Militantes frente a Sánchez se unen a Jordi Sevilla con vídeos: "Siempre defendimos igualdad de territorios y personas"

La dirección del PSOE minimiza el impacto del manifiesto y pide a Socialdemocracia21 que concrete sus propuestas, mientras algunos altos cargos muestran apoyo, pero prefieren mantenerse en el anonimato.

Los impulsores abogan por abrir un debate interno en el PSOE y recuperar una socialdemocracia fuerte, destacando temas como el acceso de los jóvenes a la vivienda y la precariedad laboral.

El manifiesto no incluye firmantes, sino que se apoya en hashtags y vídeos en redes sociales, y cuenta con el respaldo de perfiles diversos, desde veteranos hasta jóvenes militantes.

Militantes y ex altos cargos del PSOE apoyan con vídeos el manifiesto de Socialdemocracia21, impulsado por Jordi Sevilla, que pide acabar con el populismo y defender la igualdad de territorios y personas.

"Hola, soy Carmen, militante del PSOE desde principios de los 90", afirma una veterana afiliada del partido en un vídeo grabado en su casa.

No es la única que en las últimas horas ha dado la cara a favor del manifiesto de Socialdemocracia21, la plataforma impulsada por Jordi Sevilla en la que se pide acabar "con un populismo basado en el cálculo electoral".

Se trata de un manifiesto que no incluye firmantes, sino que se apoya en hashtags, likes o vídeos difundidos en redes sociales.

En las últimas horas, varios militantes han optado por esta vía para mostrar su respaldo al exministro.

"Es necesario abrir un debate en el partido para cambiar el rumbo de las cosas", afirma Paulino Plata, exconsejero andaluz y exalcalde de Antequera.

"Refleja lo que siempre hemos defendido los socialistas: la igualdad de los territorios y de las personas en España", sostiene Roberto Fernández, expresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y exrector de la Universidad de Lérida.

También aparecen Ana Botella, exsecretaria de Estado de Seguridad entre 2018 y 2020, o José Martí García, presidente de la Diputación de Castellón entre 2019 y 2023.

"Es fundamental salir de este bucle cerrado de polarización y de insulto", afirma quien fue también alcalde de Sueras.

"Urge recuperar una socialdemocracia fuerte y de mayorías", defiende Sandra Figaredo, exmilitante del PSOE.

Tampoco faltan las caras más jóvenes, ya que los impulsores quieren que sea un movimiento con "más futuro que pasado". De hecho, tanto en los vídeos como en el manifiesto —de nueve páginas— se pone el acento en el acceso de los jóvenes a la vivienda y en la precariedad laboral.

"¿Por qué tú puedes hablar con alguien que no piensa como tú y llegar a un punto en común, y los dos principales partidos de España son incapaces de alcanzar acuerdos?", se pregunta Laura Mendizábal, doctora en Biología.

Los perfiles son diversos. También participan un abogado, un consultor o un oficial retirado de la Armada, militante del PSOE en Murcia.

Enmienda a la dirección

Esta es la primera vez que varios exaltos cargos y militantes del PSOE dan la cara apoyando una serie de postulados que son una enmienda a la totalidad a la dirección de Sánchez en los últimos años, como su política de alianzas.

En el texto no se solicita la celebración de ningún congreso extraordinario, primarias ni debates estatutarios,

Los organizadores se muestran satisfechos con el "tsunami que se está creando" de reacciones, tanto en público como, sobre todo, en privado.

Ya hay varios altos cargos, en distintas federaciones, que les han trasladado su respaldo, aunque por el momento prefieren mantenerse en el anonimato.

Fuentes de la dirección del PSOE minimizan el impacto del manifiesto y lo atribuyen a "los habituales", entre los que anticipan que podría estar, por ejemplo, el senador Juan Lobato.

Aunque en el entorno del dirigente madrileño valoran positivamente el debate de ideas, no se plantean por ahora respaldar la iniciativa.

En público, la secretaria de Economía de la Ejecutiva, Enma López, ha pedido desde Ferraz a Socialdemocracia 21 que concrete "hacia dónde quiere ir" con el "cambio de rumbo" que propone el exministro valenciano.

Tampoco en el entorno del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quieren hacer comentarios, aunque admiten que Socialdemocracia21 les ha hecho llegar sus propuestas.