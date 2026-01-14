Collboni logra unir en el Senado a PP, Vox, Junts y PNV contra su modelo de control de precios en el alquiler

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en su comparecencia ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado. Eduardo Parra Europa Press

A PP, Vox, Junts y PNV no les convence en absoluto el modelo de alquiler de Barcelona, basado en la Ley de Vivienda que el Gobierno aprobó en 2023.

Así quedó de manifiesto este miércoles en la Comisión de Vivienda del Senado, donde el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, fue vapuleado incluso por algunas formaciones que sostienen al Ejecutivo.

La sesión tenía como objetivo que los ediles de las dos mayores ciudades españolas —Madrid y Barcelona— confrontaran sus modelos con los que abordan la actual crisis en vivienda. Dos modelos opuestos.

Tras la comparecencia de José Luis Martínez-Almeida, Collboni defendió que la Ley de Vivienda es una herramienta "paliativa" para esta "emergencia habitacional".

"La Ley es positiva y funciona. Desde su aplicación, los precios de alquiler han bajado un 4% en Barcelona. Hoy una familia paga una media de 220 euros menos al mes que en un escenario sin intervención", explicó en la Cámara Alta.

Sin embargo, los senadores de Junts, y PNV, al margen de los del PP y Vox, pusieron en duda que poner coto a los precios del alquiler haya funcionado o que los datos "oficiales" a los que se refirió Collboni no estén "manipulados".

El senador de Junts Joan Bagué pidió a Collboni "menos altivez" porque, a su juicio, "se ha generado el efecto contrario al deseado". Según explicó, "cada ocurrencia legislativa retrae entre un 30% y un 40% el mercado del alquiler".

"La realidad desmonta las medidas implantadas por los socialistas. Con sobreregulación sólo se consigue inseguridad jurídica y que se reduzca la oferta", apuntó.

También le espetó que menoscaba datos de portales inmobiliarios, cuando no tienen ningún interés en decir que el precio está incrementando porque perderían negocio. "Si tantos portales inmobiliarios advierten de que, a pesar de estas medidas, el precio continúa subiendo, estamos topando con la realidad y hay que estar al tanto".

Collboni señaló que la Ley de Vivienda también ha tenido un efecto positivo en ampliar la oferta de vivienda: actualmente hay 1.551 contratos activos más que a principios de 2024.

PNV anti-intervencionista

Sin embargo, el senador del PNV Salvador Torre aseguró que el mercado está "bloqueado" y que las políticas "intervencionistas" de Sánchez son "medidas defensivas" que no sirven para paliar el problema de fondo.

"Es como si a uno le duele el pie y se toma una botella de vodka. Hay que tener en cuenta los efectos secundarios de estas medidas".

Torre, en línea con los senadores de Vox y de Junts, acusó también al gobierno local de Barcelona de "inacción" ante el fenómeno de la okupación. "Si no se ataja, seguiremos teniendo un mercado desincentivado y bloqueado".

La okupación fue, de hecho, el eje en el que más insistió Vox durante la comparecencia. Cataluña, recordó el senador Ángel Gordillo, registró 7.009 okupaciones en 2024 —el 42% del total nacional— y en el último trimestre se detectaron 855 viviendas ocupadas en venta en Barcelona y más de 6.500 en el conjunto de la provincia.

Sin embargo, Collboni defendió que la Ley sí aporta seguridad jurídica porque establece nuevas reglas del juego y favorece una menor rotación de inquilinos, con el objetivo de que las viviendas permanezcan vacías el menor tiempo posible.

En líneas generales, los socios de Sánchez exigieron a Collboni no caer en el "triunfalismo" por presentar un "escenario idílico" de una medida que no está solucionando el fenómeno de la vivienda. "No convirtamos los paliativos en placebos", advirtió el senador de ERC Joan Queralt.

Tanto Junts como PNV cuestionaron la eficacia de la medida para frenar los precios del alquiler y generar una mayor oferta.

En línea con el PP, los nacionalistas vascos advirtieron de que nunca había sido tan difícil acceder a una vivienda y calificaron de “nefastos” los efectos de las políticas intervencionistas del Ejecutivo.

Donde sí coincidió la mayoría de los senadores fue en rechazar la intervención del Estado en una materia que consideran competencia exclusiva de las comunidades autónomas.