Mañueco convocará este lunes elecciones para el 15 de marzo y dará protagonismo en la campaña a Feijóo, Aznar y Rajoy

Las encuestas prevén una victoria de Mañueco sin mayoría absoluta, con un Vox en auge y varios partidos regionalistas y de izquierda en liza.

El PSOE estará liderado por Carlos Martínez y la izquierda concurrirá con Juan Gascón al frente de una coalición de IU, Sumar y Verdes Equo.

La campaña electoral comenzará el 27 de febrero y coincidirá con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, fecha que marcará la agenda política.

Alfonso Fernández Mañueco convocará las elecciones autonómicas de Castilla y León para el 15 de marzo y contará en campaña con Feijóo, Aznar y Rajoy.

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán finalmente el próximo 15 de marzo. Así lo anunciará este lunes Alfonso Fernández Mañueco, que comparecerá ante los medios para formalizar la convocatoria.

El acto tendrá lugar a las 11.00 horas en la sede de la Junta. El presidente autonómico agotará hasta el final el margen legal para disolver las Cortes y cumplir su compromiso de agotar la legislatura hasta el final.

Para Mañueco, llegar hasta marzo supone cerrar una etapa compleja, sobre todo tras la ruptura con Vox a mitad de mandato, que dejó al Ejecutivo en minoría parlamentaria.

De hecho, el Gobierno autonómico no logró aprobar los Presupuestos ni en 2025 ni en 2026.

La campaña arrancará el 27 de febrero, con dos semanas de actos y una fecha marcada en rojo: el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que caerá en plena contienda electoral.

Una jornada tradicionalmente cargada de reivindicación social que, inevitablemente, se colará en el discurso de los partidos.

La campaña será, además, un escaparate nacional del PP. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Mañueco se dejará ver junto a Alberto Núñez Feijóo, José María Aznar y Mariano Rajoy en distintos actos.

Su estrategia contrasta con la seguida por María Guardiola en Extremadura. Allí se apostó por una campaña más autonómica, sin cierre final con Feijóo y sin la presencia de expresidentes ni de otros barones territoriales.

Adversarios de Mañueco

Mientras tanto, el resto del tablero político autonómico empieza a despejarse. En el PSOE, Carlos Martínez se perfila como el principal rival de Mañueco.

Sin embargo, tras la debacle socialista en Extremadura, en el propio partido se reconoce que el optimismo es muy limitado

A la izquierda del PSOE concurrirá Juan Gascón, al frente de una coalición que integra a Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, con el objetivo de concentrar el voto más crítico con la Junta y con el Gobierno central.

La gran incógnita, como casi siempre, es Vox. Sobre la mesa hay dos nombres: el del actual portavoz, David Hierro, y el del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, Este último es el que tiene la mayoría de las papeletas.

En el ámbito provincial y regionalista, Pedro Pascual repetirá como candidato por Por Ávila, mientras que Alicia Gallega concurrirá por UPL. Por su parte, Miguel Ángel Llamas encabezará la candidatura de Podemos a la Junta junto a Alianza Verde.

Las encuestas publicadas apuntan a una victoria de Mañueco sin mayoría absoluta, con un Vox en auge que complicaría cualquier negociación posterior.

Ese escenario, unido al calendario electoral previo en Extremadura y Aragón, ha pesado en la decisión de no adelantar la convocatoria.

Otro elemento que ha pesado en la elección de la fecha es el convencimiento del PP de que conviene apurar el calendario para esquivar, en la medida de lo posible, el mal tiempo invernal, ante el temor de que una jornada desapacible pueda desincentivar la participación.