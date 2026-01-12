Feijóo: "Es inaceptable que Sánchez haya rehabilitado a Junqueras como su ministro de Hacienda en la sombra"

Critica que Sánchez haya rehabilitado a Junqueras como "ministro de Hacienda en la sombra" y vincula la financiación autonómica a la construcción de vivienda y el bien común.

Alberto Núñez Feijóo sigue apostando por las políticas de vivienda como el desafío prioritario de su proyecto de Gobierno. El presidente del PP reunía este lunes su Comité de Dirección en Barcelona para renovar su Plan Integral de Vivienda con 15 medidas destinadas a cubrir "el déficit de un millón" de casas que "necesitan los españoles".

Feijóo promete superar ese déficit "en la próxima legislatura", y vincula directamente esta apuesta con el nuevo modelo de financiación autonómica.

Se necesitan "700.000 hoy" y se suman otras 160.000 cada año. "Si construimos más, crearemos miles de puestos de trabajo, y con ese incremento del PIB podremos conseguir más ingresos del estado para servicios públicos", es decir, para las Comunidades Autónomas.

"Es inaceptable que Pedro Sánchez haya rehabilitado a Junqueras como ministro de Hacienda en la sombra", critica Feijóo, cuestionando la estructura del Gobierno actual. "La igualdad es innegociable", proclamó, "y los recursos que se repartieron son de los ciudadanos".

Su propuesta es clara: a más vivienda construida, más financiación y capacidad de gasto para las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. "Sánchez condiciona la financiación a su bienestar personal en Moncloa. Yo me comprometo a vincularla al bien común", ha afirmado el líder del PP.

Aunque el acto de Barcelona estaba previsto desde hace semanas, coincide temporalmente con el anuncio que Pedro Sánchez ha realizado este mismo lunes en la inauguración de las obras de la llamada operación Campamento.

En ese escenario de Madrid, el presidente del Gobierno presentaba sus propias medidas fiscales para propietarios y limitaciones en alquileres de habitaciones.

"Vivir o sobrevivir"

Feijóo considera imprescindible revertir lo que el Ejecutivo ha hecho, "o mejor, lo que no ha hecho", durante siete años. Según el líder del PP, el Ejecutivo "no está en lo importante", que es solucionar los problemas de la gente. "La gente está en poder vivir... y él está en sobrevivir en Moncloa".

"Sánchez ha convertido la vivienda en un lujo", critica el presidente del PP, quien insiste en la necesidad de "recuperar a las clases medias" y ofrecer a los jóvenes una puerta de entrada a su proyecto de vida.

El plan del PP ataca el problema desde múltiples frentes. Busca reducir drásticamente la burocracia y los trámites en construcción, movilizar ágilmente "todo el suelo disponible" y garantizar flexibilidad en operaciones de regeneración urbana.

Una medida estrella es el Plan Residencial Estratégico, que pretende reducir los tiempos de construcción "de diez años a cuatro".

Menos trabas y menos burocracia para la construcción de vivienda Movilización ágil de todo el suelo disponible Flexibilidad para las operaciones de regeneración urbana Plan Residencial Estratégico para reducir de 10 a 4 años el tiempo de construcción Colaboración público-privada Aprobación de una Ley de Suelo que dé seguridad real a los planes urbanísticos Más financiación para las Comunidades Autónomas, no amenazas. Habilitar el uso de remanentes de los Ayuntamientos para política de vivienda. Impulso a la Innovación para reducir tiempos ante la escasez de mano de obra. Plan Formativo y de Empleo Específico. Bajada del IVA del 10 al 4% a los jóvenes que compren vivienda nueva. Bonificación en el IRPF a los jóvenes. Hucha Hogar Joven. Una ley contra la okupación para desalojar a los delincuentes en 24h y proteger la propiedad privada. Apoyo a las familias vulnerables y seguridad a los propietarios, no a quienes delinquen.

La colaboración público-privada es central en el diseño de los populares. Feijóo propone una nueva Ley de Suelo que dé seguridad real a los planes urbanísticos.

También impulsa innovación tecnológica para afrontar la escasez de mano de obra e introduce un Plan Formativo y de Empleo Específico en el sector.

Para jóvenes compradores, Feijóo promete beneficios fiscales significativos. La medida estrella es la bajada del IVA del 10% al 4% en vivienda nueva "y se pagará en los mismos plazos que la hipoteca". Además, habrá bonificaciones en el IRPF para primera vivienda.

Además, recuerda la idea ya impulsada hace más de un año de "crear la Hucha Hogar Joven" para facilitar el ahorro de primera compra.

El PP incluye también medidas de orden público. Feijóo se compromete a aprobar su "ley contra la okupación, que permita desalojar delincuentes en 24 horas". Paralelamente, promete apoyo a familias vulnerables y garantías robustas para propietarios legítimos.

La propuesta presupuestaria es ambiciosa: movilizar remanentes municipales para política de vivienda y aumentar financiación autonómica según construcción realizada.

El líder popular ha convertido la vivienda en su "prioridad número uno de Gobierno", vinculada a la vicepresidencia primera de su Consejo de Ministros.

Y recuerda que el Ejecutivo responde con "improvisaciones fiscales puntuales" y "presumiendo de una operación que llevaba 40 años estancada". Frente a eso, Feijóo presentaba en Barcelona un "enfoque integral que vincula financiación, construcción acelerada y beneficios para nuevos propietarios".