Feijóo se reúne con Edmundo González, presidente electo de Venezuela, y le promete 'trabajar por el fin del chavismo' de Delcy

El presidente del PP se ha reunido este viernes con Edmundo González, presidente electo de Venezuela. El encuentro trataba de emitir la posición clara del partido sobre la situación en el país caribeño, en contraste radical con "la ambigüedad del Gobierno de Pedro Sánchez".

Alberto Núñez Feijóo ha reiterado a González su apoyo "sin condiciones" a la democracia venezolana. Y le ha transmitido que "un Gobierno del PP defendería ante el mundo la caída inmediata y completa del chavismo con toda intensidad".

A la cita han acudido el presidente del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, su secretaria general, la española Dolors Montserrat; y los miembros del Comité de Dirección del PP Cayetana Álvarez de Toledo e Ildefonso Castro.

Este viernes de movilización internacional marca un antes y un después en la respuesta democrática a la crisis venezolana. Mientras Donald Trump recibe a la oposición en Washington, Europa se organiza en Bruselas y Madrid mantiene su compromiso con la democracia desde la trinchera de la oposición.

"No legitimar dictaduras"

A la salida del encuentro, fuentes del PP referían que Feijóo le ha confesado a González Urrutia que, "mientras el PP no llegue al Gobierno, trabajará desde la oposición" para aislar al régimen, ahora liderado por Delcy Rodríguez.

"Frente a un Sánchez condescendiente con la dictadura y un Zapatero que actúa como embajador del régimen en Europa", insisten las fuentes, "la posición del PP es inequívoca".

El partido rechaza tanto la usurpación del poder por Nicolás Maduro, tras las elecciones de julio de 2024 ganadas por la oposición democrática, como la "presidencia ilegítima" de Delcy. La responsabilidad de un Gobierno, transmitió Feijóo, es "defender la soberanía de sus aliados y no legitimar dictaduras" que violan derechos fundamentales.

Según el PP, España debería liderar la presión internacional "en lugar de ceder, como hace el Ejecutivo actual".

El PP demanda el "mantenimiento de las sanciones internacionales" contra el régimen como herramienta esencial de presión. Exige también la "liberación inmediata de todos los presos políticos", sin excepción alguna.

"Estos detenidos son víctimas de represión por ejercer su derecho a la libertad de expresión y participación política", sostuvo el líder popular.

El futuro de Venezuela "dependerá de elecciones libres", en las que Edmundo González y María Corina Machado puedan competir sin represalias. "Sólo así el país podrá recuperar la prosperidad que la dictadura de izquierdas le ha arrebatado durante demasiados años".

"España debería liderar"

La presencia de Weber en el encuentro pretendía subrayar el respaldo europeo a la causa venezolana. Weber representa a "la fuerza política mayoritaria en Europa" y traía consigo compromisos institucionales significativos que trascienden la voluntad de un solo Gobierno.

El presidente del PPE ha anunciado una sesión plenaria en el Parlamento Europeo, el próximo martes, dedicada a la "situación en Venezuela tras la salida de Maduro y la necesidad de garantizar una transición pacífica hacia la democracia".

El tema será incluido también en la reunión que agrupa a los líderes del PPE en los 27 países de la UE. A esa cita, a finales de enero en Zagreb, asistirán 14 jefes de Estado y de Gobierno europeos, amplificando exponencialmente el mensaje de apoyo democrático a la oposición venezolana.

Al encuentro también han asistido el responsable de Exteriores del PP, Ildefonso Castro, y la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat. Completaba la delegación Cayetana Álvarez de Toledo, antes de acudir al Congreso para confrontar al ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Allí, la portavoz adjunta recriminó al Gobierno que esté tratando de "reciclar al régimen chavista y de salvar a Delcy para salvarse a sí mismo", amparando "un régimen de terror" en un país hermano. Miles de españoles viven en Venezuela "y merecen que España lidere la defensa de sus derechos con contundencia".