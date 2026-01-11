El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó este sábado que "un señor que no quiere ser español nos diga cómo hemos de repartir el dinero de todos los españoles".

Durante la Interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en La Coruña, Feijóo aludió así al acuerdo que han cerrado Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, para establecer el nuevo modelo de financiación autonómica.

Un sistema que, según los populares, resulta discriminatorio, quiebra los principios de igualdad y solidaridad, y sólo busca "comprar el apoyo del separatismo con el dinero de los españoles", para que Pedro Sánchez pueda continuar unos meses más en la Moncloa.

Feijóo ha anunciado que el próximo sábado celebrará una cumbre de barones del PP en Zaragoza, para debatir sobre la financiación autonómica.