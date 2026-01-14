Gallardo renuncia como diputado extremeño y confirma que su juicio por el 'caso David Sánchez' será entre mayo y junio

La Audiencia Provincial de Badajoz será finalmente la encargada de juzgar a Gallardo y David Sánchez por el conocido como 'caso David Sánchez'.

Gallardo obtuvo la condición de aforado al convertirse en parlamentario regional, lo que generó debate jurídico sobre qué tribunal debía juzgar el caso.

El juicio contra Gallardo y David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, se celebrará entre mayo y junio de 2026 en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Miguel Ángel Gallardo ha renunciado a su acta como diputado extremeño tras los comicios autonómicos anticipados del 21 de diciembre.

Miguel Ángel Gallardo ha renunciado a su acta como diputado extremeño, una decisión que supone que su juicio, en el que se sentará en el banquillo de los acusados junto a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, se celebre entre mayo y junio de 2026 ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

El político ha dado a conocer su postura este miércoles a través de su perfil oficial de Twitter. Así las cosas, irremediablemente, será la Audiencia pacense la que juzgue tanto a Gallardo como al hermano del presidente del Gobierno.

El dirigente obtuvo su aforamiento tras las últimas elecciones extremeñas, celebradas, de forma anticipada, el pasado 21 de diciembre. Gallardo, era, hasta esa misma noche electoral, el líder del PSOE extremeño y encabezaba la papeleta socialista. Tras los malos resultados, dimitió.

No obstante, mantuvo su acta como diputado autonómico, a la que ahora renuncia. Al haberse convertido en parlamentario regional, el debate jurídico estaba servido.

Antes de las elecciones, ya había quedado fijado que fuese la Audiencia Provincial la que juzgase el caso David Sánchez.

Sin embargo, debido a los comicios extremeños, Gallardo consiguió un escaño en la Asamblea de Extremadura, lo que le convirtió en aforado. Y está previsto que los cargos políticos que gocen de esta condición sean juzgados, en su caso, por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt).

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.