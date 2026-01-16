Albares pedirá en el Consejo de la UE que se levanten las sanciones a Delcy para apoyar la "nueva etapa" en Venezuela

El debate en el Congreso enfrenta a Albares y el Gobierno con el PP, que acusa al Ejecutivo de "blanquear" el chavismo y defender una transición dirigida por el régimen venezolano.

Delcy Rodríguez fue sancionada en 2018 por la UE por su papel en la Asamblea Constituyente venezolana, acusada de socavar la democracia y atacar a la oposición.

La propuesta se basa en el principio de la UE de no sancionar a jefes de Estado o Gobierno, como ocurre con Vladímir Putin, pese a las sanciones contra Rusia.

El ministro José Manuel Albares propondrá en el Consejo de la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez para respaldar una "nueva etapa" en Venezuela.

José Manuel Albares compareció este jueves a petición propia en el Congreso para defender la posición española respecto a Venezuela. El debate giró en torno a la captura de Nicolás Maduro por parte de la intervención militar de Donald Trump y, sobre todo, a la actitud del Gobierno hacia Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada.

El ministro de Asuntos Exteriores planea una iniciativa polémica en las próximas semanas. Pedirá al Consejo de la UE que levante las sanciones que pesan sobre Delcy, apoyando lo que denomina una "transición hacia esta nueva etapa" en Venezuela.

Aunque Albares no lo reveló explícitamente este jueves, fuentes europeas advierten de que tiene previsto plantear esta propuesta en las próximas reuniones del Consejo. El próximo 26 de enero, hay Consejo de Asuntos Generales, y el día 29, de Asuntos Exteriores.

Según estas fuentes, la iniciativa española se basaría en un principio tradicional de la UE. La Unión "nunca sanciona a jefes de Gobierno o jefes de Estado" para poder mantener una interlocución con quien ostenta la representación oficial del régimen.

De hecho, existe un precedente actual y evidente: Vladímir Putin no figura en las listas de sanciones de la UE. Esto ocurre a pesar de que Bruselas ha aprobado ya 19 rondas de castigos desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Sin embargo, esta posición genera una contradicción fundamental con el historial de Delcy Rodríguez, que fue incluida en las sanciones de la UE el 25 de junio de 2018 por su papel en la Asamblea Constituyente ilegítima... que hoy preside su hermano, Jorge Rodríguez, quien es la vía de entrada de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen.

Sancionada y aterrizada

La resolución europea especificaba que las acciones de Rodríguez habían "menoscabado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela". En particular, se le acusaba de "usurpar" las competencias de la Asamblea Nacional y utilizarlas "para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político".

Las medidas restrictivas aplicadas son severas: "Prohibición de viajar a territorio de la UE, congelación de todos sus bienes y recursos económicos, y prohibición de suministrarle fondos o recursos económicos directa o indirectamente".

Paradójicamente, Pedro Sánchez se estrenó en una cumbre europea como presidente del Gobierno aquel día, votando a favor de esas sanciones, que incluían a la entonces vicepresidenta de Venezuela. Y a pesar de ello, en enero de 2020, Rodríguez aterrizó en el aeropuerto de Barajas.

Pantallazo del WhatsApp de Ábalos con Sánchez enviado por el ministro a Koldo. E.E.

El escándalo que provocó aún perdura en España y en la UE. Nunca se ha informado oficialmente de por qué Sánchez autorizó ese viaje. El presidente, primero, negó conocerlo hasta que este periódico desveló una conversación de WhatsApp con José Luis Ábalos en la que autorizaba expresamente el desembarco.

Tras esa publicación, Sánchez alegó que "desconocía que la señora Rodríguez estuviese sancionada por la UE". Una justificación difícil de creer dado que él mismo había votado a favor de esas sanciones apenas año y medio antes.

"Levantamiento gradual"

Ahora, Albares defiende un "levantamiento gradual de las sanciones" si el régimen avanza en la transición, tal como desveló el pasado miércoles, en una entrevista con El País. El ministro celebra la excarcelación de algunos presos políticos como un paso positivo que justificaría "flexibilizar" la presión internacional.

Durante el debate de este jueves, Albares replicó al PP que no fue el Gobierno español quien puso a la política venezolana al frente del país caribeño. "A Delcy Rodríguez no le ha puesto donde está el Gobierno de España, la ha puesto la intervención militar de los Estados Unidos", afirmó.

El ministro recordó que Trump declaró que Delcy "es una persona fantástica" y que "se dispone a trabajar con ella a largo plazo". Según Albares, esta posición del presidente estadounidense relativiza las críticas del PP.

Albares cuestionó la coherencia de los populares por rechazar el levantamiento de las sanciones al régimen. Y recordó que Maduro nunca tuvo sanciones personales de la UE.

"Nunca les oí decir ni una palabra de que Nicolás Maduro, a día de hoy, nunca haya tenido sanciones", señaló. "Entonces, le parece bien que Nicolás Maduro no tuviera ningún tipo de sanción, pero que sí las tenga Delcy Rodríguez, presidenta encargada", planteó.

El ministro también acusó al PP de no defender la democracia de manera coherente. "No se puede defender a la vez la democracia y la imposición de un gobierno por la violencia armada contra la soberanía nacional y la legalidad internacional", sostuvo.

Albares recordó la guerra de Irak como precedente de la actitud del PP. "Ustedes no tienen ningún problema, eso yo ya lo sé, todos los españoles lo saben desde la guerra ilegal de Irak, en que un país invada a otro", afeó.

Y defendió nuevamente a Zapatero, recordando su labor de mediación en la liberación de presos políticos. Subrayó que "no actúa en ningún caso en nombre del Ejecutivo" y que su trabajo ha sido agradecido por los excarcelados.

"Blanquean el chavismo"

Cayetana Álvarez de Toledo respondió acusando al Gobierno de "blanquear la dictadura venezolana" y trabajar para "vaciar la democracia española". La portavoz del PP denunció que "Zapatero, que inició la demolición de la Transición española, hoy intenta impedir una transición real en Venezuela".

"Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista", afirmó Álvarez de Toledo. "Se especializó en el tráfico de presos políticos con salidas condicionadas a los intereses del régimen y el chantaje como método", añadió.

La diputada del PP subrayó que María Corina Machado es "la líder indiscutible de Venezuela, su valor más seguro". Sobre Delcy, advirtió que "no es una moderada, no es la Adolfo Suárez venezolana que pinta el Gobierno".

"Delcy Rodríguez es la sibilina cara B de Maduro, y nosotros lucharemos para que Europa no le levante las sanciones", sentenció Álvarez de Toledo.