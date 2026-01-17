El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha subrayado que su partido es el "de las propuestas y no de las protestas" y ha apostado por "cambiar las cosas y abrir una nueva era en España".

Tal y como ha trasladado el PP de Santiago en una nota de prensa, Tellado participó este viernes en un coloquio y mesa redonda con el presidente local, Borja Verea, bajo el título 'Necesitamos gobiernos útiles y decentes'.

Durante la jornada, Tellado ha apostado por "convertir el hastío, el hartazgo y el cabreo que manifiestan muchos españoles en ilusión por cambiar las cosas y abrir una nueva era en España".