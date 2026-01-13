El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz no perderá su carrera de fiscal a consecuencia de la condena a inhabilitación dictada el pasado 9 de diciembre por la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Así lo ha decidido su sucesora, Teresa Peramato, a propuesta de la Inspección Fiscal, al considerar que la condena a inhabilitación impuesta por un delito de revelación de secretos se refiere exclusivamente al cargo de fiscal general y no puede hacerse extensiva a la condición de fiscal.

Teresa Peramato, nueva fiscal general del Estado, este jueves durante su toma de posesión en la sede de la Fiscalía General del Estado. Efe

García Ortiz es fiscal de Sala desde su nombramiento como jefe de la Secretaría Técnica de Dolores Delgado en 2021, por lo que mantendrá la primera categoría, que ejercerá a petición propia en la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo.