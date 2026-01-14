Yolanda Díaz acusa a Sánchez de "abrir las puertas de Moncloa a Vox" por su incapacidad para abordar la crisis de la vivienda

Yolanda Díaz este miércoles en una entrevista en 'La Hora de La 1' de TVE.

Las claves nuevo Generado con IA Yolanda Díaz acusa a Pedro Sánchez de facilitar la llegada de Vox a la Moncloa por no abordar eficazmente la crisis de la vivienda. Díaz rechaza la bonificación fiscal del 100% en el IRPF para propietarios que no suban el alquiler, calificándola de política fallida y error. La vicepresidenta exige la congelación inmediata de los alquileres ante la renovación de más de 600.000 contratos este año y critica la falta de negociación con Sumar. Díaz advierte que el PSOE actúa de forma unilateral y descuida la coalición, al informar a Sumar de las medidas de vivienda solo minutos antes de su anuncio público.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado directamente a Pedro Sánchez como el responsable de que Vox logre en un futuro llegar a Moncloa ante la incapacidad del presidente del Gobierno para abordar la crisis de la vivienda, sobre todo entre los más jóvenes.

"España tiene un problema que se llama vivienda y esto es gravísimo", ha alertado Díaz, que se ha mostrado contraria al real decreto-ley anunciado por Sánchez este lunes que incluye una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos.

"No lo vamos a apoyar", ha dejado claro en una entrevista en La Hora de La 1 de TVE en la que advierte que si el PSOE es incapaz de entender la gravedad de la situación "esto le abrirá las puertas de la Moncloa a Vox" porque "la costura por la que sangra España es la imposibilidad de emancipación de la juventud".

Y ha ido a más, ya que ha avisado que "Feijóo ya está trabajando para Abascal", lo que acercaría aún más a la ultraderecha al Gobierno.

Le acusa de "descuidar" la coalición

De hecho, ha destacado que en todos estos años de Gobierno la "única propuesta del PSOE es hacer incentivos fiscales a los caseros", lo que considera una "política fallida y un estrepitoso error" porque "los recursos públicos no están para esto, están para reducir la desigualdad".

Díaz ha advertido al PSOE de que "regalar dinero público" a los caseros no rebaja el precio de la vivienda, al tiempo que ha acusado a los socialistas de "descuidar" la coalición al presentar medidas en vivienda "de manera unilateral", sin negociación con Sumar.

También ha revelado que el ala socialista del Gobierno les informó "cinco minutos antes" de la rueda de prensa de Sánchez sobre las medidas en materia de vivienda, que ya estaban siendo negociadas entre ambos socios desde el verano.

Yolanda Díaz, sobre la bonificación fiscal a los caseros: "Tenemos que dar salida a un problema que es gravísimo (…) Regalar dinero público a los caseros no hace bajar el precio de la vivienda" https://t.co/aIFRnVzbwQ#LaHora14E pic.twitter.com/VpNM8PXQBC — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 14, 2026

"A lo largo de la democracia, la única política que hubo en España, daba igual quién gobernara, si el PP o el PSOE, era incentivar fiscalmente la compra de vivienda. Ahora, la propuesta que hace el PSOE, coincidiendo aquí con Vox y con el PP, es hacer incentivos fiscales a los caseros para que mantengan el precio de la vivienda tal y como está. Esto quiere decir que muchas personas que hoy, en Madrid o en Coruña, tienen un alquiler de 1.200 euros, les regalemos dinero público, es decir, una bonificación fiscal del 100%, para que mantengan ese precio de 1.200 euros", ha explicado Yolanda Díaz para apuntalar su rechazo a esta propuesta.

Congelación de 600.000 alquileres

La vicepresidenta segunda ha subrayado, además, que, ahora mismo, la urgencia en materia de vivienda pasa por congelar de inmediato los alquileres, pues toca este año renovar más de 600.000 contratos.

Así, y según la carta firmada por los ministros de Sumar que publica este miércoles El País, Díaz ha afirmado que lo que se necesita es congelar las rentas del alquiler e impedir la tenencia también y la compra especulativa "para que los fondos de inversión no se hagan" con los barrios de España.

"También hablar de las viviendas vacías que tenemos en España. Hay personas que prefieren tener las viviendas completamente cerradas a ponerlas a disposición de la ciudadanía que lo necesita hoy", ha añadido Díaz.

Vox en La Moncloa

La ministra de Trabajo ha puesto todo el énfasis en advertir al PSOE de que "si no entiende que la costura por la que está sangrando España es la imposibilidad de los jóvenes de emanciparse, le va a abrir las puertas de La Moncloa a Vox".

"Para que Vox no llegue a La Moncloa, hay que arreglar el problema principal de nuestro país, que es la vivienda", ha recalcado.

No obstante, ha reconocido que entre los socios del Gobierno hay "diálogo constante" por lo que ha confiado en que "llegaremos o tendremos que llegar a un acuerdo, como siempre, por el bien del país y para no abrir la puerta de La Moncloa a Vox".

Preguntada por si ha hablado con el presidente del Gobierno sobre sus anuncios de vivienda, Díaz ha admitido que no ha hablado con él, pero sí con el PSOE, y ha afirmado que Sumar estaba negociando con los socialistas medidas en vivienda hasta que el lunes hizo "ese anuncio unilateral" del nuevo decreto de vivienda.

"Nos avisaron cinco minutos antes de salir de manera unilateral en una comparecencia del presidente del Gobierno. Imagínense ustedes si yo estoy negociando con los agentes sociales, negociando, y cinco minutos antes actúo de este modo. Yo creo que es importante cuidar la coalición. Lo llevo diciendo hace mucho tiempo", ha denunciado la ministra.

En este sentido, Díaz cree que el PSOE está descuidando la coalición al actuar de esta manera. "Si uno está negociando, y teníamos ayer una reunión (prevista) sobre el Real Decreto que había presentado Sumar en materia de vivienda en verano, actuar bien no se ha actuado. Sobre todo cuando se conocen las posiciones. El problema es que el lunes se han desmarcado con una posición unilateral", ha insistido.