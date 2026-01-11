Sánchez se vuelca en la política exterior y la bandera del antitrumpismo para movilizar el voto progresista

El Gobierno español expresa preocupación por la estrategia de defensa de Estados Unidos, que percibe como un riesgo para la Unión Europea y un impulso a opciones políticas ultraconservadoras.

Pedro Sánchez, de nuevo, ha vuelto de vacaciones con una cierta hiperactividad para intentar dar imagen de fortaleza, de capacidad para continuar.

Y, sobre todo, para aparentar razones para mantener la legislatura y evitar que gobierne la alternativa, es decir, el PP y Vox.

Ha firmado un acuerdo con ERC para un nuevo sistema de financiación autonómica para toda España, ha cerrado un pacto con la Iglesia católica, ha desvelado su propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, sobre todo, se ha volcado en la política exterior, la parte de su función de presidente del Gobierno en la que se encuentra más cómodo.

Le ha ayudado la intervención de Donald Trump en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, porque ha puesto el foco en la política exterior, lo que le permite acogerse a la bandera del antagonismo con el presidente de Estados Unidos.

Ya lo hizo cuando rechazó subir al 5% el presupuesto de Defensa y ahora lo hace sobre Venezuela, y también sobre Ucrania y Gaza.

De hecho, Sánchez habló literalmente de "vasallaje" ante Estados Unidos en la reunión de los embajadores de España en todo el mundo celebrada el jueves.

"España y esta Administración es una Administración proatlantista, pero el atlantismo no significa vasallaje, significa tener una cooperación leal, de igual a igual, donde se defina por objetivos comunes, tanto por parte de Norteamérica como por parte de España", dijo.

Fuentes de Moncloa explican que Trump genera rechazo entre los ciudadanos y, especialmente, entre los potenciales votantes de la izquierda, como muestra la encuesta de Sociométrica para EL ESPAÑOL publicada esta semana.

Añaden que la posición del Gobierno de España sobre Gaza hace unos meses le permitió un cierto reconocimiento de ese electorado progresista, con la posición de vanguardia en la denuncia del genocidio de Israel.

También percibe Moncloa una posición clara de apoyo a Ucrania y en contra de la invasión de Rusia. En este último caso hay, además, un amplio consenso en el antagonismo con Vladimir Putin.

El análisis de Moncloa sobre las encuestas y los resultados de las elecciones de Extremadura indican que la mayor parte de su voto se ha ido a la abstención.

Es decir, los posibles votantes socialistas no han visto justificación para ir a las urnas y un buen motivo para recuperarlos puede ser frenar opciones como la de Trump que materializan el miedo a la ultraderecha.

Por eso, Sánchez ha arrancado el año político anunciando su disposición a enviar tropas a Ucrania y a Gaza para asegurar la paz. Incluso, pondrá en marcha la próxima semana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para pedirles apoyo.

Sin embargo, en ambos casos nada indica que esté cerca la posibilidad de enviar esas tropas de diferentes países. Con distintas circunstancias, la situación en Gaza y Ucrania dista mucho de la ideal para el envío de esas fuerzas, según admite el propio Gobierno.

En el caso de Ucrania, se empezó a hablar de esta posibilidad en reuniones de los llamados "países voluntarios" en el mes de marzo de 2025.

Sánchez siempre dijo públicamente que esa posibilidad era muy prematura y que, por eso, aún no había posición del Gobierno.

Sin embargo, fuentes de Moncloa ya aseguraron que el presidente del Gobierno había demostrado su disposición a enviar tropas de paz si se llegaba a un acuerdo, tal y como publicó entonces EL ESPAÑOL.

Ahora, sigue sin haber acuerdo de paz o de alto el fuego siquiera en Ucrania, y Rusia ha revitalizado sus ataques, envalentonados por la acción de Trump en Venezuela.

Es decir, que no hay atisbo de plan para envío de tropas internacionales y, por tanto, es imposible establecer cuál sería el papel de España y qué efectivos podría aportar.

Sánchez ha precipitado el anuncio de su posición y la consulta con los grupos y, además, ha añadido la posibilidad de enviar estas tropas a Gaza.

En este caso, tampoco hay plan todavía para hacerlo. Hay un teórico alto el fuego, pero ni Estados Unidos ni Israel han dado muestras de aceptar fuerzas de interposición o de paz en la zona.

Además, Israel no reconoce Palestina y, por tanto, esas tropas en la zona estarían en la práctica en territorio que Israel entiende como suyo.

Por tanto, no se ve cerca la opción de fuerzas de interposición en Palestina, donde quedan muchos pasos para la paz, incluyendo un desarme de Hamás que no se ha producido.

Exteriores ya había mostrado su preocupación hace semanas sobre la llamada Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos conocida en febrero, que habla de buscar la debilidad de la UE, apoyar opciones políticas ultras en el mundo y controlar Latinoamérica.

Por eso, gran parte de la actividad y ocupación del Gabinete de Sánchez están dedicadas a buscar cómo evitar que la UE se debilite aún más.