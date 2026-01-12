El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha restado importancia este lunes al manifiesto lanzado en redes sociales por el exministro socialista Jordi Sevilla en el que pide un cambio de rumbo en el PSOE, calificándolo como un punto de vista "absolutamente minoritario" dentro de las filas socialistas.

Durante su visita a las instalaciones de Navantia en Ferrol, Hereu ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre el movimiento de Sevilla. Aunque ha mostrado su "respeto" por la libertad de expresión dentro de la formación, ha sido tajante al defender la gestión actual del Ejecutivo y el liderazgo del presidente del Gobierno.

"Somos un partido amplio donde la gente libremente puede expresar sus puntos de vista", ha señalado el ministro, para acto seguido matizar que la postura de Sevilla no representa el sentir general del partido.

Hereu ha cuestionado que los críticos intenten "enarbolar la bandera de la socialdemocracia" como un valor perdido, asegurando que el actual PSOE es "el gran ejemplo de la socialdemocracia en Europa y en estos momentos en el mundo".