Pedro J.: "Es un escándalo que Sánchez llame a Feijóo para hablar de una hipótesis remota como las tropas en Ucrania y no del problema de la vivienda"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado este miércoles que es un "escándalo" que Pedro Sánchez solicite una reunión con Alberto Núñez Feijóo para abordar el envío de tropas españolas a Ucrania cuando se firme la paz, "una hipótesis remota" en este momento, y que no lo llame para hablar del problema de la vivienda.

Así se ha manifestado en El programa de AR de Telecinco a la pregunta de si el líder del PP y la oposición debería ir a Moncloa a reunirse con el jefe del Gobierno. "Desde luego que sí. Siempre que un presidente llama a alguien debe acudir, ya sea un líder político, un dirigente social o un periodista. Tenemos que tener sentido de la institucionalidad", ha recordado.

"Otra cosa es que sea un escándalo que el pretexto de la reunión sea una hipótesis remota, el envío de tropas a Ucrania. Es un escándalo que no se reúnan para hablar del problema de la vivienda o de la financiación que Sánchez ha apañado con el delincuente inhabilitado de Junqueras", ha valorado Pedro J.

A su juicio, al convocar al presidente del PP con la cuestión del despliegue de tropas de paz, "lo que Sánchez trata es de atribuirse un papel en la política europea que no tiene y ha dejado de tener desde hace mucho tiempo".

Pero con este movimiento, ha apuntado el director de EL ESPAÑOL, el presidente del Gobierno también pretende darle a la última reunión de la Coalición de Voluntarios celebrada en París "una importancia que no tuvo, y por tanto disimular su espantada sin precedentes de la Pascua Militar por el desdén que no ha dejado de sentir nunca hacia las Fuerzas Armadas".

Pedro J. Ramírez ha recordado que Sánchez, antes de llegar a Moncloa, proponía suprimir el Ministerio de Defensa y ha insistido en que el presidente del Ejecutivo debe estar presente en la Pascua Militar, "el día en que las Fuerzas Armadas están en el foco del poder de la nación".

"En medio siglo es la primera vez que el jefe del Gobierno no está presente en la Pascua Militar, cuando el Rey, los altos mandos del Ejército y la ministra de Defensa definen y verbalizan las prioridades de la defensa nacional", ha añadido. "Sánchez invocó un pretexto absolutamente banal, la Coalición de Voluntarios, en la que era uno de 35. Si es que no están ni los mimbres del plan de paz, eso no va a ocurrir en semanas ni probablemente en meses".

Sobre el problema de la vivienda, el periodista ha opinado que los propietarios necesitan "libertad y certidumbre" para alquilar sus viviendas y que los que arrendan "no van a tener oferta" mientras no sea así.