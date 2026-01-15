Sumar y los socios de Sánchez le exigen que califique de "secuestro" la captura de Maduro y le reclaman su liberación

Albares insiste en que la solución para Venezuela debe ser pacífica, democrática y de soberanía nacional, recordando la acogida de 400.000 venezolanos en España.

PP y Vox critican la postura del Gobierno español, acusando a Zapatero de blanquear la tiranía y vinculándolo con el narcotráfico, lo que genera tensos intercambios en el Congreso.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, defiende la política española hacia Venezuela y destaca el papel de Rodríguez Zapatero en la liberación de presos políticos.

Sumar y otros socios del Gobierno exigen que se califique de "secuestro" la captura de Maduro en Venezuela y reclaman su liberación.

El diputado de Sumar, Agustín Santos Maraver, ha pedido al Gobierno que pida “liberar a todos los presos políticos” en Venezuela, incluido “Nicolás Maduro”.

Durante la comparecencia extraordinaria del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso, el portavoz del partido de Yolanda Díaz ha agradecido al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su papel en Venezuela “por hacer" de la liberación de los presos "un punto central de su actividad”.

Algo que ha agradecido Albares que, ante las críticas de PP y Vox, ha defendido al expresidente al asegurar que “del primero al último” de los presos políticos acogidos en España, ha agradecido a Zapatero su papel.

Una intervención en línea con lo que han señalado otros socios del Gobierno como Gabriel Rufián, que se ha dirigido al ministro y le ha espetado: “Repita conmigo, lo de Maduro es un secuestro”.

Algo en lo que ha coincidido con la portavoz de Podemos, Ione Belarra, que ha hablado de "secuestro de su presidente" y "bombardeo de Caracas" y el "asesinato de decenas de venezolanos y venezolanas", pese a que los 32 militares muertos, guardia pretoriana de Maduro, eran cubanos.

Albares por su parte ha defendido que la solución al país caribeño “debe ser venezolana, pacífica y democrática” y ha recalcado la “soberanía” sobre “sus recursos naturales”.

A la par que ha defendido que “ningún Gobierno en el mundo ha hecho tanto por Venezuela” como el español al acoger a 400.000 venezolanos.

“La mitad por este Ejecutivo”, ha recalcado y ha mencionado a presos como Leopoldo López, líder opositor, o Edmundo González, excandidato presidencial que está exiliado en Madrid.

Las críticas han venido por parte de PP y Vox. La popular Cayetana Álvarez de Toledo ha censurado “su postración ante una torturadora es elocuente”, en referencia a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“El Gobierno socialista quiere reciclar al régimen chavista. Un cambio lampedusiano: que todo cambie para que todo siga igual",ha afirmado.



"Delcy no es una moderada. No es la Adolfo Suárez que ustedes pintan, es la sibilina cara B de Maduro", ha sentenciado.

Una intervención tildada como “vergonzosa” para Albares. "A Delcy Rodríguez no le ha puesto donde está el Gobierno de España, le ha puesto la intervención militar de los Estados Unidos", ha afirmado.

El ministro también le ha preguntado a la portavoz del PP su opinión sobre Trump. “Dice el presidente de EE. UU. que se encarga de Venezuela”, ha recordado.

Visiblemente irritado, Albares ha acabado por afirmar que el PP "son demócratas por oportunismo y cuando les conviene”.

Desde Vox se han centrado en el “dantesco personaje” de José Luis Rodríguez Zapatero, al que han acusado de “ser el blanqueador de una tiranía” y lo han vinculado con el narcotráfico.

Algo que ha indignado a Patxi López. “La única relación con el narcotráfico ha sido con Marcial Dorado y no ha sido de Zapatero sino de más cerca”, ha afirmado el portavoz socialista, quien recordó que “fue Rajoy el que avaló que Zapatero fuese enviado especial a Venezuela”.