Sánchez pide una reunión a Feijóo para el envío de tropas a Ucrania y el PP exige ampliarla a toda la política exterior

El PP pide detalles sobre el gasto militar, compromisos en defensa y la estrategia nacional antes de apoyar cualquier despliegue.

La reunión entre ambos líderes se retrasa por falta de acuerdo en la agenda y el contenido del encuentro.

El PP rechaza un apoyo incondicional y exige que Sánchez informe sobre toda la política exterior y de defensa.

Pedro Sánchez busca el apoyo de Alberto Núñez Feijóo para el envío de tropas españolas a Ucrania y Gaza.

Pedro Sánchez quiere el apoyo de Alberto Núñez Feijóo para el envío de tropas a Ucrania y a Gaza. Pero el presidente del PP se niega a darle un "apoyo incondicional" sin que el presidente del Gobierno le dé cuenta de toda su política exterior.

La ronda de contactos que Moncloa anunció que debería haber comenzado este lunes 12 de enero con el líder popular se retrasó, oficialmente, ante la imposibilidad de "cuadrar agendas" entre Sánchez y Feijóo.

Pero la realidad es que la conversación entre los jefes de gabinete, la llamada de Diego Rubio a Marta Varela, quedó en tablas. No hay fecha y no hay guion, al menos, de momento.

La fecha que más conviene al PP es el lunes 19 de enero. Pero, en todo caso, el equipo del jefe del Ejecutivo aún no ha dado respuesta ni al día de la cita ni al contenido del encuentro.

Los equipos de Sánchez y Feijóo han mantenido contactos para esta reunión, solicitada por Moncloa, con el objetivo inicial, inconcreto para el PP, de debatir el posible envío de tropas españolas a Ucrania.

Pero a los populares les parece inconcreto, insuficiente e inabordable sin que el presidente se explique ante la oposición.

Toda la "seguridad nacional"

Fuentes del PP aseguran que "la responsabilidad de Feijóo no es hablar de lo que Sánchez necesita, sino de lo que preocupa a los españoles". El líder popular exige que el presidente del Gobierno informe de "todas las cuestiones relacionadas con la seguridad nacional".

El principal partido de la oposición reclama conocer los compromisos de España en materia de Defensa "en su totalidad". Desde el gasto militar previsto, su desglose detallado y su distribución temporal hasta para saber qué partidas se usarán si no hay nuevos Presupuestos y con qué empresas se ejecutarán los contratos.

El PP considera que no puede hablarse sólo del despliegue de tropas sin abordar el conjunto de la política de Defensa.

Feijóo reclama explicaciones sobre "las prioridades estratégicas" del Ejecutivo y las razones por las que, según el partido, España genera "una manifiesta desconfianza" entre sus aliados de la OTAN.