Ayuso sale en defensa de Julio Iglesias: "Las mujeres violadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado este martes a la petición de Más Madrid de retirar todos los honores concedidos al cantante Julio Iglesias en la región y en la ciudad, en medio de la polémica por las acusaciones de agresiones sexuales publicadas recientemente.

La presidenta regional, en un mensaje en sus redes sociales, ha defendido al cantante "más universal de todos" y, de manera indirecta, ha rechazado retirarle los honores otorgados por la región en 2012, cuando ella todavía no lideraba la Comunidad.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", ha sintetizado en un mensaje publicado en X, antes conocido como Twitter.

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 13, 2026

Esta misma mañana, Más Madrid ha pedido a Ayuso y al alcalde José Luis Martínez-Almeida que le quiten a Iglesias la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y el título de Hijo Predilecto de Madrid tras las revelaciones de dos extrabajadoras que relatan abusos cuando trabajaban en las mansiones del artista en el Caribe.

Tal y como ha informado este diario, Más Madrid ha registrado en la Cámara de Vallecas una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de que el Pleno demande al Gobierno autonómico el inicio del procedimiento para revocar la concesión de la Medalla de Oro. Petición que parece a toda vista imposible si en la Asamblea de Madrid hay mayoría absoluta y la líder de los populares, Ayuso, ya ha negado su intención de retirarla.

Según el registro de la petición, Más Madrid sostiene que esta acción se debe realizar, sin "prejuzgar los hechos ni sustituir a los tribunales". Es decir, una especie de 'llamada de atención' de la institución pública, pues es a ella a quien le corresponde "preservar la ejemplaridad de los reconocimientos que conceden".

En lo que respecta al título de Hijo Predilecto de Madrid, fue un homenaje que recibió en febrero del 2015 con Ana Botella al frente del Consistorio municipal.

El Ayuntamiento de Madrid reconoció al cantante de Me va, Me va por "su brillante y meritoria carrera artística reconocida internacionalmente, así como por su condición de madrileño y español universal".

Opiniones divididas en el PSOE

El grupo socialista en el Ayuntamiento se ha unido a la petición de Más Madrid, mientras que sus compañeros de la Asamblea a nivel regional no han hecho lo propio.

Desde el Consistorio capitalino ha sido Meritxell Tizón, concejal del grupo socialista municipal, la que ha solicitado a Almeida la retirada "inmediata" del título.

"Las graves acusaciones que hemos conocido en el día de hoy hacen inviable que Julio Iglesias mantenga este reconocimiento", ha afirmado la edil.

Una postura algo distante respecto a la que ha mostrado la también socialista y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien aunque ha preferido no dar por sentada ninguna acusación, ha asegurado que la investigación merece su "máximo respeto".

"No he tenido ocasión todavía de leer con detenimiento toda la investigación de Julio Iglesias. Lo que sí que le puedo decir es que este trabajo periodístico a mí me merece mucho respeto. Compromiso firme y rotundo del Gobierno de España contra cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres", ha explicado.

Desde el entorno del alcalde, José Luis Martínez Almeida, todavía no ha habido un pronunciamiento al respecto de la petición de Más Madrid. Vox, también presente en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid, tampoco ha realizado declaraciones.