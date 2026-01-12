Juanma Moreno presenta Andalucía 27: "Nuestra tierra ha despegado y queremos que vuele lo más alto y lejos posible"

Entre sus primeras iniciativas destaca el Índice de Prosperidad Andaluza (IPA27), para medir el bienestar real de la comunidad desde una perspectiva multidimensional.

La fundación contará con embajadores destacados y elaborará proyectos e informes en áreas clave como economía, innovación, educación, cultura y tercer sector.

Andalucía 27 busca recuperar el espíritu de la Generación del 27, enfocándolo en el desarrollo económico, empresarial, educativo y social de Andalucía.

Juanma Moreno presentó en el Ateneo de Madrid la fundación Andalucía 27, un think tank para impulsar el papel de la región en el debate nacional.

El presidente de la Junta de Andalucía clausuró este lunes, en el Ateneo de Madrid, la presentación oficial de Andalucía 27. Es una fundación, pero es un lobby también, un think tank, e incluso un centro de estudios para colocar a la región en el centro del debate público nacional.

"Si Andalucía fuese un partido político, sería el tercero de España", advertía el maestro de ceremonias, Teodoro León Gross. De hecho, en la región caben Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y aún queda hueco para dos veces Madrid...

"Por tamaño, impulso y diversidad, Andalucía tendría entidad como país europeo". Pero es una "nacionalidad histórica de España", reforzó.

Y ahora se cristaliza una apuesta por recuperar el espíritu de la Generación del 27, a punto de cumplir un siglo, y "llevarlo al terreno económico y empresarial", como reclamó Juanma Moreno, "porque Andalucía ha despegado y queremos que vuele lo más alto y lo más lejos posible".

De ahí el nombre de la iniciativa, que no es casualidad.

En 1927, en el homenaje a Luis de Góngora que acogió el Ateneo de Sevilla, los grandes poetas españoles de la época se conjuraron en un proyecto común de modernidad y talento que posicionó a Andalucía en el centro del debate cultural español.

"Queremos más"

El presidente presumió de datos, pero sobre todo de "logros de los andaluces". A pocos meses de optar a la reelección, Moreno no pudo evitar mirar atrás y lucir "que se están cumpliendo sueños que no hubiéramos creído".

Así, recordó que el 75% de los nuevos empleos de España se crean en Andalucía, que es la región que más empresas registró en 2025 y la segunda con más empresas activas, "por delante de Madrid".

Y además, "o quizá por eso, atrayendo 17.000 millones de inversión en tres años, o aprobando siete Presupuestos seguidos". Siempre, dijo mientras buscaba al socialista Juan Espadas entre el público, "con respeto y comprensión al adversario político".

El presidente andaluz, Juanma Moreno, durante su intervención en la presentación de Andalucía 27, en el Ateneo de Madrid. JA

Por eso, insistió, "como nos lo hemos creído, queremos más". Y eso significa "hacer crecer a España desde el sur, rompiendo ese eje norte-sur con el que siempre nos quisieron asustar".

Andalucía 27 nace con esa vocación dirigida al presente. La fundación desplegará su trabajo en cinco áreas: elaborando informes e impulsando proyectos en Economía y Empresa; Emprendimiento e Innovación; Educación y Talento; Cultura, Gastronomía y Deporte; y Tercer Sector e Impacto Social.

"Nos vais a auditar cada dos meses", bromeó Moreno mirando a Linares. "Está bien que seáis independientes, apolíticos, críticos... pero con tanta inteligencia artificial, no nos vais a dejar tranquilos".

Del sur al resto de España

Y por eso pidió a sus impulsores que Andalucía 27 no compita con otros territorios. Sino que la región, por tamaño, diversidad y posición geográfica, ejerza el peso que le corresponde vertebrando un país que sufre la fragmentación política y territorial.

"Se trata de reforzar la cohesión nacional desde el sur, mirando al conjunto de España", explicaba Moreno a su llegada al Ateneo de Madrid.

Al presidente lo precedieron en el escenario el empresario Fede Linares, presidente de Andalucía 27, el cantaor gaditano David Palomar, y una selección de las caras visibles andaluzas: la campeona Carolina Marín, la exministra y ejecutiva Fátima Báñez y el cantante José Mercé.

Porque para reforzar su proyección pública, la plataforma contará con un grupo inicial de embajadores procedentes de ámbitos muy diversos. Además de los citados, los primeros comprometidos figuran Alejandro Sanz, Sara Baras, Sandra Golpe, Cruz Sánchez de Lara, Ángel León, Juan Pérez Mercader, Javier García Carranza, Carmen Calvo y Santiago Muñoz Machado.

La fundación pretende convertirse en un instrumento estable para proyectar el peso económico, empresarial e institucional de la región en el conjunto de España. Lo hará, dicen, sin consignas partidistas, pero con una clara voluntad de "intervenir" en los grandes debates públicos del país.

Entre las primeras iniciativas figura el Índice de Prosperidad Andaluza (IPA27), una herramienta diseñada para medir el bienestar real de la comunidad desde una perspectiva multidimensional.

Linares, máximo responsable de EY en España desde 2019 y presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, está acompañado en el patronato por Rosauro Varo, presidente de GAT Inversiones; José María Pacheco, fundador de Konecta; Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y José Luis García-Palacios, presidente de la Caja Rural del Sur.

Todos ellos, empresarios y directivos de reconocimiento nacional que decidieron dar un paso al frente.

El acto de este lunes reunió en Madrid a decenas de líderes económicos, culturales e institucionales. Entre los asistentes confirmados figuraban responsables de compañías como Acciona, Bankinter, Banca March, Criteria, Mapfre, Enagás, Redeia, Merlin Properties, BMW, HM Hospitales, Ericsson y Microsoft.

Andalucía es una potencia cultural e histórica reconocida dentro y fuera de España. Sin embargo, su influencia real en los grandes debates económicos, empresariales y estratégicos del país "ha estado muy por debajo de lo que le correspondería" por población, territorio y potencial productivo.

Esta percepción fue unánime entre los tres embajadores andaluces, que desarrollan su carrera en Madrid desde hace décadas. "No dejamos de sentirnos de la tierra aun con tantos años fuera", dijeron Marín y Báñez, quien añadió que "somos un territorio de encuentro, y eso lo traemos adonde vamos".

Ignacio Moreno, hasta hace poco director de La Voz de Cádiz, asume la dirección general de la fundación.

La estructura de participación se articula en tres grandes categorías.

Los denominados Andaluces 27, residentes en Madrid y vinculados profesionalmente a la capital. Los Faros Andaluces, nacidos en la comunidad y activos en cualquiera de sus provincias o en el exterior. Y el colectivo Alma Andaluza, integrado por personas no nacidas en la región pero estrechamente vinculadas a ella.

Juanma Moreno acudió a Madrid para respaldar públicamente esta "iniciativa de la sociedad civil" concebida como "plataforma transversal y apolítica". Y se emocionó con el cierre del acto, el himno andaluz, interpretado por soleás por "el maestro Mercé".