El PSOE hará una conferencia de política exterior contra Putin y Trump pero descarta el giro que reclama Jordi Sevilla

El PSOE ha invitado a Jordi Sevilla a aportar sus propuestas, aunque descarta por ahora el cambio de rumbo que reclama su manifiesto Socialdemocracia 21.

La conferencia no abordará temas internos como el rearme ideológico o cambios de alianzas, pese a las demandas de Jordi Sevilla y sectores feministas dentro del partido.

El evento busca reunir a militantes y agentes sociales para debatir sobre cómo España puede contribuir a la paz en un contexto de creciente inestabilidad geopolítica, con preocupación por las políticas de Trump y Putin.

El PSOE organizará una conferencia política por la paz en el primer semestre de 2026, centrada en la agenda internacional y la redefinición del papel de España en el nuevo orden global.

El PSOE ha anunciado una conferencia política "por la paz" que se celebrará durante este primer semestre de 2026 pero para la cual todavía no hay fecha, ni localización.

El objetivo del encuentro es convocar a “toda la militancia” y a los “agentes sociales” para “redefinir cómo España puede contribuir a la paz y cómo puede redefinirse el orden internacional”, según ha explicado la secretaria de Política Económica y Transformación Digital, Enma López, en una rueda de prensa posterior a la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del partido en 2026.

La conferencia se centrará exclusivamente en la agenda internacional, en un contexto marcado por la creciente inestabilidad geopolítica.

Entre los factores que preocupan al PSOE se encuentran las políticas expansionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha llegado a prometer la anexión de Groenlandia

Así como la "condena con rotundidad" que Sánchez hizo contra el presidente nortamericano tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por violar el derecho internacional.

Todo con el telón de fondo de la caída del multilateralismo en un mundo que se está gestando con tres principales potencias -EEUU, Rusia y China- que se están repartiendo las áreas de influencia sin un papel relevante para Europa.

En Ferraz se cierran a tratar otros temas, como la de varias destacadas feministas que piden una conferencia de Igualdad tras los últimos escándalos que afectan al partido, como el caso Paco Salazar.

Tampoco se debatirá el “rearme ideológico” ni el cambio de alianzas reclamado por el exministro Jordi Sevilla, quien este lunes presentó el manifiesto Socialdemocracia 21.

“El tema es la paz”, ha zanjado López. Fuentes de la dirección insisten en que la agenda internacional es lo suficientemente amplia y decisiva como para centrar el debate político de los próximos años.

En relación con el manifiesto impulsado por Sevilla, la dirigente socialista ha asegurado que el PSOE “no tiene ningún miedo al debate interno” y ha recordado que en el último Congreso Federal, celebrado en diciembre de 2023 en Sevilla, se debatieron más de 6.000 enmiendas.

López ha pedido a Socialdemocracia 21 que concrete “hacia dónde quiere ir” con el “cambio de rumbo” que propone el exministro y expresidente de Red Eléctrica.

“Si lo que plantean es dejar de subir el salario mínimo interprofesional o las pensiones”, ha cuestionado, aunque ha subrayado que “las propuestas, incluso las minoritarias, siempre son escuchadas”.

La secretaria socialista ha invitado asimismo a Sevilla a aportar sus propuestas en la conferencia política, especialmente aquellas dirigidas a contrarrestar la influencia internacional de líderes como Trump.

En el vídeo difundido por Socialdemocracia 21 en redes sociales, Sevilla alerta de la caída del multilateralismo y reivindica la vigencia de la socialdemocracia “en un siglo XXI en el que Trump, Putin y Xi quieren imponer la ley del más fuerte”, una reflexión que, según fuentes del PSOE, coincide parcialmente con el diagnóstico de Ferraz.

No obstante, el manifiesto también critica el actual rumbo del Gobierno por sus alianzas con fuerzas independentistas y de extrema izquierda, que, a juicio de sus impulsores, han favorecido el crecimiento de la extrema derecha y una “dictadura de las minorías”, en detrimento del apoyo electoral al socialismo.