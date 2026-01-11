Sánchez superará a Zapatero en febrero y a Aznar en mayo en duración en la Moncloa: sólo le quedará batir a Felipe González

Bajo gobiernos del PSOE se ha gestionado el 57% del tiempo de la democracia constitucional, frente al 29% de los del PP.

Es el único presidente que ha gobernado en coalición y con una mayoría parlamentaria muy ajustada, además de no ser el partido más votado.

Sánchez destaca la estabilidad de su Gobierno frente a las dificultades en otras democracias europeas y en las coaliciones autonómicas españolas.

Pedro Sánchez superará en febrero a Zapatero y en mayo a Aznar como presidente con más tiempo en la Moncloa, sólo por detrás de Felipe González.

Pedro Sánchez ha repetido en los últimos meses que uno de los valores políticos que pretende preservar es el de la estabilidad. Más aún en tiempos de agitación política y, sobre todo, de fragmentación.

Para ello, el presidente del Gobierno ha utilizado dos referencias: la de los Estados miembros de la Unión Europea y la de las comunidades autónomas.

En el primer caso, porque esa estabilidad ha estado en cuestión en los últimos años en diferentes Ejecutivos de nuestro entorno.

Por ejemplo, con dificultades para mantener el gobierno en países como Francia, donde no ha sido posible aprobar Presupuestos y han cambiado de primeros ministros con una frecuencia inusual.

Este mismo jueves, Sánchez aseguró ante los embajadores españoles en el mundo que España tiene "uno de los gobiernos más estables y longevos del continente".

Y en las comunidades autónomas porque, según la argumentación de Sánchez, las coaliciones en esos gobiernos regionales han durado menos que las del Ejecutivo de Sánchez.

Las que el PP formó con Ciudadanos (Cs) en diferentes comunidades acabaron en ruptura ruidosa. Y las que cerró más recientemente con Vox acabaron hace más de un año, cuando el partido de Santiago Abascal salió de esos gobiernos. En algunos casos, como Extremadura o Castilla y León, terminan en elecciones anticipadas.

En ese empeño de Sánchez por preservar la estabilidad de su Gobierno hay dos momentos en los que obtendrá satisfacción, porque será medible: la primera semana de febrero, el día 5, superará a José Luis Rodríguez Zapatero, y en mayo a José María Aznar, como presidente que más tiempo ha permanecido en la Moncloa.

Dado que las elecciones deben convocarse con 54 días de antelación, Sánchez ya se ha garantizado superar a Zapatero. Y si llega a mayo, será el segundo presidente del Gobierno que más tiempo ha permanecido en el cargo, sólo superado por Felipe González.

González cumplió 4.903 días; Aznar 2.904; Zapatero 2.805; Mariano Rajoy 2.355; Adolfo Suárez 1.671 y Leopoldo Calvo-Sotelo 642.

A González sólo podría superarle si siguiera gobernando después de 2027, fecha tope para el fin de la actual legislatura.

Sánchez ha reiterado a la vuelta de las vacaciones de Navidad su empeño en agotar la legislatura y estos días trabaja para ello intentando recuperar alianzas con ERC y Junts, cerrando acuerdos pendientes como el de financiación para Cataluña, y apelando a sus socios progresistas con gestos de política exterior sobre Venezuela, Gaza y Ucrania.

Tanto Aznar como Zapatero decidieron voluntariamente no volver a presentarse para un tercer mandato, pese a que legalmente en España no hay ningún tipo de limitación.

González gobernó en cuatro legislaturas y Sánchez optaría a la tercera si se presentara en 2027, o cuando sean las próximas generales. Una de ellas sólo parcial, porque es el único que llegó a la Moncloa desde una moción de censura en 2018.

Las dos veces que Sánchez ha convocado elecciones generales lo ha hecho sin agotar la legislatura, en 2019 y en 2023.

Es decir, nunca ha agotado su mandato, sino que ha aprovechado el momento que creía más favorable para disolver las Cámaras. Y las dos veces le salió bien o, al menos, pudo seguir gobernando después.

En porcentaje, González gobernó el 27% del tiempo que llevamos de democracia constitucional, Aznar el 16%, Zapatero el 15%, Sánchez el 15%, Rajoy el 13%, Suárez el 9% y Calvo-Sotelo el 4%.

Es decir, los tres presidentes del Gobierno del PSOE han gobernado el 57% del tiempo de democracia constitucional. Los dos del PP sólo el 29% de los días de la democracia.

El actual presidente tiene además dos hándicaps que hacen más importante su marca de permanencia en el Gobierno: es el único que ha gobernado en coalición, primero con Unidas Podemos y luego con Sumar.

Y es el que se ha apoyado en una mayoría parlamentaria más exigua, con necesidad de pactar con más partidos.

El PSOE gobierna con 122 escaños. Y Sánchez es el único presidente que ha gobernado sin ser el partido más votado.

Suárez tuvo 168 escaños con UCD en 1979, González tuvo 159 en su suelo como presidente del Gobierno. Aznar tuvo 156 en 1996, Zapatero 164 en 2004 y Rajoy 137 en 2016.

En 2015, Rajoy tuvo 123 escaños, uno más de los que tiene ahora Sánchez, pero fue incapaz de sacar adelante una investidura y fue preciso convocar nuevas elecciones meses después.

Sánchez es también el único que ha gobernado sin presentar Presupuestos Generales del Estado, en su caso durante tres años.