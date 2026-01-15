Robles no descarta que España participe en una misión de "vigilancia" en Groenlandia pero apela a la prudencia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, atiende a los medios en el marco del acto en la que ha condecorado a cuatro alcaldes de la dana y a cinco militares por su labor en los incendios, este miércoles, en el Cuartel General del Ejército de Tierra. Daniel González Efe

España estudia sumarse a la misión europea de vigilancia en Groenlandia ante el incremento de tensiones por las aspiraciones de Donald Trump de hacerse con el control de la isla del Ártico. Así lo ha confirmado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en cualquier caso ha apelado a la prudencia y ha pedido "no precipitar acontecimientos".

El despliegue en el que participarían los soldados españoles es una misión de reconocimiento inscrita en un ejercicio militar danés en el que también participan Francia, Suecia, Alemania y Noruega. Estos países se sumaron a la operación a raíz de los escasos avances registrados en las conversaciones del miércoles entre los pesos pesados de la Administración Trump y las autoridades danesas y groenlandesas.

Robles no ha descartado la participación de España en el ejercicio, cuya misión sería "reforzar la vigilancia" en Groenlandia, y ha deslizado que la decisión se tomará entre este jueves y el viernes porque hay contactos con los socios.

"Vamos a ver a lo largo de hoy y mañana por la mañana (...) estos días hay reuniones y vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso tomaremos decisiones", ha señalado la titular de la cartera de Defensa en declaraciones a los medios en el Congreso, según recoge la agencia Europa Press.

En cualquier caso, ha subrayado que España está alineada "con los demás aliados". "Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados e iremos viendo a lo largo del día de hoy", ha incidido. Pero ha aprovechado para pedir "prudencia, discreción y no precipitar acontecimientos".

Requerida por si una eventual invasión estadounidense de Groenlandia significaría el fin de la OTAN, Robles ha rechazado este extremo. "No lo creo, sinceramente creo que es inaceptable y gravísimo (la anexión) pero no creo que estemos en ese supuesto", ha rematado.

Este miércoles, antes de la reunión en Washington que se saldó con la creación de un grupo de trabajo para seguir negociando, Trump insistió en que EEUU debe controlar la isla del Ártico por razones de "seguridad nacional" y para adelantarse, a su juicio, a China y Rusia. El mandatario está dispuesto a compara el territorio autónomo danés -valorado en 700.000 millones de dólares según sus expertos-, pero no ha descartado una invasión militar.

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, anunció desde Copenhague que a partir del miércoles se ampliaría su presencia militar en Groenlandia, en el marco de un ejercicio militar en el que participarán otros aliados de la OTAN.

"La defensa, junto con una serie de aliados árticos y europeos, explorará en las próximas semanas cómo se puede llevar a cabo de manera concreta un aumento de presencia y actividades de ejercicio en el Ártico", se explicaba en un comunicado oficial. Suecia, Noruega y Francia se han sumado a la Operación Resistencia Ártica con el envío de pequeños destacamentos.