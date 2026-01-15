"Soborno, corrupción, robo...": Ayuso acusa a Sánchez de crear una "república federal" con el sistema de financiación

Isabel Díaz Ayuso atiende a los medios durante la presentación de la exposición de Covadonga S. Leyva. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Isabel Díaz Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de crear una "república federal plurinacional" mediante el nuevo modelo de financiación autonómica. Ayuso califica los pactos del Ejecutivo con sus socios como "chantaje", "soborno" y "corrupción de Estado", y denuncia que buscan privilegiar a Cataluña en perjuicio de Madrid. La presidenta madrileña critica la cesión de competencias al PNV y alerta de una merma económica para Madrid y otras comunidades peor financiadas. Ayuso también arremete contra la reincorporación de García Ortiz a la Fiscalía y reclama mayor diligencia en investigar casos que afectan al entorno del Gobierno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica y por las cesiones a sus socios parlamentarios, a las que ha calificado de "chantaje", "soborno" y "corrupción de Estado".

Lo ha hecho antes de visitar la exposición Des-caradas. Mujeres históricas vistas con los ojos de hoy, en el Real Jardín Botánico, donde ha advertido que el nuevo sistema presentado por María Jesús Montero este miércoles supone "fabricar a la cara de todos una nación paralegal".

Ayuso ha calificado estos pactos de "ilegales" y ha acusado al Gobierno de fomentar, en Cataluña, una "República Federal Plurinacional" sin pasar por las urnas ni por un referéndum. "Esto es chantaje, es soborno y es corrupción", ha subrayado.

En otro orden de cosas y a preguntas de los medios, Ayuso ha rechazado además "linchar" a un artista como Julio Iglesias después de destaparse los supuestos casos de abuso sexual a sus empleadas del hogar.

Como ya hizo el pasado martes, Ayuso ha vuelto a defender al artista y ha insistido en que, desde la política, no se debe contribuir a esa crítica al artista, habiendo otros temas de actualidad como que "un juez de Nueva York pueda condenar a Zapatero".

Ayuso ha asegurado que no se prestará "al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos", en referencia a la polémica en torno a un creador cultural, y ha defendido que existen asuntos "muchísimo más graves" de los que los responsables públicos deberían rendir cuentas.

Entre ellos, ha citado las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, las imputaciones de la mujer y el hermano de Sánchez, así como la situación de la Fiscalía General del Estado y el caso de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, la presidenta madrileña ha denunciado que el Ejecutivo central "acaba de ceder las últimas cinco competencias al PNV sin ninguna explicación" con el único objetivo de asegurarse el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

"Entregar lo de todos para hacer conchabeo a espaldas de los ciudadanos, es decir, el futuro y la organización de España, es corrupción de Estado", ha afirmado.

La dirigente del PP ha centrado buena parte de sus críticas en la reforma del sistema de financiación autonómica y en los acuerdos con el independentismo catalán.

A su juicio, las medidas planteadas buscan "perjudicar abiertamente a la región capital", al considerar que Madrid "da sentido nacional a España" y es una de las comunidades que más aporta al sistema.

"Es falta de solidaridad, privilegio sin impunidad, robo y abandono a las regiones peor financiadas", ha insistido, tras denunciar que el Ejecutivo ya ha empezado a introducir diferencias fiscales, como en el IRPF.

Además, Ayuso ha alertado que el acuerdo podría suponer una merma de miles de millones de euros para comunidades como Madrid, al tiempo que consolida "privilegios fiscales" para Cataluña. "Hablar del futuro de todos los españoles en estas condiciones es fomentar una nación paralegal".

En sus críticas a la Fiscalía General del Estado, Ayuso ha criticado duramente la reincorporación a la carrera fiscal de García Ortiz. "Un exfiscal condenado", ha insistido. Una circunstancia que, a su juicio, ilustra el deterioro de la institución.

"Nunca habíamos asistido a un desprestigio de la carrera fiscal y de esta institución como ahora", ha denunciado, antes de reclamar que el Ministerio Público actúe "con la misma diligencia" para investigar los presuntos abusos cometidos en el seno de la Moncloa y en gobiernos del PSOE.