunas medidas entraron en vigor a partir a partir del día 10 de enero. Otras lo harán sucesivamente hasta el año 2030", recordó el ministro en declaraciones a EFE durante un congreso sobe seguridad alimentaria en Berlín.
" Yo creo que lo que pide el sector desde el punto de vista de los temas que ha evocado y de su flexibilidad, me parece absolutamente correcto. Creo que hay problemas prácticos derivados de la aplicación del reglamento., añadió.
Tellado subraya que el PP es el "partido de las propuestas y no de las protestas"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha subrayado que su partido es el "de las propuestas y no de las protestas" y ha apostado por "cambiar las cosas y abrir una nueva era en España".
Tal y como ha trasladado el PP de Santiago en una nota de prensa, Tellado participó este viernes en un coloquio y mesa redonda con el presidente local, Borja Verea, bajo el título 'Necesitamos gobiernos útiles y decentes'.
Durante la jornada, Tellado ha apostado por "convertir el hastío, el hartazgo y el cabreo que manifiestan muchos españoles en ilusión por cambiar las cosas y abrir una nueva era en España".