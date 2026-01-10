Los rectores piden "agilizar visados" para convertir a España en un polo educativo para alumnos de América Latina

La presidenta de CRUE reclama una estrategia conjunta que refuerce becas, aborde el alojamiento y posicione la educación superior española internacionalmente.

Eva Alcón subraya la necesidad de una financiación universitaria estable y suficiente, alineada con los estándares europeos.

Se destaca el potencial de España como destino de turismo educativo por su calidad académica y afinidad cultural y lingüística.

Los rectores piden agilizar los visados y homologaciones para atraer más estudiantes de América Latina a España.

España puede consolidarse como un polo educativo para América Latina si mejora su oferta docente en inglés y agiliza trámites administrativos, especialmente la concesión de visados y homologaciones.

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, destaca el notable crecimiento en la matriculación de estudiantes latinoamericanos, especialmente en posgrados y doctorados, en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Eva Alcón cree que España tiene un enorme potencial para convertirse en un destino preferente de "turismo educativo", gracias a su oferta académica de calidad, afinidad cultural y lingüística.

Durante su conversación con este diario, Alcón advierte, no obstante, que para aprovechar plenamente esta oportunidad es necesario superar ciertas barreras regulatorias, lingüísticas y financieras.

Entre ellas, señala "los trámites administrativos —especialmente en visados y homologaciones—, la escasez de alojamiento asequible, la limitada disponibilidad de becas competitivas y la necesidad de ampliar la oferta académica en inglés, sin renunciar a promover el español como activo global".

Para ello, reclama "una estrategia conjunta entre universidades, Gobierno y comunidades autónomas que agilice procedimientos, refuerce la política de becas, aborde el problema del alojamiento y posicione internacionalmente la educación superior española con una marca sólida y reconocible".

LOSU, sin presupuesto

En un contexto político en el que el Gobierno de España ha aprobado normas tan polémicas como el decreto de creación de nuevos centros, y en el que muchas universidades públicas están viendo comprometida su viabilidad económica, Alcón ha realizado una valoración de lo que ella considera los problemas estructurales de los centros.

En su opinión, la financiación universitaria es el principal reto del sector. Según explica a EL ESPAÑOL, "España tiene una inversión por estudiante inferior a la media europea, con diferencias territoriales muy acusadas".

La solución pasa, según la rectora, por "un compromiso firme de las Administraciones para acordar una financiación estable, plurianual y predecible, que combine una base suficiente para garantizar el servicio público con una parte destinada a fomentar la calidad, la investigación y la transferencia".

Además, considera necesario "corregir las desigualdades entre territorios para asegurar que un estudiante tenga las mismas oportunidades, independientemente de la comunidad en la que estudie".

La presidenta de la Conferencia de Rectores estima que destinar a la financiación pública de las universidades cerca del 1% del PIB sería un objetivo "realista y alineado con los estándares europeos".

Esta cifra permitiría, a su juicio, "reforzar la calidad docente, la investigación y la internacionalización", si esta inversión pública se planifica adecuadamente.

La presidenta de los rectores no ve con malos ojos el nuevo modelo de la Comunidad de Madrid, que vincula una parte de la financiación a los resultados, siempre que se establezcan "indicadores justos, transparentes y respetuosos con la diversidad del sistema".

"Lo esencial es que estos mecanismos complementen la financiación estructural, y no la sustituyan ni generen desigualdades adicionales", indica al respecto Eva Alcón.

En cuanto al nuevo decreto aprobado por el Ejecutivo que regula el sistema universitario, la presidenta del CRUE valora positivamente que "avance en la mejora de la calidad, la transparencia y la ordenación".

Sin embargo, advierte a EL ESPAÑOL, "el verdadero impacto dependerá de una aplicación rigurosa y coordinada de la norma por parte de todas las Administraciones".

Sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), recuerda que abrió un camino necesario.

Pero considera que su eficacia estará condicionada a que "los desarrollos reglamentarios y su implantación no generen cargas administrativas innecesarias, y permitan a las universidades centrarse en su misión principal: formar, investigar y transferir conocimiento".

Durante la entrevista, la rectora denuncia que la LOSU nació sin la financiación suficiente, un problema que aún compromete su desarrollo.

"La ley contiene avances importantes, especialmente en materia de profesorado y estabilización, pero sin recursos adicionales, muchas universidades no pueden aplicarla plenamente", señala Eva Alcón.

Por ello, insiste en la necesidad de "una financiación específica, pactada desde la corresponsabilidad de las diferentes Administraciones, y realista, que acompañe a la ley y evite que buena parte de sus medidas acaben siendo irrealizables".

Universidades independientes

Preguntada por EL ESPAÑOL sobre la autonomía universitaria, Alcón la define como "un pilar constitucional y una condición imprescindible para garantizar la libertad académica".

Sin embargo, expresa preocupación por "ciertas dinámicas en las que decisiones políticas o administrativas pueden condicionar la planificación académica o la financiación".

Por ello, reclama que "las comunidades autónomas adopten decisiones alineadas con los informes de las agencias de calidad y con la garantía de que las universidades puedan diseñar su oferta y estrategia con libertad, estabilidad y visión de medio y largo plazo".

En relación con la expansión de la universidad privada en España, la presidenta de CRUE defiende un sistema plural, donde "convivan universidades públicas y privadas, siempre bajo criterios estrictos de calidad".

La presidenta de los rectores muestra su preocupación cuando "se autorizan nuevos centros sin atender adecuadamente a los informes de evaluación, o sin demostrar la viabilidad académica necesaria".

"No se trata de competir, sino de garantizar que cualquier institución que otorgue titulaciones universitarias cumpla los mismos estándares y contribuya positivamente al sistema universitario español", explica a EL ESPAÑOL.

Por ello, considera "legítimo exigir criterios más homogéneos y rigurosos para la creación de nuevas universidades, en línea con las recomendaciones de las agencias de calidad". O lo que es lo mismo, con la nueva ley estatal.

Formación de los profesores

Sobre la formación inicial del profesorado, tema abierto y controvertido, la rectora defiende que debe fundamentarse en "criterios pedagógicos y de evidencia".

El CRUE apuesta por un modelo que "garantice una preparación sólida, con una adecuada combinación de conocimientos disciplinares, competencias docentes y prácticas de calidad".

Sobre las diferentes propuestas, como ampliar la formación, establecer másteres habilitantes o introducir pruebas específicas, reclama que se analicen "de forma rigurosa y consensuada entre Administraciones, universidades y profesionales de la educación", para asegurar que "el diseño final responda a las exigencias reales del aula y a las necesidades educativas del país".

Finalmente, sobre la relación entre la Formación Profesional (FP) —cada vez con más matriculados— y la universidad, Alcón rechaza que la FP sea un rival y la considera "un aliado imprescindible en un ecosistema formativo diverso".

Para ella, "su crecimiento es positivo y responde a necesidades laborales específicas".

La universidad —añade—, aporta "investigación, pensamiento crítico y capacidad para afrontar retos complejos", mientras que la FP "proporciona una inserción rápida y competencias técnicas alineadas con sectores productivos concretos".

Ambas opciones, concluye, "son complementarias y deberían conectarse mejor mediante pasarelas, reconocimiento de competencias y programas conjuntos que permitan trayectorias formativas flexibles y adaptadas a cada estudiante".