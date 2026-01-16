Sánchez se inventa un "fondo soberano" con los Next Gen para no perder 10.500 millones que tendría que haber invertido
Feijóo dice que en España "sobra" la gente "que viene a alterar" la convivencia o saltarse las leyes
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que él sí afirma que en España "sobra gente", la que, en su opinión, "viene a alterar" la convivencia, "saltarse nuestras leyes o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos".
"Quien viene a aportar es bienvenido, por supuesto", ha reiterado el líder de la oposición en un mensaje en la red social X, donde ha respondido a una intervención de Sánchez en el Foro Spain Investors Day, en la que el jefe del Ejecutivo indicaba que "en España no sobra nadie". "Al contrario, nos falta gente", recalcó.
Sánchez señaló además que "entre ser una nación cerrada y pobre, lo que hace España es abrirse al mundo para garantizar la prosperidad y la financiación de su Estado del Bienestar y de su cohesión social y territorial en el presente y en el futuro".
En un mundo cada vez más turbulento, el presidente del Gobierno destacó también que España se ha convertido en un valor seguro, en un valor refugio. "Aquí no van a encontrar tensiones comerciales, aquí no van a encontrar riesgos geopolíticos, aquí no se va a encontrar inseguridad jurídica", apuntó.