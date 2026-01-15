"¿Cómo mitigar el malestar masculino?": Vox se une a la izquierda contra el veto a preguntas “absurdas" en Madrid

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio. Diego Ramadés EuropaPress

Vox, Más Madrid y el PSOE han comenzado el año político con un objetivo común: la Asamblea de Madrid y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los grupos de la izquierda y el partido de Santiago Abascal han coincidido, por primera vez en esta legislatura, en señalar al presidente de la Cámara regional y ex portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio, por su gestión de la Mesa de la Asamblea.

El punto de inflexión llegó este jueves, después de que el Tribunal Constitucional tumbara el "veto" que, según la oposición, el PP ha venido aplicando de forma sistemática a iniciativas parlamentarias incómodas para el Gobierno regional.

El alto tribunal considera que la Mesa, controlada por la mayoría absoluta de los populares, se excedió en sus funciones al inadmitir preguntas, comparecencias y propuestas que debían haber sido debatidas en el Pleno.

En una sentencia conocida este miércoles, el TC ha estimado un recurso de amparo presentado por Más Madrid y ha anulado la inadmisión de diez iniciativas, entre ellas la creación de una comisión de investigación sobre la contratación sanitaria durante la pandemia y varias solicitudes de comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

A juicio del Constitucional, la Mesa realizó "juicios de oportunidad política" que no le correspondían, vulnerando así el derecho de representación política recogido en el artículo 23 de la Constitución.

El fallo obliga a retrotraer las actuaciones para que la Mesa dicte nuevos acuerdos respetuosos con los derechos fundamentales de los diputados y del propio Reglamento de la Asamblea. La decisión ha sido recibida como un triunfo por la izquierda.

El efecto del pronunciamiento del Constitucional ha ido más allá de la izquierda. Vox ha decidido subirse a esa misma ola y ha presentado su propio recurso de amparo ante el TC por lo que califica como un "veto sistemático" de la Mesa a sus iniciativas parlamentarias, con el objetivo de "silenciar a la oposición".

En un comunicado, el partido que lidera Isabel Pérez Moñino en la Asamblea denuncia una "inadmisión arbitraria y reiterada" de preguntas, solicitudes de información y peticiones de comparecencia a lo largo de la legislatura, especialmente en asuntos relacionados con inmigración y seguridad, control del gasto público, vivienda, sanidad e igualdad.

Vox sostiene que muchas de sus iniciativas han sido rechazadas por supuesta falta de competencia o concreción, mientras que otras similares, presentadas por distintos grupos, sí han sido tramitadas.

El recurso solicita al Constitucional que declare la nulidad de los acuerdos de inadmisión, ordene la retroacción de las actuaciones y obligue a la Mesa a admitir las iniciativas vetadas. Además, reclama medidas cautelares para evitar que el archivo definitivo de las preguntas durante el proceso judicial deje sin efecto el amparo solicitado.

Vox subraya que este veto afecta a cuestiones de especial relevancia política y social, desde el control del gasto público y la gestión sanitaria hasta la política de vivienda, inmigración o igualdad.

A su juicio, la Mesa no solo vulnera los derechos de los diputados, sino que "priva a cientos de miles de madrileños de su derecho a recibir información y a que sus representantes fiscalicen al Gobierno".

Defensa de Ayuso

La polémica ha llegado hasta la Puerta del Sol, donde el Gobierno regional ha cerrado filas en torno a Enrique Ossorio, una de las figuras políticas de mayor confianza de la presidenta.

Ha sido la propia Isabel Díaz Ayuso la que ha salido en defensa de la Mesa y ha cargado contra lo que considera un uso abusivo del control parlamentario por parte de la oposición.

Desde el Real Jardín Botánico, Ayuso ha subrayado que su Ejecutivo es "el Gobierno regional que más se somete al control parlamentario" y ha puesto cifras sobre la mesa.

"De las 64.861 iniciativas registradas en esta legislatura, el Constitucional está valorando ahora mismo en torno a 16", ha señalado, antes de sugerir que es la propia oposición la que "utiliza el contador para multiplicar preguntas absurdas que no tienen encaje alguno".

La presidenta ha ironizado con algunos ejemplos de iniciativas rechazadas por la Mesa, como preguntas sobre qué medidas piensa adoptar el Gobierno para "mitigar el malestar masculino", si existe relación entre la tauromaquia y la sequía o el presupuesto destinado a "la compra de televotos en Eurovisión en favor del Estado genocida de Israel".

"Hay preguntas que no puede recoger la Mesa", ha zanjado, aunque ha animado a los diputados a plantearlas por otras vías parlamentarias.