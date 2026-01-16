Leire Díez firmó un contrato en Correos con el Gobierno foral y ahora Chivite amenaza con una multa de 20 millones si se filtra

Leire Díez está implicada en dos procedimientos judiciales: uno en Madrid por presunto tráfico de influencias y cohecho, y otro en la Audiencia Nacional por supuestos amaños en contratos públicos.

El convenio no implicaba transferencias económicas entre las partes y fue finalmente desestimado por Correos por una política de reducción de gastos.

El Gobierno foral advirtió por escrito de multas de hasta 20 millones de euros si la documentación sobre el convenio se filtraba fuera del ámbito parlamentario.

Leire Díez, exdirectiva de Correos y conocida como la 'fontanera' del PSOE, firmó en 2022 un convenio con el Gobierno de Navarra para crear CorreosLabs Navarra, un proyecto de innovación que nunca se ejecutó.

Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, firmó en 2022 un convenio con el Gobierno de Navarra durante el mandato de María Chivite, cuando ocupaba un cargo directivo en Correos.

Ese acuerdo, que tras estallar el caso Leire está bajo la lupa política, nunca se llegó a ejecutar.

Cuando un parlamentario pidió al Gobierno foral información sobre ese contrato, el Ejecutivo respondió advirtiendo de multas de hasta 20 millones de euros si la documentación se filtraba o se difundía fuera del ámbito parlamentario.

Esa advertencia consta por escrito, según ha podido comprobar este periódico.

En una respuesta, el Ejecutivo foral recuerda que "el destinatario de la información y documentación es el parlamentario solicitante" y que su uso debe limitarse "exclusivamente al ejercicio de la función parlamentaria".

Y advierte de que "la eventual infracción de la normativa de protección de datos puede dar lugar" tanto a indemnizaciones como a "multas administrativas aplicables que pueden alcanzar la cifra de 20.000.000 de euros", en aplicación del artículo 83.6 del RGPD.

No es una fórmula habitual en las respuestas a peticiones de información parlamentaria. Fuentes políticas navarras subrayan a este periódico que este tipo de advertencias solo se incluyen cuando el Ejecutivo considera que la documentación puede tener impacto político negativo.

El convenio con la fontanera, firmado el 22 de julio de 2022, tenía por objeto la creación de CorreosLabs Navarra, una aceleradora de proyectos innovadores que iba a ubicarse en el edificio de Correos del Paseo Sarasate de Pamplona.

El proyecto se presentó como la primera iniciativa de este tipo fuera de Madrid.

La firma del acuerdo la rubricaron Leire Díez, entonces directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos, y Juan Cruz Cigudosa, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno foral, hoy secretario de Estado de Ciencia en el Ministerio de Diana Morant.

Según la documentación oficial a la que ha accedido EL ESPAÑOL, el acuerdo firmado era un "convenio de colaboración" que no tenía "en ningún caso, contenido económico directo".

El texto precisa que, si la ejecución del proyecto generaba gastos, estos debían ser "asumidos y gestionados por la parte afectada", sin transferencias económicas entre las partes.

El convenio, en cualquier caso, atribuía a Correos el liderazgo del proyecto. La empresa debía "liderar las actividades de innovación abierta", así como "diseñar, gestionar y ejecutar la habilitación del edificio" destinado a CorreosLabs Navarra.

El Gobierno foral, por su parte, se comprometía a participar como socio institucional, integrando el proyecto en su estrategia de innovación, con el apoyo técnico de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN).

El proyecto, sin embargo, nunca se ejecutó.

En una respuesta remitida por escrito al Parlamento de Navarra, el Ejecutivo explicó que "fue desestimado por parte de la empresa Correos" debido a "una política de reducción de gastos".

Cigudosa

Por parte del Gobierno de María Chivite, el convenio lo firmó Juan Cruz Cigudosa, entonces consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra.

Cigudosa fue también el responsable político de la segunda mayor obra pública de la etapa Chivite, el edificio de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), antes de su salto al Gobierno central como secretario de Estado.

El macroproyecto, adjudicado en febrero de 2023 por más de 30 millones de euros, está destinado a albergar los estudios de Medicina, Enfermería y Psicología. La adjudicación la ganó una UTE liderada por Excavaciones Osés.

Es la misma constructora que trabaja en los túneles de Belate junto a Acciona y Servinabar, la empresa de Antxon Alonso y de Santos Cerdán, según la UCO.

El proyecto de la UPNA llamó la atención desde el principio por el aumento del presupuesto en pocos años. En 2018, un informe de la propia universidad estimó la obra en 6,68 millones, más tres millones en equipamiento.

Solo tres años después, la previsión se disparó hasta los 30 millones. En enero de 2022, la UPNA licitó la obra, pero el concurso quedó desierto.

Siete meses más tarde la UPNA volvió a intentarlo, esta vez con un presupuesto de hasta 33 millones.

La adjudicación se decidió por una diferencia mínima. La UTE ganadora obtuvo 84,04 puntos frente a los 84 de Dragados.

Después de la adjudicación, el coste de la obra volvió a crecer. En julio de 2025, el proyecto incorporó un modificado de 500.000 euros más.

'Caso Leire'

Existen dos procedimientos judiciales abiertos en los que Leire Díez figura como investigada.

El primero de ellos, del que se encarga un juzgado de Madrid, es relativo a sus tejemanejes para, supuestamente, obtener información sensible contra la guardia civil y la Fiscalía Anticorrupción.

En esa causa, está siendo investigada por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Por otro lado, un juez de la Audiencia Nacional investiga a la conocida como fontanera del PSOE por, supuestamente, formar parte de una red de amaños públicos.