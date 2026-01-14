Feijóo tras las críticas de Vox por ir a Moncloa: "Quien no respeta a la Presidencia del Gobierno, no respeta a España"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su entrevista en 'El programa de Ana Rosa'. Telecinco

En menos de una semana Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volverán a verse las caras, pero esta vez no será en el Congreso, sino en la Moncloa.

Respecto a los motivos por los que acude, ha sido claro: "Mi responsabilidad es acudir cuando el presidente del Gobierno me cita a la Moncloa". De esta forma respondía a las críticas de Vox.

Para Feijóo el partido de ultraderecha "dedica más tiempo al PP que al PSOE". Y ha insistido: "Yo voy por respeto a la Presidencia del Gobierno de España. Y aquél que no respeta a la Presidencia del Gobierno de España, no respeta a España".

Feijóo asegura que sus expectativas para esta reunión son "entre nulas y escasas". El líder del PP no cree que vaya a alcanzar "ningún acuerdo con el señor Sánchez porque es un especialista en cambiar de opinión, en mentir y en engañar".

Según Feijóo, Sánchez "ha incumplido sus obligaciones como presidente del Gobierno. No ha llevado tropas a los territorios de Ucrania, como había prometido. Y lo que quiere hacer en exterior y Defensa lo tiene que llevar al Congreso y someterlo a votación", ha explicado en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa', en Telecinco.

