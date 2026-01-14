Moncloa asegura que llevará al Congreso el decreto de vivienda aunque sus socios no lo acepten para obligarles a retratarse

El Gobierno defiende que no puede congelar los alquileres por ley al considerar que sería inconstitucional bajo la situación actual.

Sumar y otros aliados critican que la propuesta favorece a los propietarios y que no fueron consultados antes del anuncio.

El decreto propone una bonificación del IRPF a propietarios que no suban el alquiler, medida rechazada por todos los grupos de la izquierda.

Moncloa llevará al Congreso el decreto de vivienda, aunque no consiga el apoyo de sus socios, para forzarles a posicionarse públicamente.

Moncloa quiere pactar con sus socios de Gobierno de coalición y del Parlamento el decreto sobre vivienda anunciado este lunes por Pedro Sánchez antes de que sea aprobado en las próximas semanas en el Consejo de Ministros.

Por eso, el equipo de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, contactó horas después con todos ellos mostrando disposición a discutir la concreción de la norma.

Pero si no es posible el pacto, Moncloa seguirá adelante con su propuesta, aunque sea rechazada en el Congreso. Al menos, esta es la idea que transmite la parte socialista del Gobierno.

Moncloa defiende la controvertida propuesta anunciada por Sánchez. Y ya adelanta que, aunque la rechacen los cinco ministros de Sumar y los diputados de Podemos, de ERC y de Bildu, seguirá adelante, aun a riesgo de que la tumbe el Pleno del Congreso.

Lo extraño sería que Sumar votara en contra y torpedeara en el Parlamento un decreto que se aprueba con su presencia en el Consejo de Ministros.

"Que lo saquen con los votos de PP y Junts", asegura el portavoz de uno de esos partidos, molesto con el anuncio de Sánchez y firme en su posición de rechazo.

"Contactaron del equipo de la ministra, pero muy superficial", añade el portavoz, para rebajar la voluntad de llegar a un acuerdo de la parte socialista del Gobierno.

La medida consiste en una bonificación del IRPF para los dueños de pisos en alquiler que renuncien a subir la renta a sus inquilinos.

Todos los grupos de la izquierda rechazan la propuesta de Sánchez por entender que favorece a los propietarios y no ayuda a atajar la crisis de vivienda.

Esta vez Sumar se ha unido al rechazo. Sus dirigentes aseguran que se enteraron por los medios de comunicación, cuando lo anunció Sánchez, y que no votarán a favor si se aprueba el decreto y es sometido a convalidación en el Congreso.

Si fuera así, antes tendría que pasar por el Consejo de Ministros, donde no se vota y donde, de nuevo, los cinco ministros de Sumar tendrían que "comerse un sapo", en este caso referido a un asunto sobre el que quieren tomar distancia del PSOE.

A su vez, a la parte socialista del Gobierno le ha molestado que justo cuando arrancaba este martes la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, escribía en redes contra la medida, y el ministro Pablo Bustinduy convocaba a los medios para hacer declaraciones también en contra.

Congelar el alquiler

PSOE y Sumar vienen del desencuentro en diciembre cuando Díaz pidió cambios en el Gobierno y Sánchez lo zanjó con una reunión con su vicepresidenta segunda en la que no se acordó nada.

Moncloa explica que intentarán el acuerdo previamente para mejorar la propuesta, pero de inicio mantienen la bondad de la medida y, en última instancia, obligarán a sus socios a retratarse en el Congreso.

Aseguran que la Ley de Vivienda, aprobada la pasada legislatura con votos de Unidas Podemos y del resto de la izquierda, ya prevé bonificaciones del 90% del IRPF para compensar a propietarios de zonas tensionadas, para moderar los alquileres. Ahora, se pretende ampliarlo al 100% y para toda España.

Según el Gobierno, si las comunidades autónomas del PP no boicotearan esa ley y cumplieran con su obligación de declarar zonas tensionadas, no haría falta aprobar esta medida.

Esta bonificación fiscal estaba incluida en un plan de medidas anunciado hace justo un año por el presidente del Gobierno, pero que no ha sido aplicado todavía.

Los socios de izquierdas de Sánchez piden que se vuelvan a congelar por ley los alquileres, como ya se hizo cuando subió el IPC por efecto de la guerra de Ucrania.

Pero el Gobierno sostiene que, según sus estudios jurídicos, eso sería ahora inconstitucional, porque no se dan aquellas circunstancias extraordinarias y supondría modificar contratos con carácter retroactivo, lo que no sería posible legalmente.

"El Gobierno dice que no puede prorrogar por ley los contratos de alquiler porque el Tribunal Constitucional dirá que no se puede. Se ha hecho antes pero…¿con los tiempos que maneja el TC no vale la pena salvar ahora a 3.000.000 de personas aunque haya una sentencia de inconstitucionalidad después? Si un Gobierno se la debe jugar es con esto", escribió en redes sociales Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso.