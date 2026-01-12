[Sacudida electoral: Feijóo mantiene 40 escaños de ventaja sobre Sánchez pero Vox ya está a sólo otros 40 del PSOE]
El Gobierno tacha de "absolutamente minoritario" el manifiesto de Jordi Sevilla y reivindica el liderazgo de Sánchez
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha restado importancia este lunes al manifiesto lanzado en redes sociales por el exministro socialista Jordi Sevilla en el que pide un cambio de rumbo en el PSOE, calificándolo como un punto de vista "absolutamente minoritario" dentro de las filas socialistas.
Durante su visita a las instalaciones de Navantia en Ferrol, Hereu ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre el movimiento de Sevilla. Aunque ha mostrado su "respeto" por la libertad de expresión dentro de la formación, ha sido tajante al defender la gestión actual del Ejecutivo y el liderazgo del presidente del Gobierno.
"Somos un partido amplio donde la gente libremente puede expresar sus puntos de vista", ha señalado el ministro, para acto seguido matizar que la postura de Sevilla no representa el sentir general del partido.
Hereu ha cuestionado que los críticos intenten "enarbolar la bandera de la socialdemocracia" como un valor perdido, asegurando que el actual PSOE es "el gran ejemplo de la socialdemocracia en Europa y en estos momentos en el mundo".
Junqueras pide cita a Puigdemont para ir a verlo a Waterloo y negociar el apoyo de Junts al modelo de financiación
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha revelado este lunes que ha pedido cita al líder de Junts, Carles Puigdemont, para hablar sobre el nuevo modelo de financiación.
Así lo ha explicado en declaraciones a Catalunya Ràdio, después de que la semana pasada anunciara un acuerdo de financiación con el Gobierno de Pedro Sánchez que supondrá casi 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña.
Junqueras ha desvelado que ha pedido a Puigdemont que le "dé cita para ir a verlo" a Bélgica para hablar de financiación y de otros temas, como el posible retorno del expresident a Cataluña con la amnistía o la recaudación del IRPF: "Le he dicho que escoja el día", ha añadido.
Para que el modelo de financiación prospere en su trámite en el Congreso, son necesarios los siete votos de Junts, que hasta ahora se ha mostrado muy crítico con el modelo pactado por ERC.
Jordi Sevilla lanza su manifiesto para "reactivar" al PSOE: "La socialdemocracia la hemos sustituido por populismo"
El exministro socialista y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha lanzado su manifiesto #Socialdemocracia21 en diversas redes sociales: X, Linkedin e Instagram.
Mediante un formato de vídeo y 4:48 minutos de duración, el exministro admite que estamos en "una España que crece pero que no reparte de forma equitativa la riqueza", poniendo especial énfasis en las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda y a un empleo digno.
El problema lo diagnostica en que "hemos paralizado desde la política de confrontación todas las medidas socialdemócratas, utilizando como sustituto un populismo basado en el cálculo electoral".
Por ello pide "parar la permanente confrontación como estrategia" y "movilizar conciencias, revitalizar el partido y recuperar la ilusión entre militantes".
Pradas declara ante la jueza de la dana que intentó informar a Mazón a las 19:36 de que se valoraba un confinamiento
La exconsellera de Interior Salomé Pradas ha declarado ante la jueza que intentó contactar con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a las 19:36 del día de la dana para informarle sobre que se valoraba un confinamiento.
En aquel momento, en el seno del Cecopi se debatía el contenido de un Es-Alert que incluía la orden a la población de permanecer en sus domicilios, algo que suponía, en la práctica, confinar.
No fue el mensaje que finalmente se mandó a las 20:11 -que solo llevaba la instrucción de evitar desplazamientos-, sino el que se proponía a aquella hora en el Cecopi.
Ante esa posibilidad de confinar, ha explicado Pradas, ella "creía que el presidente debía conocer el caso". Pero, "al no poder contactar con él", llamó al que fuera secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García.
Puigdemont reúne este lunes a la cúpula de Junts en Waterloo tras el acuerdo de financiación ERC-PSOE
El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reúne este lunes a la cúpula del partido en Waterloo (Bélgica) tras el nuevo acuerdo de financiación entre ERC y el PSOE y pendientes de su posible regreso este año a Cataluña.
Fuentes del partido han explicado a Europa Press que el encuentro servirá para preparar el nuevo año y afrontar los retos que se presentan, entre los cuales el posible retorno de Puigdemont, prófugo de la Justicia, a España.
Así, en la formación independentista están a la espera del informe que emita el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que confían que siga el criterio expresado por el abogado general sobre la amnistía.
Sobre el acuerdo de financiación, la formación ya ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad con un texto alternativo que permita "transitar" hacia un modelo de concierto económico.
ERC admite que el modelo de financiación pactado para Cataluña "no es el concierto económico"
El vicesecretario general de Comunicación y portavoz adjunto de ERC, Isaac Albert, ha admitido este lunes que el modelo de financiación pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez "no es el concierto económico", puesto que no saca a Cataluña del régimen común.
En declaraciones a La 2 Cat, Albert ha reconocido que es posible que haya gente que considere que no se trata de un modelo "singular", porque no es "solo aplicable" a Cataluña, aunque sí "nace a partir de demandas y singularidades catalanas".
Pese a que el modelo es "extrapolable" a otras comunidades autónomas, ha augurado que pocas querrán o podrán "adherirse" a cuestiones como la capacidad de recaudar todos los impuestos, empezando por el IRPF.
Aun así, ha afirmado que "es evidente que no es un concierto económico" porque Cataluña sigue "formando parte del régimen común" y sigue estando "dentro de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)".
El PNV insta a Sánchez a cumplir con la cesión de competencias antes del viernes: "No nos quedaremos de brazos cruzados"
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha advertido que, si para el viernes no se traspasan transferencias a Euskadi, "la cosa es grave", y no se quedarán "cruzados de brazos", aunque no ha querido avanzar cuál será su reacción. "El Gobierno español se va a dar cuenta enseguida", ha asegurado.
Las cinco competencias a materializar son prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Baracaldo (Vizcaya).
Esteban, en una entrevista en Onda Vasca recogida por Europa Press, ha señalado que, si esta semana no se avanza en los cinco traspasos pendientes para cerrarlos el día 16 en la comisión mixta de transferencias, no se quedarán "de brazos cruzados", apuntado que los jeltzales no son "gente de espavientos". "Es un tema capital, es muy grave, porque además los plazos fueron fijados por el propio presidente español y no es serio", ha apuntado.
El jefe de la acción disciplinaria del CGPJ propone el archivo de la denuncia del ministro Bolaños contra el juez Peinado
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tiene previsto debatir en las próximas semanas las propuestas del Promotor de la Acción Disciplinaria (PAD) de archivo de las denuncias que pesan sobre el juez Juan Carlos Peinado, instructor de las diligencias abiertas a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por supuestos delitos de corrupción.
Una de las denuncias parte del propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se quejó al órgano de gobierno de los jueces del interrogatorio al que le sometió Peinado en la Moncloa el pasado 16 de abril y de la posterior exposición que elevó contra él a la Sala Penal del Tribunal Supremo.
"Vox ya no da miedo" y amplía su base electoral: por qué Abascal pasa de los 60 diputados en las encuestas
Vox cruza por primera vez en la legislatura la barrera simbólica de los 60 escaños.
La última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL otorga al partido de Santiago Abascal 62 diputados y el 17,9% del voto, su mejor marca desde las generales.
El dato es relevante por dos motivos. El primero es técnico. A partir del 15% del voto, la ley electoral empieza a traducir con mayor eficiencia las papeletas en escaños. Por debajo de ese umbral, el sistema penaliza a la tercera opción.
El segundo motivo es político. Porque se confirma una tendencia que las encuestas vienen dibujando desde hace meses. "Vox no es ninguna muleta, se ha convertido en alternativa", resume un alto cargo del partido a este periódico.
Sacudida electoral: Feijóo mantiene 40 escaños de ventaja sobre Sánchez pero Vox ya está a sólo otros 40 del PSOE
Alberto Núñez Feijóo superaría a Pedro Sánchez en 40 diputados si hoy se celebraran las elecciones generales, pero Vox se situaría ya a tan sólo otros 40 diputados del PSOE.
Habría, por lo tanto, la misma diferencia en escaños entre la primera y la segunda fuerza, que entre la segunda y la tercera. En ambos casos, la diferencia en porcentaje de votos también sería muy similar: casi siete puntos.
El mapa de la proyección del reparto de escaños por provincias ofrece un escenario inédito, en el que Vox ya compite con el PSOE por la segunda posición en más de una veintena de provincias.
Sánchez recibe a su homólogo griego para analizar los intereses comunes de la agenda europea
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este lunes en Madrid con el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, para abordar, entre otros asuntos, las relaciones bilaterales y los intereses comunes de ambos países ante diversas cuestiones de la agenda europea.
La reunión tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa con motivo de la visita a España del jefe del Ejecutivo de Grecia, que también será recibido este lunes por Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.
El actual contexto internacional, con acontecimientos como la operación de Estados Unidos en Venezuela, la aspiración estadounidense de hacerse con Groenlandia o las negociaciones para intentar avanzar en un acuerdo de paz en Ucrania, se prevé que estén muy presentes en la conversación entre los dos jefes de Gobierno.
También un repaso a las relaciones bilaterales en diversos ámbitos, que fuentes diplomáticas aseguran a la agencia Efe que son excelentes, así como un análisis de asuntos de la agenda europea que van a tener protagonismo en los próximos meses y ante los que existen intereses comunes.
Entre ellos, el debate de los Veintisiete ante el nuevo marco financiero plurianual (el próximo presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034), cuyo diseño se quiere decidir este año; el papel de la Unión Europea ante el cambio climático; el pacto migratorio; las interconexiones o la defensa común.