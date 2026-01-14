Page y Barbón presionarán a Sánchez para que el criterio de ordinalidad en la financiación no llegue vivo al Congreso

Asturias ha convocado a todos los grupos políticos para crear un frente común y exigir mayor transparencia y negociación en el nuevo modelo de financiación.

La propuesta de ordinalidad solo cuenta con el apoyo claro de Cataluña, mientras que otras comunidades, tanto del PSOE como del PP, exigen que se prioricen criterios de igualdad y solidaridad.

Los representantes de ambas comunidades critican que el modelo favorece a Cataluña y piden que Hacienda rectifique antes de que la propuesta llegue al Congreso.

Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE, rechazan el principio de ordinalidad en la propuesta de financiación autonómica presentada por el Gobierno.

Las dos únicas comunidades de régimen común gobernadas por el PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha, confían en que Hacienda acabe rectificando la propuesta de financiación autonómica que este miércoles presentó a las comunidades y que incorpora el principio de ordinalidad para Cataluña.

Tanto el consejero de Hacienda de Emiliano García-Page como la vicepresidenta de Adrián Barbón se mostraron críticos con la propuesta del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Para el castellano-manchego Juan Alfonso Ruiz Molina, el principio de ordinalidad para Cataluña es "una línea roja para el Ejecutivo autonómico", porque no se puede admitir que "quien más tiene, más reciba".

Unas palabras en la línea de lo expresado por la asturiana Gimena Llamedo, que habló de "plato precocinado" y reconoció que no les habían gustado "las formas de presentar este modelo", después de la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en La Moncloa.

Dentro del PSOE existe un debate interno sobre si la propuesta llegará o no al Congreso de los Diputados, pese a que Junts y Podemos ya han advertido de que votarán en contra. Así que la propuesta no parece muy viable, al menos a día de hoy.

De hecho, Ione Belarra ha afirmado que la reforma que propone el Gobierno "nace muerta", al partir de una propuesta pactada entre ERC y el PSOE.

Sus postulados coinciden con los de IU, integrada en Sumar, que mira con recelo el principio de ordinalidad para la Generalitat.

Pese al rechazo de la mayoría de comunidades —a excepción de Cataluña—, en el Gobierno se inclinan por llevar el nuevo modelo de financiación al Congreso.

"Cualquier modelo que salga es legítimo", aseguró la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que sostiene que su futuro depende "del pronunciamiento de los grupos políticos" y que no exige un consenso previo con los gobiernos autonómicos.

En el entorno de Page confían en que, finalmente, la propuesta no llegue a votarse en el Congreso, mientras que en el Principado se muestran más abiertos a una negociación.

"Se va a abrir un proceso de diálogo para alcanzar un acuerdo más amplio", ha afirmado Llamedo tras escuchar a Montero.

"Sólo hay un 'powerpoint'"

Los socialistas asturianos se remiten a la Declaración de Santiago —aprobada por Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura—, que reclama que el nuevo sistema tenga en cuenta el coste real de los servicios y respete los principios de igualdad y solidaridad entre territorios.

La ordinalidad tendría un difícil encaje en ese marco, aunque el texto firmado por varios barones del PP y del PSOE se centra sobre todo en criterios demográficos (población, dispersión, envejecimiento) y en la suficiencia de recursos.

De hecho, Asturias ha convocado la próxima semana a todos los grupos políticos en la Junta General -el parlamento asturiano- para compartir información y crear un frente común.

En el entorno de Page no se cierran a negociar, pero piden a Hacienda que "lo demuestre con hechos".

Fuentes próximas al presidente de Castilla-La Mancha reclaman a Montero que "empiece por dar toda la información", ya que en la actualidad sólo tienen un powerpoint, y facilitar "todos los números del modelo" y que se abra "a dejar fuera el principio de ordinalidad".

Un cambio en esta cuestión supondría para el Gobierno arriesgar el apoyo de ERC y de la única comunidad que ha respaldado de forma clara la propuesta: Cataluña.

Aunque lo ideal para Page sería que se retirase la propuesta actual y se empezase de cero, contando con las opiniones de las CCAA.

De hecho, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) señalan en un informe que las seis comunidades con mayor financiación seguirán ocupando las mismas posiciones en el ranking con la reforma planteada por Montero.