La ministra de Igualdad se reúne con la mujer que denuncia a Suárez por una agresión sexual de hace 50 años

Las claves nuevo Generado con IA La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunió con la mujer que denunció al expresidente Adolfo Suárez por presunta agresión sexual continuada en los años 80, cuando ella era menor. La denunciante afirma haber sufrido abusos sexuales entre 1982 y 1985, iniciando el contacto con Suárez mediante una carta solicitando asesoramiento académico. La denuncia, aunque los hechos han prescrito penalmente y Suárez falleció en 2014, fue remitida a un juzgado especializado en violencia de género. La víctima relata que personas del círculo cercano de Suárez facilitaron los encuentros y denuncia una revictimización constante al tratarse de una figura idolatrada.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha reunido con la mujer que denunció en diciembre del año pasado al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales continuadas en la década de los 80, cuando ella era menor.

El encuentro se produjo la semana pasada y fue solicitado por la propia denunciante, explican desde Igualdad.

"Ella quería tener esa conversación y, como Ministerio de Igualdad, le hemos abierto las puertas. Estamos abiertas a escuchar a todas las víctimas", señalan fuentes del Ministerio.

La mujer sostiene haber sufrido abusos sexuales continuados entre 1982 y 1985, cuando tenía 17 años y Suárez, entonces ya expresidente del Gobierno, 50.

Adolfo Suárez falleció en 2014, por lo que los hechos no pueden ser objeto de procedimiento penal.

En algunos medios, la denunciante asegura que el Gobierno otorga "credibilidad total" a los hechos relatados.

Sin embargo, desde Igualdad subrayan que el Ministerio no ha realizado ninguna "valoración" sobre la reunión.

"No vamos a revelar nada de lo que se habló y en esa posición nos vamos a mantener", insisten las mismas fuentes, que sólo confirman que el encuentro se produjo.

Denuncia

La denuncia se conoció públicamente hace un mes, después de que la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional recibiera un escrito por agresión sexual contra el primer presidente del Gobierno de la democracia.

El caso ha sido remitido a un juzgado especializado en violencia de género, pese a que el presunto autor ha fallecido.

Según la denuncia, la joven se puso en contacto con el político y líder de UCD, que entonces tenía 50 años, a través de una carta en la que le solicitaba asesoramiento académico.

El relato de la mujer describe otros encuentros en la casa particular del expresidente e icono de la Transición en la urbanización de La Florida.

El escrito, según adelantó Diario Red, detalla una escena en el dormitorio de uno de los hijos de Suárez donde presuntamente "intentó penetrarme por detrás, me hacía daño y me giré, le pedí, por favor, que no lo hiciera".

"Tengo imágenes de estar tirada en la alfombra blanca del despacho y él [Suárez] encima. Pero solo veo eso, ¿sabes? No sé qué pasaba ni qué hacía. Era una niña de 17 años a la que no le habían dado nunca un beso", relata la víctima, Ariadna según su nombre ficticio, en una entrevista con el diario Público.

En la denuncia, que asume que los hechos ya han prescrito por la vía penal, se recoge que dos personas del círculo de Suárez, un secretario y una secretaria, participaron como "cómplices o encubridoras" al gestionar las citas y los encuentros a solas con la joven.

La relación de abusos se terminó a finales de 1985, pero en 2003 la mujer escribió una carta a Suárez exigiéndole una "explicación".

"La relación de poder y superioridad era impresionante, me vi envuelta en una situación de la que no sabía cómo salir, tampoco sabía cómo explicar a mi familia que no te quería ver, que no podía oír hablar de ti, que dejasen de idolatrarte".

El documento presentado ante la Policía describe un historial médico con numerosos capítulos para superar el trauma.

La mujer denuncia además una "revictimización constante" al ser su agresor un personaje tan destacado e "idolatrado" en la historia reciente de España. En este sentido, lamenta que series como Anatomía de un instante y otros programas "ensalzan" la figura de la persona que presuntamente la violó.