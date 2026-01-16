Izquierda Unida entierra a Sumar al "no ser capaz de aglutinar" a la izquierda: pide un frente amplio con otro nombre

Las claves nuevo Generado con IA Izquierda Unida da por superado el proyecto de Sumar y propone crear un nuevo frente amplio de la izquierda con otra marca. La formación insiste en desvincularse del PSOE y apuesta por una hoja de ruta clara basada en vivienda, economía y trabajo. IU plantea primarias para elegir candidato y aboga por diferenciarse del PSOE en temas clave como la vivienda y política internacional. El coordinador Antonio Maíllo pide que España salga de la OTAN y reclama un referéndum sobre la permanencia en la Alianza Atlántica.

Los partidos que conforman Sumar comienzan a moverse de cara a las elecciones generales de 2027. Izquierda Unida ya da por superado a Sumar por su incapacidad de "aglutinar" a las formaciones de izquierda y ha pedido crear un frente amplio con una nueva marca que se desvincule del PSOE y tenga una hoja de ruta clara basada en vivienda, economía y trabajo.

De esta manera, IU entierra a Sumar después de que este jueves Yolanda Díaz, la cara más visible de la formación, tendiera la mano a Podemos para ir juntos a las generales.

IU también ha defendido que el socio minoritario del Gobierno tiene que afanarse en marcar posición propia y diferenciarse del PSOE en diversas materias, al que recrimina tener un "alma neoliberal y atlantista".

Guiño a Podemos

Así lo trasladará el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en su borrador de informe político, al que ha tenido acceso Europa Press, y que llevará este sábado al seno de la Coordinadora Federal de la formación, su máximo órgano de dirección.

Dicho texto afirma que las formaciones del espacio que forman parte del Gobierno -IU, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar- llevan tiempo explorando un acuerdo para que la izquierda encare las próximas generales "en las mejores condiciones", no sólo revalidando las alianzas actuales con formaciones dentro del grupo parlamentario (como Compromís, Més per Mallorca o Chunta Aragonesista), sino con el deseo de incorporar a más partidos, en clara referencia a Podemos.

Para esa meta, Maíllo ha admitido que es "evidente" que la coalición Sumar, tal y como se conoce ahora, "no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones y personas conjuradas para evitar un Gobierno del PP y Vox".

En consecuencia, Izquierda Unida aspira a levantar un proyecto alternativo que evite la "barbarie" de que la ultraderecha llegue a la Moncloa y pauta que una candidatura de unidad tenga como marca "un nombre diferente" al de los partidos, "para que no vuelva a ocurrir la confusión del todo por la parte".

Así, hace referencia al hecho de que actualmente se denomine Movimiento Sumar uno de los partidos que conformaron la coalición electoral Sumar e integran el grupo parlamentario Sumar.

De hecho, IU ya venía criticando que la actual coalición se llamara como el partido creado por Yolanda Díaz y llegó a pedir, sin éxito, que se reformulara el nombre del grupo parlamentario.

Esta nueva nomenclatura también puede suponer un guiño a Podemos, que rompió en 2023 con Sumar y que viene tildando al proyecto creado por la vicepresidenta Díaz como fracaso y subordinado al PSOE.

En su informe reivindica una hoja de ruta que permita a la izquierda lograr un frente amplio, activar un proceso movilizador y dejar de "hablar de sí misma". Aparte de una nueva marca electoral que sirva de "paraguas" al conjunto de partidos, Maíllo alude a un programa común que cohesione y sea compatible con la "autonomía" de los partidos, método democrático de funcionamiento conjunto y un calendario común que permita conformar las candidaturas para las próximas generales.

Todo ello en un contexto en que Maíllo ya reclamó primarias para elegir el cabeza de cartel para los próximos comicios en caso de no haber acuerdo entre los partidos mientras que Díaz aún no ha decidido si aspira a repetir como candidata para las generales.

Desmarcarse del PSOE

Maíllo también expone que es necesario intensificar el trabajo de coordinación para diferenciarse del PSOE y marcar postura propia, citando el caso de la vivienda y los conflictos internacionales. Es más, llama a que la izquierda salga a la "ofensiva" en vivienda, dado que de ello depende la legislatura, y avisa que el campo progresista no se amplía desde "burbujas identitarias".

Respecto a vivienda, arremete contra la bonificación a caseros que no suban el precio a la vivienda anunciado por el presidente, Pedro Sánchez. Para Maíllo, se trata de una iniciativa "unilateral" del PSOE "sin texto ni negociación" y con la que no van a transigir porque el Gobierno no puede apoyar a los rentistas.

En consecuencia, apela a que el ala socialista rectifique, vuelva a la "bilateralidad" en el ámbito de la coalición y asuma en su lugar la prórroga por decreto de 632.000 contratos de alquiler que vencen este año.

Además, urge a que el Ejecutivo central deje de mirar a otro lado ante la actitud de los gobiernos autonómicos del PP de no cumplir la Ley de Vivienda.

Salir de la OTAN

Dentro de la esfera internacional, el informe del líder de IU arenga a presionar para que España salga de la OTAN, una demanda histórica de su formación, ante la deriva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Incluso explicita la exigencia de que haya una "consulta" -en referencia a un referéndum- sobre la permanencia en la Alianza Atlántica.

Maíllo insta a salir de la OTAN ante la política exterior de Trump, al que acusa de "agredir" militarmente a Venezuela con el "secuestro" de Nicolás Maduro, que tacha de "acto criminal" para apropiarse del petróleo del país, y amenazar a Cuba, Colombia y México.