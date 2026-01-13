[Sánchez estrena 2026 con un decreto de vivienda sin apoyos: es una "tomadura de pelo" para Sumar, Podemos, ERC y Bildu]
Peramato decide que la inhabilitación de García Ortiz no le haga perder la condición de fiscal ni ser suspendido
El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz no perderá su carrera de fiscal a consecuencia de la condena a inhabilitación dictada el pasado 9 de diciembre por la Sala Penal del Tribunal Supremo.
Así lo ha decidido su sucesora, Teresa Peramato, a propuesta de la Inspección Fiscal, al considerar que la condena a inhabilitación impuesta por un delito de revelación de secretos se refiere exclusivamente al cargo de fiscal general y no puede hacerse extensiva a la condición de fiscal.
García Ortiz es fiscal de Sala desde su nombramiento como jefe de la Secretaría Técnica de Dolores Delgado en 2021, por lo que mantendrá la primera categoría, que ejercerá a petición propia en la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Nueva reunión del Consejo de Ministros marcada por el choque entre PSOE y Sumar sobre las ventajas fiscales a los arrendadores
El Consejo de Ministros se reúne de nuevo este martes con el trasfondo de otro choque entre los socios de coalición por la vivienda y las ventajas fiscales para los propietarios que no suban el alquiler a sus inquilinos anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y criticadas por Sumar que ya ha avanzado que no apoyará que "se regale dinero a los rentistas".