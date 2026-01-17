IU presentará un candidato 'neutro' para intentar aglutinar a la izquierda y superar el choque entre Yolanda Díaz y Podemos

La estrategia de IU busca romper la dicotomía entre Yolanda Díaz e Irene Montero, apostando por un candidato independiente que pueda atraer a más sensibilidades dentro de la izquierda.

IU condiciona su integración en una nueva coalición a la celebración de primarias abiertas para elegir al candidato a la presidencia del Gobierno.

El informe de IU afirma que Sumar no es capaz de aglutinar a todas las organizaciones de izquierda, y apuesta por construir un nuevo espacio político con IU como partido principal.

Izquierda Unida (IU) propondrá un candidato 'neutro' para intentar unir a la izquierda y superar el enfrentamiento entre Yolanda Díaz (Sumar) e Irene Montero (Podemos).

Después de una década efervescente, con cambios de nombres y nuevos carteles, la izquierda a la izquierda del PSOE parece haber dado un giro de 360 grados para volver al sitio inicial: IU.

La coalición que surgió del PCE busca revitalizar el espacio. Este sábado, la Coordinadora Federal de Izquierda Unida presentará un informe en el que consideran "evidente" que Sumar "no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto" de organizaciones de izquierdas.

El documento, que será presentado por su coordinador federal, Antonio Maíllo, apuesta por fijar perfil propio frente a un PSOE "neoliberal y atlantista" que "impide una agenda de progreso real".

En menos de tres años, Sumar ha perdido la mitad de sus votos. Del 12,3% de los votos ha pasado al 6,5% según SocioMétrica. Es decir: pasaría de 31 asientos a apenas 9.

Además, le ha salido un competidor, Podemos, que obtendría un 3,8% y 4 diputados. La formación morada fue de forma conjunta con los de Yolanda Díaz en las últimas generales pero ahora todo indica a que habrá dos candidaturas: Podemos y los herederos de Sumar.

"El problema no es de programa, es de nombres", sentencian fuentes parlamentarias. De ahí que IU quiera resucitar ese espacio: primero abriendo un debate sobre cómo concurrir a las urnas y más tarde de nombres.

La idea es la de construir un nuevo espacio político, heredero de Sumar y con IU como partido principal ya que es el que tiene más implantación territorial. Una vez que sea atractivo, y cuente con otros socios como Más Madrid o Compromís, lanzarse a crear la nueva marca.

Los de Maíllo pondrán como condición que ellos se integrarán en aquella coalición que incluya unas primarias para elegir al candidato a la presidencia del Gobierno.

En IU quieren romper la dicotomía entre Yolanda Díaz e Irene Montero, de la que nadie duda que será la cabeza de cartel de Podemos en las generales, y poner un tercer nombre en liza, algo que sucederá en breve.

Se sabe que no será el del coordinador federal, Antonio Maíllo, que será el candidato de Por Andalucía -la coalición que integra hasta ahora a Sumar, IU y Podemos- en las elecciones andaluzas de esta primavera.

De ahí que muchos apuesten por un candidato independiente, capaz de aglutinar más sensibilidades, y ser más competitivo que una desgastada Yolanda Díaz. Incluso que, en unas primarias frente a la actual vicepresidenta segunda, pueda ganarle.

Es ahí cuando IU volvería a ser el partido hegemónico a la izquierda del PSOE. Una hoja de ruta que lleva tiempo gestándose como ya adelantó EL ESPAÑOL en abril del año pasado.

Aunque ya en la actualidad cuenta con cierto peso ya que, tras la marcha de Íñigo Errejón, el hombre fuerte de Sumar en el Congreso es Enrique Santiago, secretario general del PCE.

La última vez que IU concurrió con sus siglas fue en 2015 con Alberto Garzón de candidato. Ya en 2016, se disolvió bajo el nombre de Unidas Podemos tras el llamado Pacto de los Botellines a cambio de ser el número 5 de la papeleta por Madrid que encabezaba Pablo Iglesias.

Durante estos años, ha habido muchas luchas intestinas dentro de ese grupo parlamentario: surgió Más Madrid con escisión, luego Más País, Pablo Iglesias abandonó la política y dejó a Yolanda Díaz frente al timón.

Luego se cambió el nombre a Sumar, Podemos fue al Mixto, se integró a la Chunta Aragonesista y a Mes per Mallorca; Compromís entró, salió y volvió a entrar para luego quedarse la mitad dentro y otro en el Mixto.

Todo mientras se gestaba una crisis de egos entre Irene Montero y Yolanda Díaz por el futuro de la formación.