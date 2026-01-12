Jordi Sevilla lanza su manifiesto: "La socialdemocracia la hemos sustituido por un populismo basado en el cálculo electoral"

El documento, respaldado por militantes, reclama políticas socialdemócratas efectivas, estabilidad laboral y fortalecimiento de los servicios públicos.

El manifiesto pide detener la confrontación política, revitalizar el PSOE y cambiar las alianzas de Pedro Sánchez para frenar el auge de la extrema derecha.

Sevilla denuncia que el crecimiento económico del país no se traduce en una distribución equitativa de la riqueza, afectando especialmente a jóvenes en vivienda y empleo digno.

Jordi Sevilla lanza el manifiesto #Socialdemocracia21, criticando el reemplazo de la socialdemocracia por el populismo y el cálculo electoral en España.

El exministro socialista y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha lanzado su manifiesto #Socialdemocracia21 en diversas redes sociales: X, Linkedin e Instagram.

Mediante un formato de vídeo y 4:48 minutos de duración, el exministro admite que estamos en "una España que crece pero que no reparte de forma equitativa la riqueza", poniendo especial énfasis en las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda y a un empleo digno.

El problema asegura es que "hemos paralizado desde la política de confrontación todas las medidas socialdemócratas, utilizando como sustituto un populismo basado en el cálculo electoral".

Por ello pide "parar la permanente confrontación como estrategia" y "movilizar conciencias, revitalizar el partido y recuperar la ilusión entre militantes".

En esa línea, pide "cambiar el rumbo de alianzas" de Pedro Sánchez con separatistas y extrema izquierda que ha dado como resultado que "la extrema derecha crece y el apoyo al socialismo disminuye" mientras se impone "una dictadura de las minorías".

Sevilla asegura que la "iniciativa no va contra nadie sino a favor de huir del populismo y recuperar la socialdemocracia".

Unos principios e ideología que cree que ahora son más necesarios que nunca "a estas alturas del siglo XXI donde Trump, Putin y Xi nos quieren imponer la ley del más fuerte".

Su mensaje finaliza afirmando que "estamos a tiempo de cambiar de rumbo" y que la sociedad "nos necesita fuertes, reconocidos y fiables".

El vídeo se complementa con un manifiesto de 8 páginas que lleva varios días circulando por diferentes federaciones y agrupaciones.

En el documento, que están suscribiendo militantes, se detalla de forma más detallada todo lo que se cuenta en el vídeo.

En el texto se critica que el actual Ejecutivo de Sánchez "o está pudiendo aplicar políticas socialdemócratas de reparto de la renta y fortalecimiento de los servicios públicos o una reforma fiscal progresista".

Incluso cita como retos "el acceso a una vivienda digna" que se ha vuelto "inalcanzable para jóvenes y familias trabajadoras".

También "la estabilidad laboral" que se ha "deteriorado bajo nuevas formas de precariedad" y los servicios públicos que sienten "una presión cada vez mayor con un deterioro progresivo".

De ahí que pidan un PSOE "fuerte" que "lidere el mundo de las ideas en la acción política".

Para ello piden "diálogo frente a polarización", "argumentos y propuestas frente a consignas", acuerdos

frente a bloqueos", "respeto y lealtad institucional frente a tacticismo coyuntural" y "verdad frente a propaganda".

De momento, fuentes de Socialdemocracia XXI aseguran que "la idea es lanzar una bola de nieve que vaya creciendo con los días".

La primera fase será este vídeo y preguntar a diferentes líderes del PSOE su opinión sobre estos planteamientos.