Feijóo exige a Sánchez que retire su pacto con ERC y Montero acusa al PP de "romper España" enfrentando a las regiones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este sábado al presidente Pedro Sánchez que retire el nuevo modelo de financiación autonómica que pactó con Oriol Junqueras, porque tiene el rechazo de todas las comunidades autónomas salvo Cataluña.

Con ese modelo, ha dicho Feijóo en Huesca, Sánchez no pretende mejorar la financiación de los servicios públicos, sino "comprar más meses de Gobierno".

"Igual que obtuvo la Presidencia entregando el Código Penal al separatismo", ha dicho Feijóo sobre la ley de amnistía, "ahora la mantiene entregando el dinero de todos los españoles al separatismo".

A su juicio, Sánchez debe elegir si está "con Junqueras y el separatismo, o con los presidentes autonómicos" que, el miércoles, rechazaron su plan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Sólo los presidentes autonómicos del PP, ha recordado, representan al 70% de la población española. Pero también rechazaron el nuevo modelo los socialistas Emiliano García-Page y Adrián Barbón.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero ha replicado desde Huelva que "quien rompe España" es el PP, enfrentando a las regiones "con la bandera de agravios comparativos".

Según Montero, los gobiernos autonómicos del PP usan ahora el sistema de financiación "como arma de confrontación para quejarse, victimizarse, no hacer nada y esconder su incompetencia".

La vicepresidenta de Hacienda ha exigido a Juanma Moreno que apoye el modelo impulsado por el Gobierno, porque es beneficioso para Andalucía, y ha considerado que Feijóo "no tiene liderazgo" para plantear una propuesta alternativa.

Los barones del PP celebrarán mañana domingo una cumbre en Zaragoza, en la que Jorge Azcón actuará como anfitrión del encuentro, para diseñar su alternativa de financiación autonómica.

Al respecto, Feijóo ha defendido este sábado en un acto de precampaña que el nuevo modelo ha de tener en cuenta factores como la solidaridad interterritorial, el "coste efectivo" de los servicios públicos que prestan los distintos ejecutivos regionales y la dispersión de la población (que implica una inversión superior para atender por igual a todos los ciudadanos).

Ha citado como ejemplo de ello la comunidad de Aragón, que supone el 10% del territorio pero sólo el 3% de la población de España. Y es, según ha denunciado "una de las comunidades peor financiadas" en la propuesta del Gobierno.

Se trata de uno de los argumentos que van a utilizar los populares contra la candidata del PSOE, Pilar Alegría, durante la campaña de las elecciones autonómicas de Aragón que se celebran el próximo 8 de febrero.

Tras inaugurar un polideportivo en Bonares (Huelva), María Jesús Montero ha destacado que el Gobierno inyectará 21.000 millones de euros adicionales en el nuevo sistema de financiación autonómica.

Una cifra, que ha dicho, permitirá a los gobiernos regionales sostener la sanidad, las ayudas a la dependencia y los servicios públicos.

Pero, según ha denunciado, el PP "desprecia" estos fondos, lo que le ha llevado a cuestionar si los populares "alguna vez han tenido interés en dar dinero a la sanidad y la educación pública".

"El PP prefiere usar la financiación como un elemento de confrontación con el Gobierno", ha dicho al respecto, para "seguir creando la sensación de que hay una ruptura de España".

La ministra de Hacienda ha destacado que el nuevo modelo de financiación reduce la brecha entre regiones, de 1.500 euros por habitante en el anterior sistema, a 477.

Y ha señalado que Andalucía se beneficiará de una partida de 234 millones de euros del Fondo Climático que "nos permitirán atender esas adversidades".

"Es bueno que territorios como Andalucía estén pertrechados, si llega el momento de una gota fría o una sequía", ha argumentado la vicepresidenta.

No obstante, dicho fondo no servirá para luchar contra el cambio climático, aunque el Gobierno lo haya usado como pretexto para primar en el reparto a las regiones ribereñas con el Mediterráneo.

Como ha recalcado Fedea en su último informe, no se trata de un fondo finalista, por lo que los gobiernos regionales podrán destinarlo a cualquier otro fin.